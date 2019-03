Πραγματικά, βάλτε το βιντεάκι του Τέρενς Κουίκ, ακούστε το με ήχο, και κλάψτε! 😯😂

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Τέρενς Κουίκ (όλη η φράση μέχρι στιγμής ακούγεται εξωφρενικά απίστευτη) έγραψε ιστορία το απόγευμα της Τετάρτης ανεβάζοντας στο λογαριασμό του στο Twitter ένα ρεπορτάζ για τον εαυτό του απ’ την τηλεόραση της Αιθιοπίας.

The latest Tweets from ΥΦΥΠΕΞ Τ. ΚΟΥΙΚ (@YFYPEX). Deputy Foreign Minister of Hellenic Republic. Greece

Discover & share this Star Wars GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.