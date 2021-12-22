Τα Έντεκα της Ημέρας (22-12-21)

1) «Εμφύλιος» στο κόμμα του Τράγκα

Πέθανε ο Τράγκας λόγω κορωνοϊού και το αντιεμβολιαστικό του κόμμα -που μέχρι πρόσφατα είχε τον Γρηγόρη Πετράκο για εκπρόσωπό του ενώ παλιότερα ο Δημήτρης Κούβελας φερόταν ως σύμβουλος για τα θέματα Υγείας και κορωνοϊού, και οι επίγονοι τσακώνονται για το τίνος είναι το κόμμα.

Οικογένεια Τράγκα εναντίον εκπροσώπου τύπου

Αυθαίρετες διαδικασίες για τον διορισμό νέου προέδρου στο Κίνημα Ελευθεροι Άνθρωποι, καταγγέλει μόλις 9 ημέρες μετά το θάνατό του από κορωνοϊό, ο Διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Παντελής Ζήλος.

Σε ανακοίνωσή του την οποία υπογράφει και η οικογένεια του εκλιπόντος, επισημαίνεται ότι η εκλογή νέου προέδρου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ανώτατου Οργάνου του Κινήματος, του Συνεδρίου και αναφερόμενος στον εκπρόσωπο τύπο του κόμματος επισημαίνει ότι «δεν προβλέπονται διαδικασίες αυτοδίκαιου διορισμού από πρόσωπα, τα οποία ο αείμνηστος είχε γνωρίσει πρόσφατα και στα οποία είχε αναθέσει την αρμοδιότητα της έκδοσης δελτίων Τύπου».

Εννοούν ότι ο Πάρης Κουρτζίδης θέλει να φάει το κόμμα. Ο Κουρτζίδης απάντησε:

Και άφησε ένα σωρό piperata υπονοούμενα.

«Όταν χτυπούσαν τον Γιώργο Τράγκα, με έπαιρναν και μου έλεγαν, να μην τον υπερασπίζομαι και να το αφήσω να περάσει έτσι. Να μην απαντώ σε τίποτα.Την ίδια ώρα με καλούσε ο Γιώργος Τράγκας στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι τα πηγαίνω εξαιρετικά και να συνεχισω.Αυτοί που με έπαιρναν τηλέφωνο είναι η οικογένεια και αυτός που έβγαλε την ανακοίνωση (Παντελής Ζηλος) και υπάρχουν και μαρτύρες».

Μάλιστα επιστράτευσε και φωτογραφίες να κόβει την τούρτα ως κάποιου είδους απόδειξη.

ΥΓ. Για τους απογοητευμένους απ’ το αντιεμβολιαστικό κόμμα Τράγκα, υπάρχει και του Βόβολη:

Ο αρχηγός του είναι σπίρτο!

Πιστεύει ότι εντόπισε λάθος σε δημοσκόπηση που δείχνει το ποσοστό θετικής γνώμης για κάθε πολιτικό αρχηγό…

2) Νέα δικαίωση για τον Δημάδη

Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης κατασυκοφαντήθηκε απ’ το λεγόμενο «σύστημα» του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά για το λεγόμενο περούκα-gate. Ο Δημάδης είχε τελικά δίκιο και το απέδειξαν ένα σωρό δικαστήρια.

Τις προάλλες συνεργάτης του Παππα καταδικάστηκε να καταβάλλει 10.000 ευρώ στον Δημαδη για την σκευωρία που έστησε εις βαρος του. Το πιο ενδιαφέρον; Ομολόγησε οτι ενεργούσε κατ’ εντολή του κ. Παππα – παρόλα αυτά δεν την γλίτωσε.

Όπως φαίνεται δεν θα την γλιτώσει ούτε ο κ. Παππάς.

Σήμερα η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του.

Thanos Dimadis on Twitter: “Τέλος στην ασυλία Υπουργού Παππά έθεσε η Βουλή στη μήνυση μου. Η άρση ασυλίας του προστατεύει την ισονομία, προωθεί την πολιτική λογοδοσία, σηματοδοτεί σεβασμό στην υποχρέωση δημοσιογραφικού ελέγχου της εξουσίας, απορρίπτει τις πρακτικές εκφοβισμού και μπούλινγκ απ’τον κ. Παππά. / Twitter” Τέλος στην ασυλία Υπουργού Παππά έθεσε η Βουλή στη μήνυση μου. Η άρση ασυλίας του προστατεύει την ισονομία, προωθεί την πολιτική λογοδοσία, σηματοδοτεί σεβασμό στην υποχρέωση δημοσιογραφικού ελέγχου της εξουσίας, απορρίπτει τις πρακτικές εκφοβισμού και μπούλινγκ απ’τον κ. Παππά.

3. Η Χριστουγεννιάτικη κάρτα του Δημάρχου Αθηναίων

Δείτε την συμβολική κάρτα που έστειλε σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, ο Δήμαρχος Αθηνών, Κώστας Μπακογιάνης.

Όλοι είχαν κάτι να πουν, ειδικά οι πατριώτες που θίχτηκαν γιατί δεν είχε θρησκευτικά σύμβολα.

papdim on Twitter: “Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Μπακογιάννη. Ο ορισμός της πολιτικορεκτολα, χωρίς ίχνος ταυτότητας ελληνικής, χριστιανικής. Τίποτε, το απόλυτο κενο pic.twitter.com/KaP2AyhGCt / Twitter” Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Μπακογιάννη. Ο ορισμός της πολιτικορεκτολα, χωρίς ίχνος ταυτότητας ελληνικής, χριστιανικής. Τίποτε, το απόλυτο κενο pic.twitter.com/KaP2AyhGCt

Αυτή την «έφτιαξε» με ωραία σύμβολα χριστιανοσύνης, όπως είναι ο χιονάνθρωπος, το δέντρο και η… γυναίκα του Άι Βασίλη;!

Angie on Twitter: “Επειδή σίγουρα πρόκειται για λάθος,εμείς διορθώσαμε την κάρτα, γτ για να χωράνε όλοι, πρέπει να σέβονται τα έθιμα κ τις συνήθειές μας. Είναι χριστιανική γιορτή τα Χριστούγεννα και οι αλλοθρησκοι έχουν δικαίωμα να μην τα γιορτάσουν, αλλά έχουμε δικαίωμα να τα γιορτάσουμε εμείς. pic.twitter.com/ZASnkMCkEB / Twitter” Επειδή σίγουρα πρόκειται για λάθος,εμείς διορθώσαμε την κάρτα, γτ για να χωράνε όλοι, πρέπει να σέβονται τα έθιμα κ τις συνήθειές μας. Είναι χριστιανική γιορτή τα Χριστούγεννα και οι αλλοθρησκοι έχουν δικαίωμα να μην τα γιορτάσουν, αλλά έχουμε δικαίωμα να τα γιορτάσουμε εμείς. pic.twitter.com/ZASnkMCkEB

Εμένα όμως μου άρεσε και αυτή 🙂

4) Έκτακτη είδηση: Οι Θεματοφύλακες απαγόρευσαν τα εμβόλια

5) Το πιο άψογα διατηρημένο έμβρυο δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε σε απολιθωμένο αυγό!

Καλλιτεχνική αναπαράσταση του αυγού, LIDA XING

Μία σπάνια ματιά στο εσωτερικό ενός απολιθωμένου αυγού δεινοσαύρου στη Νότια Κίνα, αποκάλυψε ένα εξαιρετικά διατηρημένο έμβρυο, μαζί με στοιχεία που δείχνουν ότι κάποια από αυτά τα προϊστορικά πλάσματα μοιράζονταν ακόμα περισσότερα κοινά με τα σημερινά πτηνά από ότι πιστευόταν ως τώρα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εκκόλαψη του, έμεινε στη μέση πριν από περίπου 72 με 66 εκατομμύρια χρόνια και πως το δίποδο αυτό πλάσμα, ήταν σαρκοβόρο, καλυμμένο με φτερά.

Η στάση του εμβρύου, με το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια του μέσα στο εφτά ιντσών αυγό, παραπέμπει με απροσδόκητα ευθύ τρόπο στα πουλιά «Αυτή η στάση δεν είχε γίνει αντιληπτή σε κανένα άλλο έμβρυο δεινοσαύρου», εξηγεί η Fion Waisum Ma, παλαιοντολόγος σπονδυλωτών που συνυπογράφει την έρευνα.

6) «Φέρτε τα μονωκλωνικά ηλίθιοι» – Ή μάλλον αφήστε τα

Αφού μας έπρηξαν ο κ. Πολάκης και ο κ. Κούβελας με τα μονοκλωνικά – που είτε δεν υπήρχαν ακόμη ή υπήρχαν σε ελάχιστες ποσότητες και σίγουρα δεν μπορούσαν να σώσουν πολλές ζωές…

…τώρα μαθαίνουμε ότι είναι *αναποτελεσματικά* σχεδόν όλα τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά της «Όμικρον». Οι αρχικές προδημοσιεύσεις των επιστημόνων αναφέρουν ότι η Όμικρον είναι ανθεκτική πλήρως ή εν μέρει, απέναντι ουσιαστικά σε όλες τις υπάρχουσες θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων, σύμφωνα με το “Nature”.

Ήδη μερικές εταιρείες που παράγουν τέτοια αντισώματα, όπως η αμερικανική Regeneron, παραδέχονται ότι τα προϊόντα τους έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα κατά της Όμικρον σε σχέση με τις άλλες παραλλαγές. Με βάση τις έως τώρα δημοσιεύσεις ερευνητών, μόνο δύο μονοκλωνικά αντισώματα φαίνεται να διατηρούν κάποια αποτελεσματικότητα κατά της Όμικρον – η διαθεσιμότητά τους όμως είναι εξαιρετικά μικρή. Αν όντως διαπιστωθεί ότι το “οπλοστάσιο” των μονοκλωνικών αντισωμάτων είναι σχετικά ανίσχυρο έναντι της Όμικρον, οι γιατροί θα χάσουν ένα εργαλείο-κλειδί για την αποτροπή της σοβαρής νόσησης. “Αν η Όμικρον ‘δαγκώνει’ τόσο σκληρά, θα είναι συνταγή καταστροφής”, δήλωσε ο Τέρβιλ.

Αφού τα μονοκλωνικά δεν είναι (ποτέ δεν ήταν) η θαυματουργή σωτηρία που υποσχόταν οι κκ. Κούβελας και Πολάκης, τότε τι;

Υπάρχει λύση για την Όμικρον;

Ναι >>>

⚛️Ti_na_ts💃 on Twitter: “Εξαιρετικό το βίντεο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Από το λογαριασμό τους στο Facebook.https://t.co/rw6xEqsp5A pic.twitter.com/P5f2WpZ0Rv / Twitter” Εξαιρετικό το βίντεο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Από το λογαριασμό τους στο Facebook.https://t.co/rw6xEqsp5A pic.twitter.com/P5f2WpZ0Rv

7) Μεγαλώνοντας κάποιοι γίνονται πιο λογικοί, συνετοί και φιλοσοφημένοι. Άλλοι…

8) Κάτι τρέχει και με τους δεξιούς boomers

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος (που έχει αποστασιοποιηθεί πια απ’ το κόμμα του αλλά συνεχίζει να παίρνει τους μισθούς στις Βρυξέλλες) μοιάζει να έχει ξεφύγει εδώ και καιρό και τα παραδείγματα άπειρα. Το νέο του τουίτ όμως, στο οποίο ΠΙΣΤΕΥΕΙ τα ψευδή στοιχεία που δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας είναι το κάτι άλλο.

Μια άλλη περίπτωση boomer πρώην Νεοδημοκράτη (νυν Τσιπρικού), είναι ο Ευάγγελος Αντώναρος…

Δεν θα κάνει τρίτη δόση επειδή δεν έχει πειστεί (λόγω ενός καθηγητή της Ιερουσαλήμ!) ότι βοηθάει εναντίον της Όμικρον!

Evangelos Α. Antonaros on Twitter: “Μετά από πολλή σκέψη+πολύπλευρη ενημέρωση εδώ +στο εξωτερικό ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνω τη λεγόμενη 3η δόση του εμβολίου. Θα περιμένω να δω τι αποτελέσματα έχει στην Όμικρον.Έλαβα επίσης σοβαρά υπ όψιν μου τις απόψεις του καθ.Καρούση σήμερα στο iatronet. / Twitter” Μετά από πολλή σκέψη+πολύπλευρη ενημέρωση εδώ +στο εξωτερικό ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνω τη λεγόμενη 3η δόση του εμβολίου. Θα περιμένω να δω τι αποτελέσματα έχει στην Όμικρον.Έλαβα επίσης σοβαρά υπ όψιν μου τις απόψεις του καθ.Καρούση σήμερα στο iatronet.

Θα περιμένει να δει, ενώ έχει ήδη αποδειχθεί (επιβεβαιωμένο κι απ’ τον Φάουτσι).

Το σαμποτάζ που κάνει στην εμβολιαστική προσπάθεια είναι σαφές εδώ και καιρό. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να νοσήσει/διασωληνωθεί για να βάλει μυαλό, όπως τόσοι άλλοι…

9) Για σκεφτείτε το…

10) Η συγκινητική είδηση της ημέρας: Ηλικιωμένη κάηκε προσπαθώντας να σώσει τη γάτα της

Τραγική κατάληξη για μία 83χρονη στα Άνω Λεχώνια, που έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της τυλίχτηκε στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί, πιθανότατα από θερμάστρα, και η γυναίκα ενώ βγήκε από το σπίτι, ξαναμπήκε προκειμένου να σώσει τη γάτα της. Οι αναθυμιάσεις την έριξαν λιπόθυμη και κατέληξε αργότερα στο Νοσοκομείο.

11) Το καλό νέο της ημέρας: Παραδόθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος

Το ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί λίγο νωρίτερα και ο Παναγιωτόπουλος παραδόθηκε συνοδευόμενος απ’ το δικηγόρο του.

Το αποκαλώ «καλό νέο» γιατί ως γνωστόν οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται είναι πλημμελήματα (αν και το υπουργείο ανακοίνωσε πως θα γίνουν σύντομα κακουργήματα) τα οποία μάλιστα δεν σε οδηγούν στη φυλακή -πάντα δίνονται αναστολές.

Ακόμα κι αν σε λίγους μήνες ο Παναγιωτόπουλος δικαστεί και λάβει αναστολή (= συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος σαν να μην τρέχει τίποτα), η σημερινή του παράδοση στην αστυνομία στέλνει ένα συμβολικό μήνυμα σε όλους τους παρενοχλητές και κακοποιητές.

Η ταλαιπωρία, η ντροπή, το χρηματικό κόστος, αλλά και το ψυχικό κόστος της εμπλοκής με την αστυνομία και τη δικαιοσύνη δεν αξίζει – πόσο μάλλον αν υπάρξει ελπίδα να μπαίνουν και φυλακή.

Ελπίζω πως μ’ αυτές τις εικόνες κάποιοι θα το ξανασκεφτούν πριν κάνουν revenge porn, ή πριν ανεβάσουν προσωπικές στιγμές άλλων για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτά από μένα, αύριο πάλι 🙂

