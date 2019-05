Madonna, το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας. (Για χιλιοστή φορά)

Την περασμένη Κυριακή, στη σκηνή της Eurovision, γίναμε μάρτυρες ενός τέλους εποχής καθώς έκλεισε ο κύκλος της καριέρας του μεγαλύτερου pop icon από καταβολής δημιουργίας του rock’n’roll: Τελείωσε η καριέρα της Madonna. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν μια out-of-tune εκτέλεση του Like A Prayer και αυτό ήταν!

Μετά από 350+ εκ albums, 20 international No.1 singles, περισσότερα Τοπ10 κι από τον Έλβις & 1.5 δις σε εισπράξεις από τουρ, όλα πλέον είναι στον αέρα γιατί ενώ κατέβαινε τα 30 σκαλοπάτια του σκηνικού φορώντας μια μακριά μαύρη ρόμπα, με το ένα μάτι της καλυμμένο και με τα in-ear monitor ακουστικά της να μην απομονώνουν σωστά τον ήχο, δεν κατάφερε να αποδώσει το ένα από τα δύο κομμάτια τονικά άρτια, – συνεπώς τελείωσε, δεν πιάνει μία μάγκες, είναι άμπαλη, πάπαλα η γριά, να ζήσουμε να την θυμόμαστε.

Έτσι απεφάνθησαν οι απανταχού armchair critics τινάζοντας τα απομεινάρια από τον τρίτο κύλινδρο Pringles, ο εμπαθής μισογύνης Piers Morgan, τα ίντερνετ τρολς με τα δυο τετραγωνικά μέτρα από το καθισιό κωλομέρια, οι οπαδοί άλλων τραγουδιστριών που βλέπουν τις αγαπημένες τους να προσπαθούν μια ζωή επί ματαίω να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα ρεκόρ της Madonna ενώ αντιγράφουν κάθε δικιά της κίνηση για να το πετύχουν, ο Bobby Gillespie των Primal Scream που έκοψε πρόσφατα την πρέζα κι αισθάνεται ολίγον τι πεσμένος στην τοποθεσια Γλασκώβη, αλλά και η θεία μου η Χαρίκλεια που μονολογούσε, ‘Πάτωσε η πουτάνα’ καθώς φούρνιζε προχθές τα γεμιστά (και αυτά της κάηκαν).

Και αφού όλος ο πλανήτης μέσα στην gossip απραξία του είχε, πάλι, γνώμη για το τι έπραξε η πιο σκληρά εργαζόμενη γυναίκα στη μουσική, ε τότε δεν μπορεί, αλήθεια θα είναι ότι η καριέρα της τελείωσε.

Με μια μικρή λεπτομέρεια:

Ότι η καριέρα της Madonna, από το 1982 που ξεκίνησε επίσημα, έχει μέχρι σήμερα τελειώσει τουλάχιστον 472 φορες, πάνω-κάτω.

Για πρώτη φορά οι ειδήμονες την τελείωσαν πριν καν ξεκινήσει. Το 1985, ένας εκδότης του Billboard κάνει την εξαιρετικά εύστοχη εκτίμηση στο περιοδικό Time πως «Η Cyndi Lauper θα μας απασχολεί για χρόνια, ενώ η Madonna θα είναι ‘old news’ σε 6 μήνες».

Την ίδια χρόνια, τόσο το Playboy όσο και το Penthouse θα κυκλοφορήσουν, σχεδόν ταυτόχρονα, τεύχη αφιερωμένα στα γυμνά που είχε κάνει η Madonnα προ διασημότητας όταν ως wannabe αρτίστα πόζαρε εναντι μερικών δολαρίων σε life drawing classes για να βγάλει τα προς το ζην. Τα τεύχη θα ξεπουλήσουν, οι κριτικοί θα την τελειώσουν.

Επόμενη στάση, ο γάμος με τον Sean Penn. Παντρεύτηκε, σοβαρευτηκε, δεν υπάρχει καιρός για καριέρα, έλεγαν. Αλλά και με την έλευση κάθε επίδοξης διαδόχου (ή Madonna-wannabes, όπως εύστοχα ονομάστηκαν), η καριέρα της πάντοτε θα τελείωνε. Tiffany, Debbie Gibson, Martika, Sabrina, Jody Watley, Janet Jackson, Paula Abdul, Sinitta, Kylie Minogue, Sonia, Mariah Carey, Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift και εκατοντάδες ακόμα, θα βαφτίζονταν σωρηδόν Queens of Pop σε μια προσπάθεια της μουσικής βιομηχανίας να διαιωνίσει το μοντέλο Madonna ως την κότα που αντί για χρυσά αυγά γεννά πλατινένια σινγκλς και άλμπουμς. Οι επίδοξες διάδοχοι θα μαραίνονταν, το πρωτότυπο θα προχωρούσε.

Το 1989, το Like A Prayer, με το προβοκατόρικο βίντεο του με τους φλεγόμενους σταυρούς και τον μαύρο Ιησού θα εξοργιζε τόσο την Καθολική εκκλησία, που θα προσκαλούσε τους απανταχού χριστιανούς σε μποϊκοτάζ εναντίον της Madonna.

Στο γύρισμα των ‘90s, οι φωνές που ήθελαν τη Madonna να τελειώνει πληθαίνουν. Πώς απαντά εκείνη; Με ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση! In Bed With Madonna, Blonde Ambition tour, πιπες σε μπουκάλια, λεσβιακά φιλιά και αυνανισμοί επί σκηνής.

Επηρεασμένο από καλλιτέχνες όπως ο Robert Mapplethorpe και ο Helmut Newton, το Sex κυκλοφόρησε μέσα σε μια εποχή πουριτανισμού και συντηρητικού παροξυσμού ενάντια στο AIDS και περιλάμβανε ασπρόμαυρες φωτογραφίες που απεικόνιζαν της φαντασιώσεις ενός ποπ ειδώλου που, για τους επικριτές της, είχε πλέον φθάσει στα άκρα και είχε ολοκληρωτικά, ξεκάθαρα και ανυποχώρητα… τελειώσει.

Όμως το βιβλίο πούλησε πάνω από 150.000 την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, εξάντλησε και τα 1.500.000 αντίτυπα του παγκοσμίως και μετέτρεψε τη Madonna από ποπ σουπερστάρ στο pop icon με το μεγαλύτερο πολιτισμικό και πολιτικό αντίκτυπο της σύγχρονης ιστορίας.

Discover & share this Fail GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.