Κουίζ: Τι ξέρεις από ευρωπαϊκό κινηματογράφο;

Τέσταρε τον εαυτό σου με τρίβια απ’ τις ταινίες που διακρίθηκαν στα Βραβεία LUX για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο

Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού (σύντομη ονομασία: Βραβείο Κοινού LUX) εγκαινιάστηκε το 2020 και παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη European Film Academy, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas.

Το βραβείο χτίζει γέφυρες πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναδεικνύει ταινίες που αφορούν καίρια ζητήματα του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου.

Το βραβείο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών και καλεί το ευρωπαϊκό κοινό να πρωταγωνιστήσει ενεργά ψηφίζοντας τις αγαπημένες του ταινίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ LUX 2022

Τρεις ταινίες έχουν επιλεγεί ως υποψήφιες για τη δεύτερη διοργάνωση του Βραβείου Κοινού LUX. Για να αναδειχθεί η νικήτρια ταινία, χρειαζόμαστε την ψήφο σας. Βαθμολογήστε τις ταινίες που έχετε παρακολουθήσει χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμολόγησης: ένα αστέρι – κακή, πέντε αστέρια – εξαιρετική. Ψηφίζοντας, μπορεί να έχετε την ευκαιρία να παραστείτε στην τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε εδώ.

Και τώρα… τεστάρετε τον εαυτό σας

  • Question of

    Ποιος σκηνοθέτησε το φιλμ Ida, που κέρδισε το βραβείο LUX το 2014;

    Ida 1
    • Ο Πάβελ Παβλικόφσκι
    • Ο Κριστόφ Κισλόφσκι
    • Ο Αντρέι Ταρκόφσκι
  • Question of

    Τι συγγένεια έχουν οι Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λικ Νταρντέν που κέρδισαν το 2008 με τη Σιωπή της Λόρνα;

    i siopi tis lorna 1 0
    • Είναι πρώτα ξαδέλφια
    • Είναι αδέλφια
    • Είναι πατέρας και γιος
  • Question of

    Ποιος έγραψε τη μουσική στην ταινία Amélie;

    amelie
    • Ο Ζbigniew Preisner
    • Ο Wim Mertens
    • Ο Yann Tiersen
  • Question of

    Η ταινία που κέρδισε το 2019 λεγόταν: «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι»…

    202001240551509130
    • Πετούνια
    • Πετρούνια
    • Πετονιά
  • Question of

    Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια του βραβευμένου Volver του Pedro Almodóvar;

    almodovar karantina
    • Η Verónica Forqué
    • Η Cecilia Roth
    • H Penélope Cruz
  • Question of

    Τι εθνικότητας είναι η Μάρεν Άντε, σκηνοθέτης του φιλμ Toni Erdmann που κέρδισε το 2016;

    MV5BMDI1NjJiN2MtOTFiMy00N2JmLTkwYzItZDliNWM1MDRlZTZmXkEyXkFqcGdeQXVyNDkzNTM2ODg@. V1
    • Νορβηγικής
    • Σουηδικής
    • Γερμανικής
  • Question of

    Το Dancer in the Dark του Λαρς Φον Τρίερ εκτός απ’ το βραβείο Lux (τότε People’s Choice Award for Best European Film) κέρδισε:

    • Το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες
    • Το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία
    • Τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο
  • Question of

    Ποια χρονιά πήρε το βραβείο το γερμανικό φιλμ Good Bye Lenin;

    Screenshot 12 1
    • 2003
    • 2007
    • 2011
  • Question of

    Ποιες ήταν οι χώρες παραγωγής του Call Me by Your Name;

    call me by your name armie timothee bts
    • Γαλλία και Γερμανία
    • Ιταλία και Γαλλία
    • Ιταλία και Γερμανία
  • Question of

    Ποιος απ’ αυτούς τους Έλληνες σκηνοθέτες δεν ήταν υποψήφιος για το LUX Prize;

    Screenshot 13
    • Γιώργος Λάνθιμος
    • Φίλιππος Τσίτος
    • Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη

