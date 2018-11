4 τρόποι για να μην χρεοκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα

Εάν είσαι Αιγόκερως ή γενικά, εάν έχεις εξαιρετικές ικανότητες διαχείρισης χρημάτων, δε χρειάζεται να συνεχίσεις την ανάγνωση. Αν, από την άλλη, ανήκεις στη δική μου κάστα που διαρκώς παλεύουμε, μόνο και μόνο για να καταλήξουμε πάλι με άδειες τσέπες και μηδέν υπόλοιπο στην τράπεζα, μείνε κι ακολούθησέ με σε αυτό το μαγικό ταξίδι για το πώς δε θα ξεπαραδιαστούμε μέχρι τα Χριστούγεννα!

Σε λίγες ημέρες, έρχεται ο επόμενος μισθός και είναι εκείνος που θα καθορίσει πως θα περάσουμε τις γιορτινές ημέρες και πως θα μας βρει το νέο έτος. Αν είσαι αρκετά τυχερός, μπορεί ακόμα και να σου χώσει ένα εικοσάευρο στην τσέπη η θεία σου. Όπως και να’ χει, πρέπει να σταθείς στο ύψος των οικονομικών απαιτήσεων και ταυτόχρονα, να κάνεις και τη ζωάρα που θες.

Σύμφωνα με μία σύντομη και πρόχειρη εκτίμηση από ανθρώπους γύρω μου, η κάρτα και το πλαστικό χρήμα είναι μία τεράστια παγίδα και ένας λαβύρινθος που ποτέ δε ξέρεις από πού να βγεις. Ναι μεν σου δίνει την εξαιρετική ευχέρεια να πληρώνεις όπου κι αν είσαι, χωρίς να κυνηγάς στο Google Maps τα ATM, από την άλλη, χάνεις και λίγο τον υπολογισμό του πόσα χαλάς και πόσα μένουν στην άκρη. Σε γενικές γραμμές, έχε το νου σου στο υπόλοιπό σου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί όσο και να μη σου αρέσουν τα μαθηματικά, θέλει υπολογισμούς το πράγμα.

Σε ένα άλλο περιεχόμενο κειμένου, θα σου έλεγα να μη χάνεις ποτέ τις ευκαιρίες που σου φέρνει η ζωή μπροστά, όμως στην προκειμένη, δε χρειάζεται να υποκύψεις σε κάθε «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΚ» που θα δεις μπροστά σου. Καταλαβαίνω πως στο κλίμα της αγάπης και της προσφοράς (στον εαυτό σου πρωτίστως), θες να πάρεις και εκείνο και το άλλο και το παράλλο, όμως κάνε μία λίστα με όσα είναι κυριολεκτικά απαραίτητα και ακολούθησέ την κατά γράμμα, αποφεύγοντας τον υπερκαταναλωτισμό των ημερών.

Discover & share this Funny GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.