Τα Έντεκα της Ημέρας / 21-12-2021

ΓΕΙΑ 🙂 Από σήμερα, με αφορμή την ανανέωση του σάιτ μικροπράγματα, κάθε βράδυ -Δευτέρα με Παρασκευή στις 20:00- θα μοιράζομαι σ’ αυτή τη στήλη όσα μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση μέσα στη μέρα.

1) Μπρος πίσω για τα rapid test του Ρεβεγιόν

Δεν θα έβγαινα να γιορτάσω οπουδήποτε έχει πολυκοσμία και προ Κορωνοϊού (εκτός απ’ όταν ήμουν 20 ετών), όμως αυτός είμαι εγώ: σπιτόγατος και αντικοινωνικός. Οπότε, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί με την Όμικρον προ των πυλών -ή ήδη εδώ- θα ήθελε κάποιος να ριψοκινδυνεύσει τόσο για να βγει να γλεντήσει μαζί με εκατοντάδες άλλους, αλλά προφανώς και το κατανοώ.

Όμως σήμερα μάθαμε ότι, δυστυχώς όχι, η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι λιγότερο σοβαρή από τη Δέλτα. Και το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στη χώρα -χάρη στα μπρος πίσω της κυβέρνησης αλλά και όχι μόνο- είναι το αν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα έπρεπε να πληρώσουν 10 ευρώ για να κάνουν ένα τεστ πριν πάνε στα κλαμπ και τα νυχτερινά κέντρα, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τεράστια διασπορά του ιού.

Μετά τη γκρίνια, ο Μητσοτάκης είπε ότι απέρριψε τις εισηγήσεις και χαρίζει σε όλους μας δύο σελφ τεστ αφήνοντας πάνω μας το αν θα τα κάνουμε.

Αντί να καταλάβουμε όλοι, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, το τι έρχεται με την Όμικρον -ότι δηλαδή τα νοσοκομεία (όσα και να έφτιαχναν!) θα τιγκάρουν και θα πεθαίνει ο κόσμος με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, τσακωνόμαστε για το αν θα πληρώσουμε 10 ευρώ ή αν θα μας χαρίσουν 10.

Συμφωνώ με τη συμβουλή του κυρίου Καραμήτσιου:

Yannis Karamitsios on Twitter: “Καμπανάκι για κυβέρνηση:το 63% δυσαρεστημένο με αντιμετώπιση πανδημίας.Αυτό μπορεί να ακυρώσει τα κέρδη από την επενδυτική-φιλοεπιχειρηματική πολιτική.Συμβουλή: να αγνοήσει πολιτικό κόστος, δεν έχει να χάσει πλέον, να πάει για υποχρεωτικό εμβολιασμό. https://t.co/llU5sCoLt8 / Twitter” Καμπανάκι για κυβέρνηση:το 63% δυσαρεστημένο με αντιμετώπιση πανδημίας.Αυτό μπορεί να ακυρώσει τα κέρδη από την επενδυτική-φιλοεπιχειρηματική πολιτική.Συμβουλή: να αγνοήσει πολιτικό κόστος, δεν έχει να χάσει πλέον, να πάει για υποχρεωτικό εμβολιασμό. https://t.co/llU5sCoLt8

Να ξεχάσουν το πολιτικό κόστος και να προχωρήσουν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

2) Μιας και αναφέραμε τις δημοσκοπήσεις…

Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να σχολιάσουμε, αλλά πάνω-κάτω (+/-3%) αυτή είναι η εικόνα, είτε η δημοσκόπηση γίνεται για τα πιο φιλοκυβερνητικά μέσα ή για το πιο αποστασιοποιημένο OPEN ή την τελείως αντικυβερνητική Εφημερίδα των Συντακτών.

Εμένα κόλλησε το μάτι μου αλλού. Στα μικρά ποσοστά.

Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή υπάρχει ακόμα; Και υπάρχουν τόσοι που λένε ότι θα την ψηφίσουν;

Μετά την καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση, με τον αρχηγό της στη φυλακή, με τα γραφεία της να έχουν κλείσει σ’ όλη τη χώρα, με τον Κασιδιάρη να έχει φτιάξει ανταγωνιστικό κόμμα έξω απ’ την Χ.Α., το κόμμα έχει ανοδική πορεία;

Λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο; Χωρίς στελέχη, χωρίς δράση, χωρίς παρουσία. (Μου θυμίζει τα ψηλά ποσοστά του Mega για τα χρόνια που δεν έπαιζε καθόλου πρόγραμμα παρά μόνο κάτι επαναλήψεις.)

Και τι λέει για το μυαλό των ψηφοφόρων της ότι μετά απ’ όλα αυτά σε λίγο ενδέχεται να ξαναπιάσει το ποσοστό για να μπει στην επόμενη Βουλή;

3) Κάτι τρέχει στο Πανόραμα #1

Σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης δύο μαθήτριες έκαναν το έγκλημα στην ανταλλαγή δώρων να χαρίσουν σε φίλη τους σημαιάκια με τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας (ουράνιο τόξο). Τις κυνήγησαν περίπου 25 συμμαθητές της για να σκίσουν τα σημαιάκια, απειλώντας τες και βρίζοντάς τες. Μέχρι εδώ, ας πούμε ότι τρώγεται.

Στη συνέχεια όμως μπλέχτηκε η Διευθύντρια του σχολείου, η Πρόεδρος (πρώην ευτυχώς) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και οι γονείς των καταγγελλόμενων για τραμπουκισμό μαθητές.

Έγραψα νωρίτερα ένα άρθρο που εξηγεί τι έχει γίνει στο Πανοράμα Θεσσαλονίκης: Χειρότερη απ’ τον τραμπουκισμό μαθητών η στάση των «μεγάλων». Περιμένουμε τις απαντήσεις.

4) Κάτι τρέχει στο Πανόραμα #2

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό οκτώ ανεμβολίαστες μοναχές | LiFO Οκτώ ανεμβολίαστες μοναχές νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

50 απ’ τις 67 μοναχές της Μονής Πανοράματος Θεσσαλονίκης νόσησαν. Οι δύο από τις οκτώ μοναχές νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η μία έχει σοβαρή ανάγκη για οξυγόνο ενώ η δεύτερη 72 ετών διασωληνώθηκε εντός της ημέρας.

Διάβασα πως είχαν βάλει κι αυτήν την επιγραφή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απ’ την ίδια μονή:

Η ζημιά που έχουν κάνει οι «πνευματικοί» και οι «πνευματικές» είναι δυσβάσταχτη.

Μακάρι να τους σώσει ο Θεός:

Υπάρχουν βέβαια και χειρότερα:

kos-tas on Twitter: “Το να πεθαίνεις, χαρούμενος για το πλαστό πιστοποιητικό που απέκτησες με 300 μόλις ευρώ, αυτό είναι ο απόλυτος ορισμός την ηλιθιότητας / Twitter” Το να πεθαίνεις, χαρούμενος για το πλαστό πιστοποιητικό που απέκτησες με 300 μόλις ευρώ, αυτό είναι ο απόλυτος ορισμός την ηλιθιότητας

5) Είστε σίγουρα ψυχολόγος;

Κάθε μέρα, μια νέα απογοήτευση απ’ τον συγκεκριμένο…

6) Το όνειρό μου ήταν να πετάω για να δω τον κόσμο από ψηλά

Μ’ αυτό το βίντεο ένιωσα αρκετά κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου:

Mike Hudema on Twitter: “This is what it would be like to fly like an eagle.Share with someone that needs a little more wonder and let’s protect nature in all its forms. #ActOnClimate#climateemergency #climateaction #climate #Nature #Forests #BuildBackBetter pic.twitter.com/dYgMy6QzfQ / Twitter” This is what it would be like to fly like an eagle.Share with someone that needs a little more wonder and let’s protect nature in all its forms. #ActOnClimate#climateemergency #climateaction #climate #Nature #Forests #BuildBackBetter pic.twitter.com/dYgMy6QzfQ

7) Μπράβο στην πωλήτρια

Από τον @Lefkoritis1:

Πολλά πολλά μπράβο στην κοπέλα που ενώ εξυπηρετούσε τη σύζυγό μου στο MetroMall και δοκίμαζε σουτιέν, όταν έτυχε να δει τις μελανιές που είχε από τις βεντούζες που της έκανε ο χειροπρακτικος και συνδυάζοντας τες με το ότι το με έβλεπε έξω από το μαγαζί να την περιμένω, της είπε επιτακτικά κι επίμονα να της πει αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα κι ότι μπορεί (η κοπέλα) να καλέσει εκείνη την στιγμή όποιον χρειάζεται.

Προφανώς εδώ ήταν απλά μια παρεξήγηση (η σύζυγός μου της εξήγησε), αλλά όσο υπάρχουν κοπέλες σαν κι αυτή τόσο μια αθώα γυναίκα μπορεί να σωθεί…

Πολλά πολλά συγχαρητήρια κορίτσι μου, δυστυχώς όταν μου το είπε η σύζυγος είχαμε ήδη φύγει, αλλιώς θα γυρνούσα να στο έλεγα εγώ ο ίδιος. Να γίνετε όλες (και όλοι φυσικά) σαν κι αυτή την κοπέλα!!!

+

8) Εντωμεταξύ στη Βουλή

Η βουλευτής Θεανώ Φωτίου ψάχνει στο ίντερνετ μποτάκια την ημέρα της ψήφισης του Προϋπολογισμού στη Βουλή. 🥴

9) Αν βούλιαζε σήμερα ο Τιτανικός

10) Τώρα είναι λίγο αργά…

Αφού πολέμησαν την επιστήμη, βοήθησαν στη δημιουργία θεωριών συνωμοσίας κλπ, τώρα κάποιοι πολιτικοί -αν δεν πέθαναν ήδη- ζητούν απ’ τους οπαδούς τους να εμβολιαστούν.

Όμως καλώς ή κακώς άργησαν πολύ. Όπως κι όταν ο Δημήτρης Κούβελας -ήρωας των αντιεμβολιαστών- δήλωσε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή κι οι οπαδοί του θεώρησαν ότι τον εκβίασαν οι φαρμακευτικές για να κάνει κωλοτούμπα, οι αντιεμβολιαστές βρίσκονται σ’ ένα δρόμο χωρίς γυρισμό. Κι ο Θεός ο ίδιος να τους το έλεγε, κάποιοι θα τον απέρριπταν ως ξεπουλημένο.

Βασιζόμαστε στα θαυματουργά μανταρίνια:

11) Η καλή είδηση της ημέρας

Κάποιοι γονείς λογικεύτηκαν:

*Πείτε μας τη γνώμη σας για τα σημερινά θέματα στα σχόλια.

Αύριο πάλι 🙂

