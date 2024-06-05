σε ΚΟΥΙΖ ΚΟΥΙΖ

ΚΟΥΙΖ: Ξέρεις τίποτα για την Ευρώπη;

Πόσο καλά γνωρίζεις την Ευρωπαϊκή Ένωση; Απάντησε στις ερωτήσεις και μάθε ενδιαφέροντα τρίβια, λίγα 24ωρα πριν πας να ψηφίσεις στις Ευρωεκλογές.

  • Question of

    Πόσες επίσημες γλώσσες έχει η ΕΕ;

    3 2
    • 11
    • 24
    • 39
  • Question of

    Ποια ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ;

    1 2
    • Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία
    • Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες
    • Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Δανία
  • Question of

    Ποιος θα είναι ο αριθμός των ευρωβουλευτών για την περίοδο 2024 – 2029;

    12 1
    • 505
    • 685
    • 720
  • Question of

    Πού έχει την έδρα του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

    8 1
    • Στο Λουξεμβούργο
    • Στη Φρανκφούρτη
    • Στις Βρυξέλλες
  • Question of

    Πώς ονομαζόταν ο οργανισμός που δημιούργησαν το 1957;

    2 2
    • Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
    • Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
    • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  • Question of

    Ποιος ήταν αυτός που στις 9 Μαΐου 1950 πρότεινε το σχέδιο που θεωρείται ως η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης;

    6 2
    • Ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι
    • Ο Ρομπέρ Σουμάν
    • Ο Κόνραντ Αντενάουερ
  • Question of

    Σε ποια πόλη υπεγράφη η τελευταία Συνθήκη τη ΕΕ το 2007;

    7 2
    • Στη Ρώμη
    • Στο Άμστερνταμ
    • Στη Λισαβόνα
  • Question of

    Τι συμβολίζουν τα 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο;

    4 2
    • Τον αριθμό των χωρών που ήταν μέλη της ΕΕ όταν σχεδιάστηκε η σημαία
    • Την ενότητα, την αλληλεγγύη και την αρμονία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης
    • Τον κύκλο των γνώσεων και της αλήθειας
  • Question of

    Πόσες συνεδριάσεις («συνόδους») πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πού;

    9 2
    • 12 συνόδους στις Βρυξέλλες και μέχρι έξι στο Στρασβούργο
    • 12 συνόδους στο Στρασβούργο και μέχρι έξι στις Βρυξέλλες
    • 12 συνόδους στο Στρασβούργο και έξι στις Βρυξέλλες
  • Question of

    Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ;

    10 2
    • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
    • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
    • Συμβούλιο της Ευρώπης
  • Question of

    Ποιος προτείνει τη νομοθεσία της ΕΕ;

    11 2
    • Τα κράτη μέλη
    • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
    • Οι βουλευτές του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Question of

    Ποια χώρα εκτός ΕΕ συμμετέχει στη Συμφωνία του Σένγκεν για ελεύθερη μετακίνηση χωρίς σύνορα;

    13 1
    • Νορβηγία
    • Ισραήλ
    • Τουρκία
  • Question of

    Σε ποια από τις παρακάτω πόλεις δεν εδρεύει θεσμικό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ;

    15 2
    • Χάγη
    • Λουξεμβούργο
    • Γενεύη
  • Question of

    Πότε έγιναν μέλη της ΕΕ η Ρουμανία και η Βουλγαρία;

    14 1
    • 2004
    • 2007
    • 2013
  • Question of

    Ποιο κράτος μέλος είναι η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

    5
    • Η Βουλγαρία
    • Η Κροατία
    • Η Σλοβενία

