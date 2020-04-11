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Οι 18 πιο Ελληνικές φωτογραφίες του 24ώρου

Όσα έγιναν χτες στη χώρα μέσα από τις εικόνες των φωτορεπόρτερ

(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟ

(EUROKINISSI)

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

(EUROKINSSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)
(EUROKINSSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑ-Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)
(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑ-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΛΕΥΚΟ ΠΑΝΟ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ – ΛΑΡΙΣΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

EUROKINISSI

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