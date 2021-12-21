Οι πολιτικοί που αμφισβήτησαν το εμβόλιο του κορωνοϊού και τώρα αλλάζουν γνώμη

Ο Γιώργος Τράγκας, σύμφωνα με δηλώσεις ανθρώπων του περιβάλλοντος του, λίγο πριν κολλήσει κορωνοϊό, σκόπευε να κάνει το εμβόλιο. Όμως o δημιουργός του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι, δεν πρόλαβε να κάνει αυτό που – λογικά – θα τον κρατούσε στη ζωή.

Άλλοι αμφισβητίες/αρνητές του εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή και της πανδημίας στο σύνολο της, αποδείχθηκαν πιο προνοητικοί και είτε προχώρησαν σε εμβολιασμό, είτε έβαλαν αρκετό νερό στο κρασί των ακραίων απόψεων τους. Καταγράφουμε τα βήματα προς τα πίσω, τις επικοινωνιακές «κυβιστήσεις» Ευρωπαίων και Αμερικάνων πολιτικών για το εμβόλιο του κορωνοϊού

Donald Trump

No Spin News on Twitter: “NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ / Twitter” NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ

Στους τελευταίους μήνες της προεδρίας του έκανε ένα σωρό παραληρηματικές δηλώσεις για τον κορωνοϊό. Έλεγε πως μπορούσαμε να πιούμε αντισηπτικό ή χλωροκίνη και να γίνουμε καλά, πως το εμβόλιο θα αναπτυχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πως τα lockdown θα κρατήσουν μόνο μερικές εβδομάδες. Σήμερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όχι μόνο έχει υποχωρήσει από τις ακραίες δηλώσεις του, αλλά σε πρόσφατη συγκέντρωση υποστηρικτών του στο Dallas, αποκάλυψε πως έχει εμβολιαστεί πλήρως και με τρίτη δόση. Οι θαυμαστές του τον αποδοκίμασαν με δυνατά γιουχαΐσματα (!).

Vasileios Margaritis, PhD, MSc, DDS on Twitter: “Οταν ο Τραμπ που υποτιμησε τοσο πολυ τον ιό αρχικα, προτρεπει (ειδικα το δυσκολο, φανατικο κοινο του) στον εμβολιασμο κ ειδικα με τη 3η δοση, υπαρχει ελπιδα να επικρατησει λογικη επιτελους μετα απο 2 χρονια πανδημικης κρισης. https://t.co/KPu0sLrqx0 / Twitter” Οταν ο Τραμπ που υποτιμησε τοσο πολυ τον ιό αρχικα, προτρεπει (ειδικα το δυσκολο, φανατικο κοινο του) στον εμβολιασμο κ ειδικα με τη 3η δοση, υπαρχει ελπιδα να επικρατησει λογικη επιτελους μετα απο 2 χρονια πανδημικης κρισης. https://t.co/KPu0sLrqx0

Marine Le Pen

Ο Jean Marie Le Pen, πατέρας της ηγέτιδας του κόμματος της Εθνικής Συσπείρωσης, πολέμησε φανατικά τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Η ίδια η Marine Le Pen, προσπάθησε να συντηρήσει το ντόρο των ψεκασμένων, υποτιμώντας σε δηλώσεις της την «ασπίδα» που προσφέρουν τα εμβόλια κόντρα στον ιό, αν και η ίδια πιστεύει πως αποτελούν το καλύτερο εφόδιο της ανθρωπότητας, ώστε να μην πεθαίνει κόσμος στην πανδημία. Σήμερα έχει υποχωρήσει αρκετά από τις φανατικές θέσεις της, επιχειρώντας να «χτυπήσει» τον Macron κυρίως στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Matteo Salvini

Άλλος ένας σκληρός πολέμιος του εμβολιασμού και φανατικός υποστηρικτής θεωριών συνομωσίας για την πανδημία, ο Salvini ξάφνιασε τους ακόλουθους του, κάνοντας μια ανατρεπτική κίνηση: Ψήφισε το green pass, το διαβατήριο εμβολιασμού το οποίο είχε εισηγηθεί προηγουμένως η κυβέρνηση του Mario Draghi. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό ελεύθερων μετακινήσεων που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε Ιταλός πολίτης, εφόσον έχει εμβολιαστεί. Ύστερα από την ψήφο εμπιστοσύνης στον Draghi και το νόμο για το πιστοποιητικό Covid, ο Salvini έλαβε ένα μήνυμα από φανατικούς υποστηρικτές του. Έγραφε: «Μας πρόδωσες».

Παύλος Πολάκης

Αντικαθεστωτικός on Twitter: “Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να προστατεύσει τον πληθυσμό της από την Όμικρον μειώνοντας την περίοδο που απαιτείται για το booster (όπως έχουν κάνει ΗΒ, Αυστρία κλπ) ο Πολάκης ποστάρει αυτό!Το πιο τραγικό είναι ότι δεν βγαίνει ένας πρωτοκλασάτος (Φιλης πχ) να πει ή εγώ ή αυτός! pic.twitter.com/yvK1Y1VUWm / Twitter” Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να προστατεύσει τον πληθυσμό της από την Όμικρον μειώνοντας την περίοδο που απαιτείται για το booster (όπως έχουν κάνει ΗΒ, Αυστρία κλπ) ο Πολάκης ποστάρει αυτό!Το πιο τραγικό είναι ότι δεν βγαίνει ένας πρωτοκλασάτος (Φιλης πχ) να πει ή εγώ ή αυτός! pic.twitter.com/yvK1Y1VUWm

Όπως έγραψε πρόσφατα ο Άρης Δημοκίδης, ο Πολάκης υπήρξε ένας από τους πιο πετυχημένους σαμποτέρ της εμβολιαστικής προσπάθειας. Ο ίδιος κυκλοφορούσε ανεμβολίαστος για εννέα μήνες, αγνοώντας συχνά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ συχνά μέσω αναρτήσεων του έκανε αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς για θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα και αμφισβητούσε την «οχύρωση» που προσφέρουν τα εμβόλια στον ανθρώπινο οργανισμό.

Εκείνοι που συνεχίζουν τον πόλεμο

Στην Ολλανδία, ο Thierry Baudet, ηγέτης του κόμματος Φόρουμ για τη Δημοκρατία, σε πρόσφατο tweet του, περιέγραψε τους ανεμβολίαστους ως «Εβραίους σε Ολοκαύτωμα», κάνοντας προκλητικές έμμεσες αναφορές στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο. Του ζητήθηκε σε αυστηρό τόνο από εκπροσώπους του Ολλανδικού κοινοβουλίου να κατεβάσει τις αναρτήσεις του.

Στην Ιταλία, το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», του οποίου το εθνικιστικό ιδεολογικό στίγμα παραπέμπει στον δικτάτορα Μουσολίνι, επιμένει επίσης φανατικά να σαμποτάρει κάθε εμβολιαστική προσπάθεια. Στη Γερμανία, το κόμμα AFD φιλοδοξεί να γίνει η ναυαρχίδα των αντιεμβολιαστών. Το γεγονός ότι η επικεφαλής του, Aice Weidel κόλλησε πρόσφατα κορωνοϊό, λίγους φαίνεται να απασχολεί.

Με στοιχεία από Foreign Policy

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.