Οι 18 πιο Ελληνικές φωτογραφίες του 24ώρου

σε VIRALΟι 18 πιο Ελληνικές φωτογραφίες του 24ώρουΌσα έγιναν χτες στη χώρα μέσα από τις εικόνες των φωτορεπόρτερ (EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ) Από Άρης Δημοκίδης 11.04.20, 10:10 900 Views ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟ(EUROKINISSI)ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ(EUROKINSSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)(EUROKINSSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)ΛΑΡΙΣΑ-Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)ΛΑΡΙΣΑ-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΛΕΥΚΟ ΠΑΝΟ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ – ΛΑΡΙΣΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSIΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΘΗΝΑEUROKINISSIEUROKINISSI ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ? 0 pointsUpvote Downvote ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Παρακαλούμε Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
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