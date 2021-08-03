Ένα τεράστιο ποσοστό των αντιεμβολιαστικών ποστ ξεκίνησε απ’ την άτιμη καμπάνια της Ρωσίας με σκοπό να διασπείρει fake news και εντάσεις. Στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη όσοι έχουν συμφέροντα: Εναλλακτικοί «γιατροί», απατεώνες που πουλάνε ψευδοθεραπείες, καλλιτέχνες που ήθελαν να πολιτευτούν κλπ.

Δεν αντιλέγω πως, τελικά, αρκετοί χαμηλότερης νοημοσύνης Έλληνες πείστηκαν, και ξέρω πως πολλά απ’ τα αντιεμβολιαστικά ποστ είναι πλέον «αληθινά». (Λέγοντας αληθινά, δεν εννοώ ότι λένε την αλήθεια ούτε ότι είναι απαραίτητα ακριβή.)

Όμως ακόμα και όταν είναι αληθινά και όχι από bots ή από τρολ, δεν αρκούνται στα γεγονότα, αλλά επινοούν κάθε είδους ιστορίες. Όλοι τους έχουν γνωστούς που εμβολιάστηκαν και έπαθαν θρομβώσεις ή πέθαναν, όλοι τους έχουν συγγενή που του έδιναν οι γιατροί λεφτά για να πούνε ψέματα ότι έχει covid, όλοι έχουν φίλο που πέθανε από άσχετη νόσο αλλά μετρήθηκε στα θύματα, και πάει λέγοντας.

Δεν τους αρκούν τα γεγονότα (πώς θα μπορούσαν άλλωστε) και επινοούν περσόνες και ιστορίες, καμώνονται τους γιατρούς ή τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία. Δεν νομίζω ότι το θεωρούν κακό: αφού είναι πεπεισμένοι πως έχουν δίκιο, δεν βρίσκουν ανήθικο να επινοήσουν μια ιστορία – εξάλλου «θα μπορούσε να είχε συμβεί στ’ αλήθεια».

Υπάρχουν πολλοί που τα ψέματά τους φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού. Υπάρχουν όμως και άλλοι που μόνο αν ψάξεις θα καταλάβεις ότι πρόκειται για απάτη.

Πχ. η εργαζόμενη σε νοσοκομείο Ελ. Θαλασσινού που περιγράφει σημεία και τέρατα:

Το εύρημα παρουσίασε στο τουίτερ η Αριστερά2K γράφοντας.

«Σελίδα αντιεμβολιαστών. Βλέπω άτομο που “δουλεύει σε νοσοκομείο” και υποτίθεται βλέπει φοβερά και τρομερά πράγματα. Βρίσκω το προφίλ της. Υποτίθεται έχει σπουδάσει ΑΕΙ Νηπιαγωγών. Άρα πώς δουλεύει σε νοσοκομείο;»

«Ψάχνω τη φωτό. ΦΕΗΚ.»

«Αυτούς πιστεύετε; Αυτούς ακούτε; Σοβαρά;»

Ναι, κυρίως τέτοιους ακούνε, που έχουν συμφέροντα και λένε ψέματα. Που κάνουν προβλέψεις (όπως ο Πετράκος, ο Κούβελας, ο Ιωαννίδης) οι οποίες διαψεύδονται πανηγυρικά αλλά αυτοί πανηγυρίζουν δήθεν δικαιωμένοι.

«Ίσως ακούνε επίσης την “Nadia Tsoulka”, που άνοιξε λογαριασμό τον Ιανουάριο και έχει φωτό της Candice Swanepoel, γνωστής μοντέλας που προειδοποιεί: ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΣΑΣ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ! Ευτυχώς δηλαδή που η σελίδα λέει πως “δεν είναι για πρόβατα”, φαντάσου και να ήταν.»

«Ίσως τη “Stelina Arapa” που άνοιξε λογαριασμό τον Δεκέμβριο και είχε φωτό προφιλ κάτι μάτια αλλά τώρα έχει τον Μητσοτάκη με ένα ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ. Αν δεν ξέρει αυτή, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ. Πρόβατα μπολιασμένοι, ε πρόβατα.»

«Εγώ πιστεύω την Τάνια Καραγιαννίδου, που ποστάρει στο γκρουπ ΟΛΟΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ σίγουρα αληθινό απόσπασμα από σίγουρα αληθινή ομιλία του πουτιν. Η Τάνια άνοιξε λογαριασμό τον Δεκέμβριο και έχει φωτό ένα καρτούν. Μην πιστεύεις τον Βατόπουλο. Πίστευε την Τάνια. Μην εμβολιάζεσαι.»

«Κάθεστε κι ακούτε επιδημιολόγους όταν θα μπορούσατε να ακούτε την Phaedra Ioannou, που ξέρει πως τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν θάνατο μετά από 3 χρόνια. Αν δεν ξέρει η Phaedra που άνοιξε λογαριασμό Ιούνιο 2020 και έχει φωτό προβίλ ένα καρτουν, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Ε ΠΡΟΒΑΤΑ;»

