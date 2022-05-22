Ψηφίστε: Το επίσημο γκάλοπ της LIFO για το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό βραβείο LUX

Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού (σύντομη ονομασία: Βραβείο Κοινού LUX) εγκαινιάστηκε το 2020 -προέρχεται απ’ την ένωση και παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη European Film Academy, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas.

Το βραβείο αναδεικνύει ταινίες που αφορούν καίρια ζητήματα του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου, αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών και καλεί το ευρωπαϊκό κοινό να πρωταγωνιστήσει ενεργά ψηφίζοντας τις αγαπημένες του ταινίες.

Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX στις 8 Ιουνίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ LUX 2022

Τρεις ταινίες έχουν επιλεγεί ως υποψήφιες για τη δεύτερη διοργάνωση του Βραβείου Κοινού LUX.

1) Φεύγω / Του Δανού Jonas Poher Rasmussen

Ο Amin Nawabi (ψευδώνυμο), ένας 36χρονος διακεκριμένος πανεπιστημιακός, παλεύει με ένα οδυνηρό μυστικό που το έχει κρατήσει κρυμμένο 20 χρόνια. Το μυστικό αυτό απειλεί να εκτροχιάσει τη ζωή που έχει φτιάξει ο Amin για τον ίδιο και για τον μέλλοντα σύζυγό του. Ο Amin διηγείται για πρώτη φορά στον σκηνοθέτη Jonas Poher Rasmussen —στενό φίλο και συμμαθητή του από το γυμνάσιο— την ιστορία του απίστευτου ταξιδιού που έκανε ως παιδί πρόσφυγας από το Αφγανιστάν. Η ιστορία παρουσιάζεται ως επί το πλείστον με κινούμενα σχέδια για να προστατευτεί η ταυτότητα του Amin.

Eίναι ένα από τα πιο καθηλωτικά ντοκιμαντέρ με κινούμενα σχέδια των τελευταίων ετών. Ο Jonas Poher Rasmussen βρίσκει μοναδικούς τρόπους για να ανασύρει τις μνήμες του πρωταγωνιστή του, τις οποίες αποκρυσταλλώνει σε μια αφήγηση που είναι σαν κλασική ιστορία με σασπένς αλλά με όλη την αξιοπιστία ενός ντοκιμαντέρ.

Επιλογή για το Φεστιβάλ των Καννών 2020, το Φεύγω περίμενε μισό χρόνο για να κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα για ξενόγλωσσα ντοκιμαντέρ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, όπου απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και ήταν μία από τις ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο στο φεστιβάλ.

To trailer:

2) Κβο βάντις Άιντα; / Της Βόσνιας Jasmila Žbanić

Βοσνία, 11 Ιουλίου 1995. Η Aida είναι μεταφράστρια για τον ΟΗΕ στη μικρή πόλη της Σρεμπρένιτσα. Όταν ο σερβικός στρατός καταλαμβάνει την πόλη, η οικογένειά της βρίσκεται μεταξύ των χιλιάδων αμάχων που αναζητούν καταφύγιο στο στρατόπεδο του ΟΗΕ. Η Aida είναι παρούσα στις διαπραγματεύσεις και έχει πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες καλείται να μεταφράσει. Ποια μοίρα περιμένει την οικογένεια και τους ανθρώπους της; Θα σωθούν ή θα πεθάνουν; Τι πρέπει να κάνει;

Αν και δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό μυθιστόρημα του Henryk Sienkiewicz για τον διωγμό των πρώτων Χριστιανών στη Ρώμη, το Quo Vadis, Aida?, της Jasmila Žbanić, είναι μια ταινία συγκλονιστική. Και υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν, αν λάβουμε υπόψη ότι η ταινία ήταν από τις πλέον επιτυχημένες το 2020, ξεκινώντας με την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συνεχίζοντας θριαμβευτικά σε πολλά σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως τα φεστιβάλ Arras, Les Arcs και Λουξεμβούργου. Έκλεισε τη χρονιά κερδίζοντας βραβείο Independent Spirit Award στην κατηγορία Καλύτερης Ξένης Ταινίας και υποψηφιότητες για βραβείο BAFTA στις κατηγορίες Καλύτερης Ξένης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας (η πρώτη υποψηφιότητα σκηνοθέτη από τη Βοσνία στην ιστορία των βραβείων) και για βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

To trailer

3) Μεγάλη Απόδραση / Του Αυστριακού Sebastian Meise

Στη μεταπολεμική Γερμανία, ο Hans φυλακίζεται επανειλημμένα επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Η λαχτάρα του να ζήσει ελεύθερος αποδεικνύεται όνειρο απατηλό όταν κρίνεται ένοχος για παραβίαση της παραγράφου 175 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα. Μόνη σταθερά στη ζωή του αποτελεί πια ο επί μακρόν συγκρατούμενός του, ο Viktor, που έχει καταδικαστεί για φόνο. Η απέχθεια που νιώθει ο ένας για τον άλλον σταδιακά μετατρέπεται σε αγάπη.

Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους του Αυστριακού σκηνοθέτη Sebastian Meise, η οποία έκανε πρεμιέρα στην ενότητα Un Certain Regard του Φεστιβάλ των Καννών όπου και κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ (Prix du Jury).

Έκτοτε κερδίζει το ένα βραβείο μετά το άλλο στα διεθνή φεστιβάλ.

Ο Franz Rogowski είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους νέους ηθοποιούς της εποχής μας. Με κάθε νέο ρόλο του, εμπλουτίζει την υποκριτική του τέχνη με νέες πτυχές, ξεχωριστές και διακριτικές, σαν χημικά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί και ονομαστεί.

To trailer

****

Για να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της νικήτριας ταινίας, χρειαζόμαστε την ψήφο σας.

Οι αναγνώστες της LIFO θα βγάλουν το δικό τους αποτέλεσμα και εμείς θα το προωθήσουμε επίσημα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Επιλέξτε την αγαπημένη σας απ’ τις ταινίες που έχετε παρακολουθήσει. (Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, μου άρεσαν πολύ και οι τρεις, οπότε δεν θα πω ακόμα την αγαπημένη μου).

Η ψηφοφορία άρχισε στις 12 Δεκεμβρίου 2021. Έχετε προθεσμία έως τις 25 Μαΐου 2022 για να ψηφίσετε.

