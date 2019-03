13 λόγοι που αυτή η Δευτέρα είναι η καλύτερη Δευτέρα της χρονιάς

Τα πράγματα είναι απλά. Όλοι αγαπάμε την Καθαρά Δευτέρα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Μακάρι κάθε Δευτέρα να ήταν Καθαρά Δευτέρα, η Μόνη Δευτέρα που Αγαπάμε και γιορτάζουμε παρέα με τον Μακεδονικό Χαλβά!

Να η δική μου λίστα:

1) Η πρώτη μου ανάμνηση

Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι απ’ τη ζωή μου είναι μια βόλτα στην μαρίνα της Αρετσούς, κάτω απ’ το σπίτι μας, με την οικογένεια. Ήμουν γύρω στα 3,5.

Το γεγονός ότι πετάξαμε χαρταετό μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μου.

Θυμάμαι ακόμα κι ότι φορούσα ένα κόκκινο πουλοβεράκι.

2) Είναι επίσημη αργία

Δε χρειάζεται να πω κάτι άλλο.

Ή μάλλον χρειάζεται: Είναι τόσο τέλειο που πέφτει πάντα Δευτέρα (πώς θα μπορούσε αλλιώς) γιατί κολλάμε και το Σαββατοκύριακο κι έχουμε πάντοτε τριήμερο. Σε αντίθεση με άλλες γιορτές δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει Κυριακή και να χάσουμε την αργία.

3) Είναι η αρχή της Σαρακοστής

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας του Πάσχα και ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» πνευματικά και σωματικά.

4) Σηματοδοτεί το τέλος της Αποκριάς

Και εντάξει, τα καρναβάλια είναι ωραία και διασκεδάζουμε ίσως, αλλά μετά από τόσες φορές που θα έχουμε ακούσει το Κετελαπόνγκο-Κετέλαπόγκο και θα έχουμε δει μουσάτους μαντράχαλους ντυμένους γυναίκες είναι μια ανακούφιση πως θα περάσει άλλος ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να τα ξαναζήσουμε όλα αυτά.

5) Απενοχοποιεί την πιο μισητή μέρα της εβδομάδας

Μπορεί γενικά να είναι μέρα αξιοκατάκριτη, όμως οι Καθαρές Δευτέρες μας κάνουν να τη δούμε με άλλο μάτι.

6) Μας φέρνει πιο κοντά με την οικογένεια και τους φίλους μας

Όσο ήμουν παιδί οι γονείς οργάνωναν και σκηνοθετούσαν τα πάντα και όλα ήταν μαγικά. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ, ανταποδίδοντας την αίσθηση χαράς και ζεστασιάς στην οικογένεια και τους φίλους. Είναι μια τέλεια ευκαιρία να δεις συγγενείς που έχεις να συναντήσεις καιρό και να μοιραστείτε τα νέα σας.

7) Μας δίνει την ευκαιρία να βγούμε στην εξοχή.

Ναι, θα κοιμηθώ περισσότερο αφού η μέρα είναι αργία, αλλά το να κάτσω απλά σπίτι όλη μέρα δεν παίζει. Η Καθαρά Δευτέρα είναι έξω, στη φύση που ξυπνάει απ’ το χειμωνιάτικο ύπνο της και είναι πιο όμορφη και ευωδιαστή από ποτέ.

8) Κάνουμε πικ-νικ

Πάντα νιώθω σα να είμαι σε ταινία ή βιβλίο. Το καρό τραπεζομάντιλο, το γεμάτο καλάθι, η αίσθηση του να κάθεσαι στο χορτάρι και να κοιτάς τα δέντρα και τους χαρταετούς ψηλά στον ουρανό δε συγκρίνεται με τίποτα.

9) Τρώμε σαρακοστιανά καλούδια

Κι αναρωτιόμαστε γιατί στην ευχή δεν τα τρώμε συχνότερα! ΟΚ, κάποια όπως το χαλβά ή τα ρεβύθια τα τρώμε μια χαρά όλο το χρόνο τα τρώμε μια χαρά όλο το χρόνο, αλλά τη λαγάνα γιατί τη θυμόμαστε μόνο τότε; Κάθε Καθαρά Δευτέρα αποφασίζω να ψάξω να βρω φούρνο που κάνει όλο το χρόνο λαγάνες, αλλά δυστυχώς, μέχρι να μπει η Τρίτη το έχω ξεχάσει.

10) Άλλη μια ευκαιρία να απολαύσουμε τον Μακεδονικό Χαλβά

Η αγαπημένη μου γεύση είναι το Κακάο, αλλά αγαπώ και αυτή με το Μέλι (και με τα Αμύγδαλα!)

11) Το Γαϊτανάκι

Υπάρχουν διάφορα έθιμα για να βιώσουμε αυτήν την ημέρα, μεταξύ των οποίων είναι και το Γαϊτανάκι, ένα έθιμο που αγαπούσα από μικρός. Με συγκινούσε πολύ το σχετικό βιβλίο και το τραγούδι. Τώρα μαθαίνω πως είναι ένα έθιμο που έφεραν από την Μικρά Ασία οι πρόσφυγες.

12) Μπορεί να δικαστείς στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων.

Μου έχει συμβεί και είχα γράψει κι ένα άρθρο για την περιπέτειά μου στην Κάρπαθο. Στο ξεκαρδιστικό Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων ανταλλάσσονται απρεπείς χειρονομίες μεταξύ των θεατών και γι’ αυτό οδηγούνται στο «δικαστήριο» από τους Τζαφιέδες (χωροφύλακες), προς απονομή δικαιοσύνης από τους σεβάσμιους του νησιού. Το βρισίδι πέφτει σύννεφο και το κλάμα απ’ τα γέλια επίσης.

13) Τραγούδι και χορός

Ο κόσμος ξεφαντώνει, λίγο πριν τα πράγματα σοβαρέψουν και γίνουν πιο κατανυκτικά για τις επόμενες 40 ημέρες. Προσωπικα δεν είμαι πολύ της παραδοσιακής μουσικής που ακούγεται συνήθως, οπότε φροντίζω να φτιάχνω μια playlist με άλλα ακούσματα και μερακλώνουμε αβέρτα.

Να το τραγούδι που ανοίγει φέτος την playlist μου 🙂

Το υπέροχο Γαϊτανάκι, σε στίχους Ζωρζ Σαρή, με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη

Εσάς τι σας αρέσει πιο πολύ στην Καθαρά Δευτέρα;

