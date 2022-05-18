Κουίζ: Τι ξέρεις από ευρωπαϊκό κινηματογράφο;

Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού (σύντομη ονομασία: Βραβείο Κοινού LUX) εγκαινιάστηκε το 2020 και παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη European Film Academy, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas.

Το βραβείο χτίζει γέφυρες πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναδεικνύει ταινίες που αφορούν καίρια ζητήματα του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου.

Το βραβείο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών και καλεί το ευρωπαϊκό κοινό να πρωταγωνιστήσει ενεργά ψηφίζοντας τις αγαπημένες του ταινίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ LUX 2022

Τρεις ταινίες έχουν επιλεγεί ως υποψήφιες για τη δεύτερη διοργάνωση του Βραβείου Κοινού LUX. Για να αναδειχθεί η νικήτρια ταινία, χρειαζόμαστε την ψήφο σας. Βαθμολογήστε τις ταινίες που έχετε παρακολουθήσει χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμολόγησης: ένα αστέρι – κακή, πέντε αστέρια – εξαιρετική. Ψηφίζοντας, μπορεί να έχετε την ευκαιρία να παραστείτε στην τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε εδώ.

Και τώρα… τεστάρετε τον εαυτό σας

Question of Ποιος σκηνοθέτησε το φιλμ Ida, που κέρδισε το βραβείο LUX το 2014; Ο Πάβελ Παβλικόφσκι Ο Κριστόφ Κισλόφσκι Ο Αντρέι Ταρκόφσκι

Question of Τι συγγένεια έχουν οι Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λικ Νταρντέν που κέρδισαν το 2008 με τη Σιωπή της Λόρνα; Είναι πρώτα ξαδέλφια Είναι αδέλφια Είναι πατέρας και γιος

Question of Ποιος έγραψε τη μουσική στην ταινία Amélie; Ο Ζbigniew Preisner Ο Wim Mertens Ο Yann Tiersen

Question of Η ταινία που κέρδισε το 2019 λεγόταν: «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι»… Πετούνια Πετρούνια Πετονιά

Question of Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια του βραβευμένου Volver του Pedro Almodóvar; Η Verónica Forqué Η Cecilia Roth H Penélope Cruz

Question of Τι εθνικότητας είναι η Μάρεν Άντε, σκηνοθέτης του φιλμ Toni Erdmann που κέρδισε το 2016; Νορβηγικής Σουηδικής Γερμανικής

Question of Το Dancer in the Dark του Λαρς Φον Τρίερ εκτός απ’ το βραβείο Lux (τότε People’s Choice Award for Best European Film) κέρδισε: Το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες Το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία Τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο

Question of Ποια χρονιά πήρε το βραβείο το γερμανικό φιλμ Good Bye Lenin; 2003 2007 2011

Question of Ποιες ήταν οι χώρες παραγωγής του Call Me by Your Name; Γαλλία και Γερμανία Ιταλία και Γαλλία Ιταλία και Γερμανία

Question of Ποιος απ’ αυτούς τους Έλληνες σκηνοθέτες δεν ήταν υποψήφιος για το LUX Prize; Γιώργος Λάνθιμος Φίλιππος Τσίτος Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη

