Οι 10 πιο viral ιντερνετικές στιγμές του 2024

Το 2024 θα ήταν αμήχανο, αν δεν ήταν άγριο. Εύχομαι κάποιοι από εσάς -ιδανικά όλοι- να το βρήκατε μια συμπαθητική χρονιά. Σε ιντερνετικό επίπεδο, είχε κάποια highlights. Κάποια memes που έπαιξαν ξανά και ξανά, ακούραστα, κάποιες φράσεις που χιλιοειπώθηκαν, κάποιες στιγμές που εξέφρασαν ολόκληρες διαθέσεις και συναισθήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τη Raygan και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και τη Hawk Tuah, ως τον Luigi Mangione και τα σκυλιά και τα γατιά που «τρώγονται» (νοτ) από μετανάστες, αυτές είναι πιο viral ιντερνετικές στιγμές του 2024.

Η RAYGAN (ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ)

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 ενδέχεται να ήταν οι πιο viral, βαθιά ντίτζιταλ αγώνες ως τώρα. Από την Kim Yeju και τον Yusuf Dikeç (θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι και οι δυο ευχαρίστησαν τον Ίλον Μασκ για το virality τους) μέχρι τη Raygun -την ολυμπιονίκη breakdancer και διδακτορική φοιτήτρια που καθήλωσε τους θεατές. Για τους λάθος λόγους; Για τους λάθος λόγους. Ήταν πολύ πολύ κακή; Εντελώς. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε; Ειλικρινά, δεν ξέρουμε.

O LUIGI MANGIONE

Τη βία δεν τη συγχωρούμε. Σωστά; Δεν ξέρουμε. Βλέπετε ο Luigi Mangione άγγιξε τις καρδούλες των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι μόνο. Η δολοφονία για τη οποία είναι ύποπτος ως δράστης, δεν έγινε απλώς meme, αλλά γιορτάστηκε, αντικατοπτρίζοντας ωμά και οδυνηρά την απογοήτευση των Αμερικανών με το διαλυμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τάση, που στο μεταξύ, γέννησε μια σειρά από memes και βίντεο Ευρωπαίων που δεν αντιλαμβάνονται «τι φάση». Ναι, μια ωραία εποχή να είσαι στην Ευρώπη γενικώς. Σε κάθε περίπτωση, για πολλούς, ο Luigi είναι ένας σύγχρονος Ρομπέν των Δασών. Σε πιο χοτ.

Ορίστε μια (ακόμα) ψύχραιμη αντίδραση από ολόφρεσκο SNL:

ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ DEMI MOORE ΣΤΟ THE SUBSTANCE

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς ήταν το The Substance της Coralie Fargeat. Ένα σατιρικό, δύσκολο για πολλούς στην παρακολούθηση, body horror που καταπιάνεται με τα πρότυπα ομορφιάς που στοιχειώνουν τις γυναίκες, ιδίως όσο μεγαλώνουν. Η ταινία, γενικώς, γέννησε έντονες συζητήσεις: ήταν φεμινιστική ή μήπως απλώς αναπαρήγαγε την αντικειμενοποίηση την οποία επεδίωκε να επικρίνει; Πάντως σε ένα πράγμα συμφώνησαν όλοι: Το κίτρινο παλτό της Demi Moore ήταν ένα έπος. Τα βίντεο με random γυναίκες στον δρόμο που φορούν το κίτρινο παλτό τους, χωρίς να έχουν ιδέες, και τα caption του στυλ «ελπίζω να σέβεται την ισορροπία»; Ακόμα πιο έπος.

IN THE CLERB, WE ALL FAM

Τον ήχο αυτό τον ακούσαμε σε χιλιάδες TikTok βίντεο ασκιπάριστα. Δεν τον χορτάσαμε καλώς ή κακώς. Η προέλευσή του είναι από το Broad City, μια τηλεοπτική σειρά που ακολουθεί δυο εντελώς χαοτικές κολλητές φίλες που ζουν στη Νέα Υόρκη. Σίγουρα κάποια κομμάτια της σειράς δεν έχουν γεράσει καλά, αλλά μερικά είναι εμβληματικά. Το In the clerb, we all fam πάντως έχει αναγεννηθεί μέσα από το TikTok, με μερικά βίντεο που το εμπεριέχουν να έχουν βρεθεί χωρίς δεύτερη σκέψη στα αποθηκευμένα μας.

H HAWK TUAH

Η τύπισσα αυτή είναι ΠΑΝΤΟΥ πλέον. Έχουμε γράψει αρκετά για αυτή. Και για τη viral αναπολογητική και αυθόρμητη ατάκα της και για το γεγονός ότι κατηγορείται πως «έφαγε» 50 εκ. δολάρια από τους fans και κάποιοι ζητάνε από τις αρχές να την συλλάβουν.

H KAMALA EINAI BRAT

Η Kamala Harris βάσισε μεγάλο κομμάτι της ντίτζιταλ πλευράς της καμπάνιας της στο Brat-ιλίκι. ΟΚ, δεν δούλεψε, αλλά είχε τη χάρη του. Βέβαια, όλες Brat ένιωσαν φέτος, χάρη στην Charli XCX. Όσο για εμάς; Προσευχόμαστε για απο-brat-oποίηση. Ήμασταν Brat για πολύ πολύ καιρό. Γερνάμε, διάολε.

H MOO DENG

Αν κάποιος έχει καταφέρει να αποδώσει εντελώς όλα τα συναισθήματα και τα moods του -εντελώς αμήχανου, αν όχι κάκιστου- 2024, αυτή ήταν η Moo Deng. Ναι, το viral ιπποποταμάκι. Change our minds.

VERY DEMURE, VERY MINDFUL

Τίποτα το demure και το mindful δεν είχε το 2024, κι όμως το μισό καλοκαίρι το περάσαμε «γυαλίζοντας» όλα μας τα άγρια ένστικτα με αυτή τη viral φράση της Jools Lebron, που έγινε πλούσια χάρη σε μια ξεχασμένη λέξη και μερικά βίντεο.

O -ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ- PAUL MESCAL

Φωτογραφίες από την ταινία, φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί, φωτογραφίες με τα στυλάτα cardigans του. Ο Paul Mescal ως Μονομάχος (και όχι μόνο) ήταν παντού.

THEY’RE EATING THE DOGS

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του πως μετανάστες τρώνε τα σκυλιά και τα γατιά Αμερικανών σε πολιτείες που καταφθάνουν, έκανε αρκετά κατοικίδια να χάσουν την ηρεμία τους. Ή τουλάχιστον έτσι τα έκαναν να φαίνονται όσοι κηδεμόνες χρησιμοποίησαν τον ήχο, αποδεικνύοντας πως μερικές βλακείες σε κάνουν και πρόεδρο της Αμερικής -μεταξύ άλλων πραγμάτων.

