Αυτές είναι οι περιοχές με τα πιο φθηνά σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Χωρίς υπερβολές, το να ρίξεις μια ματιά, με ουσιαστικό ενδιαφέρον και προσοχή, στις τιμές ενοικίασης (και πώλησης) σπιτιού, μπορεί να λειτουργήσει και ως άτυπο τεστ νεύρων. Ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως είσαι πιο ψύχραιμος και πολύ λιγότερο μελοδραματικός από όσο νομίζεις. Ίσως και όχι. Όπως και να έχει, θα μάθεις στη συνέχεια. Γενικώς, το concept “σπίτια” δεν έχει πλάκα.

Το Spitogatos Insights ανέλυσε τη συνολική εικόνα τάσης των τιμών της αγοράς και για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με βάση τον δείκτη τιμών του Spitogatos (SPI), που καταγράφει τη χρονική εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων με βάση εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών, που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Ναι, το spitogratos.gr. Ναι, εκεί που μπαίνεις και σε πιάνει μια απελπισία.

Να αναφέρουμε κάπου εδώ πως σύμφωνα με τον CEO του Spitogatos και όσα δήλωσε στον ΟΤ, η προσφορά ακινήτων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλή. Τόσο χαμηλή που δεν εξυπηρετεί τη ζήτηση. Όπως αναφέρει, «η εγχώρια ζήτηση από την άλλη βαίνει αυξανόμενη ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, πυροδοτούμενη επιπλέον από προγράμματα όπως το “Σπίτι μου”, ενώ η διεθνής ζήτηση είναι ιδιαίτερα έντονη, αποτελώντας αυτή τη στιγμή το 18% της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων του δικτύου μας (από 15% πέρσι), ενώ είναι αυξημένη και σε απόλυτα νούμερα πάνω από 40%. Ο συνδυασμός αυτός της σχετικά χαμηλής προσφοράς και της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης πιέζει προς τα πάνω της τιμές. Το ράλι συνεχίζεται».

Σε ποιες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν οι τιμές

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, κάποιες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σημειώθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης (+21%), στα Προάστια της Θεσσαλονίκης (+17%) και στα Νότια Προάστια Αττικής (+15%).

Σε ό,τι αφορά τις ενοικιάσεις, μεγάλες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή παρατηρήθηκαν στα Προάστια Θεσσαλονίκης (+8%), στα Νότια Προάστια Αττικής (+7%) και τα Βόρεια Προάστια Αττικής (+7%).

Βέβαια, αυξήσεις έχουν παρατηρηθεί σε σχεδόν ολόκληρη την Αττική

Ας μη γελιόμαστε. Δεν ψάχνεις κάτι λάθος. Αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρη την Αττική, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 σε περιοχές όπως το Ίλιον (+32%), Αγία Παρασκευή (+27%), Ζωγράφου (+26%) και Καλλιθέα (+23%). Προφανώς, δεν μιλάμε μόνο για Νότια Προάστια, στα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπως Ζωγράφου και Καλλιθέα, αλλά και τα Δυτικά Προάστια.

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αθήνας

Πάμε στα καλά νέα. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που είναι ακόμα οικονομικές ή τέλος πάντων πιο οικονομικές από τις άλλες. Μόνο που αυτό αφορά την τιμή πώλησης κατοικιών σε αυτές. Αττική, Πατήσια και Κερατσίνι φαίνεται να εμφανίζουν ευκαιρίες με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στα 1.250€/τ.μ., 1.266€/τ.μ. και 1.333€/ τ.μ. αντίστοιχα.

Από την άλλη, αναφορικά με τα ενοίκια, περιοχές όπως οι Αχαρναί (Δυτικά Προάστια) με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στα 6,4€/τ.μ. και ο Κορυδαλλός (Προάστια Πειραιά) με 6,8€/τ.μ. θεωρούνται οι πιο οικονομικές για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Τι συμβαίνει με τα σπίτια στη Θεσσαλονίκη;

Στη συμπρωτεύουσα οι περιοχές με τη μεγαλύτερη μεταβολή τιμής κατοικιών προς πώληση βρίσκονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης και είναι σε Χαριλάου (+32%) και Φάληρο – Ιπποκράτειο (+29%).

Σχετικά με τα ενοίκια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών παρατηρήθηκαν σε Θέρμη (+26%), Καλαμαριά (+13%) και Κέντρο Θεσσαλονίκης (+11%).

