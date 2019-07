«Ξινός, ευαίσθητος, αμυντικός, κλειστός, περίεργος» | O Αντίνοος Αλμπάνης απαντά στο Ερωτηματολόγιο του Προυστ

View this post on Instagram

: Το Φινιστρίνι του Βασίλη Ρίσβα σκηνοθεσία Πέτρος Φιλιππίδης ερμηνεία Αντίνοος Αλμπάνης κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 στο Από Μηχανής Θέατρο #tofinistrini @petrosfilipp @amtheater.gr