5 στιγμές της Ραφαέλα Καρά στην ελληνική pop κουλτούρα

Η Ραφαέλα Καρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο σύντροφό της, Sergio Iapino. Η Καρά ήταν τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια σε μια καριέρα δεκαετιών, μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 2000.

Πρόκειται για μια θρυλική show woman της γειτονικής χώρας, που αγαπήθηκε όσο λίγες μη Ελληνίδες performer στη χώρα μας. Ως μια ελάχιστη ένδειξη αποχαιρετισμού, βάζουμε στη σειρά 5 πολύ δυνατές και ξεχωριστές εμφανίσεις της στην ελληνική pop κουλτούρα.

Δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Στη σειρά «Εκείνες Κι Εγώ» της ΥΕΝΕΔ, η Ραφαέλα Καρά εμφανιζόταν για λίγο στο πρώτο επεισόδιο, ως ένα εν δυνάμει αντικείμενο του πόθου του πρωταγωνιστή Ζάχου Δόγγανου.

Δίπλα στον Ντέμη Ρούσσο

1978 – RAFFAELLA CARRA' & DEMIS ROUSSOS – BALLO SIRTAKI (LA DANZA DI ZORBA)

Ντέμης και Ραφαέλα Καρά: Μια σύμπραξη pop υπερδυνάμεων της Μεσογείου.

Αυτή η διασκευή στα ελληνικά μιας κλασικής της επιτυχίας

Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη της για την Ελλάδα, που διασκεύασε στα ελληνικά «εκείνο το τραγούδι με το τηλέφωνο».

Το αποκριάτικό επεισόδιο του «Ντόλτσε Βίτα»

Μπαίνει στη λίστα γιατί περιγράφει το σάουντρακ και τους χορούς σε κάθε ελληνικό αποκριάτικο πάρτι των 90s (και των 00s).

Το «Your Face Sounds Familiar»

Σύλβια Δελικούρα-Raffaella Carra_Your Face Sounds Familiar Η Σύλβια Δελικούρα υποδύεται την Raffaella Carra και τραγουδάει “A Far L’ Amore Comincia Tu” στην πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar.

Δε θα μπορούσε να μην μπει σε αυτό το Top 5, αυτή η υποδειγματική μεταμόρφωση της Σίλβιας Δελικούρα στο pop είδωλο της Ιταλίας.

