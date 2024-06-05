ΚΟΥΙΖ: Ξέρεις τίποτα για την Ευρώπη;

Πόσο καλά γνωρίζεις την Ευρωπαϊκή Ένωση; Απάντησε στις ερωτήσεις και μάθε ενδιαφέροντα τρίβια, λίγα 24ωρα πριν πας να ψηφίσεις στις Ευρωεκλογές
-
Question of
Πόσες επίσημες γλώσσες έχει η ΕΕ;
-
11
-
24
-
39
-
-
Question of
Ποια ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ;
-
Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία
-
Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες
-
Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Δανία
-
-
Question of
Ποιος θα είναι ο αριθμός των ευρωβουλευτών για την περίοδο 2024 – 2029;
-
505
-
685
-
720
-
-
Question of
Πού έχει την έδρα του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
-
Στο Λουξεμβούργο
-
Στη Φρανκφούρτη
-
Στις Βρυξέλλες
-
-
Question of
Πώς ονομαζόταν ο οργανισμός που δημιούργησαν το 1957;
-
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
-
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
-
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
-
-
Question of
Ποιος ήταν αυτός που στις 9 Μαΐου 1950 πρότεινε το σχέδιο που θεωρείται ως η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης;
-
Ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι
-
Ο Ρομπέρ Σουμάν
-
Ο Κόνραντ Αντενάουερ
-
-
Question of
Σε ποια πόλη υπεγράφη η τελευταία Συνθήκη τη ΕΕ το 2007;
-
Στη Ρώμη
-
Στο Άμστερνταμ
-
Στη Λισαβόνα
-
-
Question of
Τι συμβολίζουν τα 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο;
-
Τον αριθμό των χωρών που ήταν μέλη της ΕΕ όταν σχεδιάστηκε η σημαία
-
Την ενότητα, την αλληλεγγύη και την αρμονία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης
-
Τον κύκλο των γνώσεων και της αλήθειας
-
-
Question of
Πόσες συνεδριάσεις («συνόδους») πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πού;
-
12 συνόδους στις Βρυξέλλες και μέχρι έξι στο Στρασβούργο
-
12 συνόδους στο Στρασβούργο και μέχρι έξι στις Βρυξέλλες
-
12 συνόδους στο Στρασβούργο και έξι στις Βρυξέλλες
-
-
Question of
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ;
-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
-
Συμβούλιο της Ευρώπης
-
-
Question of
Ποιος προτείνει τη νομοθεσία της ΕΕ;
-
Τα κράτη μέλη
-
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-
Οι βουλευτές του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-
-
Question of
Ποια χώρα εκτός ΕΕ συμμετέχει στη Συμφωνία του Σένγκεν για ελεύθερη μετακίνηση χωρίς σύνορα;
-
Νορβηγία
-
Ισραήλ
-
Τουρκία
-
-
Question of
Σε ποια από τις παρακάτω πόλεις δεν εδρεύει θεσμικό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ;
-
Χάγη
-
Λουξεμβούργο
-
Γενεύη
-
-
Question of
Πότε έγιναν μέλη της ΕΕ η Ρουμανία και η Βουλγαρία;
-
2004
-
2007
-
2013
-
-
Question of
Ποιο κράτος μέλος είναι η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
-
Η Βουλγαρία
-
Η Κροατία
-
Η Σλοβενία
-
