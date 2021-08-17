«Celebrity ψέκι»; Όλοι μιλούν για τον (ανεμβολίαστο) Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε πως δεν έχει εμβολιαστεί για τον κορωνοϊό και θα το κάνει εφόσον αυτό γίνει υποχρεωτικό και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει σε αγώνες. Αυτή η εγωιστική και ανεύθυνη δήλωση του δημοφιλούς αθλητή ήδη έχει βρει ένθερμους υποστηρικτές στο στρατόπεδο των αρνητών του εμβολίου και παράλληλα έχει γίνει αφορμή για σκληρή κριτική από εκείνους ήθελαν να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά από αλλεπάληλα επικοινωνιακά ατοπήματα. Με άλλα λόγια, το Twitter «βράζει» κατά του Στέφανου – O Χάροντς βγήκε παγανιά- Τσιτσιπά!
Η ειρωνεία και ο θυμός ήταν τα πρώτα αντανακλαστικά που ενεργοποιήθηκαν
A. del Irio on X (formerly Twitter): “#τσιτσιπας pic.twitter.com/1zuTuZZx5y / X”
Anastasis V. Tsarouchas🎗 on X (formerly Twitter): “Τα πρότυπα πρέπει να προσέχουν τις δηλώσεις τους..για μια ακόμη φορά απέδειξες ότι εκτός παρκέ είσαι μικρός ακόμα! Όσο δύσκολα ανεβαίνεις στην κορυφή, τόσο εύκολα πέφτεις! #τσιτσιπας #tsitsipas / X”
Schrödinger’s on X (formerly Twitter): “Τουλάχιστον τώρα μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε χωρίς να μας λένε ότι έχουμε κόμπλεξ με την αριστεία, το ταλέντο, την επιτυχία. #τσιτσιπας / X”
yiastra on X (formerly Twitter): “Αυτόματη σκέψη, μετά την δήλωση Τσιτσιπά πως δεν έχει εμβολιαστεί… #Τσιτσιπας pic.twitter.com/DNiSq73i4i / X”
Anna Stamatiadou on X (formerly Twitter): “Περιμένω με αγωνία τοποθέτηση! #τσιτσιπας pic.twitter.com/rr04KDdlEJ / X”
Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν τότε που ήθελε να μας πει δύο κουβέντες για τον κορωνοϊό
mazianos on X (formerly Twitter): “CheapCheapAss#τσιτσιπας pic.twitter.com/4OEJdOrAdI / X”
ΚΚΕ ☭ Κολωνακίου ☭ on X (formerly Twitter): “This didn’t age well 😂😂😂😂 #Τσιτσιπας #κορονοιος @steftsitsipas #εμβολιο #εμβολιασμοι https://t.co/gYkuHR1mL1 / X”
Ορισμένοι ένιωσαν ένα κάποιο deja vu!
mazianos on X (formerly Twitter): “Αυτό που ο #τσιτσιπας άφηνε να εννοηθεί ότι το έκανε.Αλλά τελικά δεν το έκανε.Το ‘χω πάθει και με γκόμενο. / X”
Και προσπάθησαν να δουν το συμβάν με μια ρεαλιστική προσέγγιση
Apostolos Pistolas on X (formerly Twitter): “Προσπαθώ να βρω κάποιον άλλον που έχει κάνει εντελώς αβίαστα τόσο μεγάλο reputation damage #τσιτσιπας / X”
Grigoris Skoularikis on X (formerly Twitter): “Δεν σχολιάζω τέννις,αλλά δεν μπορώ να μη σχολιάσω ανεύθυνες συμπεριφορές αθλητών.Και αυτή είναι διπλά ανεύθυνη 1ον επειδη δεν εμβολιάζεται 2ον επειδή το δηλώνει έτσι στο χαλαρουϊτα (γιατί δεν νιώθει).Τον δικαιολογούσα ή τον αγνοούσα για πολλά,αλλά όχι για κάτι τέτοιο #τσιτσιπας https://t.co/GBwO2q3emy / X”
Nikolas Dietis on X (formerly Twitter): “Θα περίμενες από αθλητές που θεωρούνται πρότυπα σε νέους, να ήταν καλύτερα ενημερωμένοι ή να είχαν 2-3 ανθρώπους που νοιάζονται για την υγεία τους κ την υγεία των γύρω τους για να τους συμβουλέψουν σωστά. Κρίμα.https://t.co/82J07VEbXm / X”
Μια καλή ιδέα για την επόμενη φορά που ένας celebrity αθλητής πρωταγωνιστήσει σε «κοινωνικό μήνυμα»
Docta ignorantia on X (formerly Twitter): “Γενικά αν θέλετε να κάνετε καλό ρεβέρ, δείτε τον Τσιτσιπά, για το εμβόλιο όμως, να ακούτε κανέναν επιστήμονα #τσιτσιπας / X”
Spiros 🇧🇹 on X (formerly Twitter): “Μην παιδευεστε με τον #τσιτσιπας.Ειναι αλλο ενα παραδειγμα γιατι θα πρεπει να ακουμε τους ειδικους για καθε θεμα.Θες να μαθεις για τεννις; Ρωτα τον Τσιτσιπα.Θες να μαθεις για το αυτοκινητο σου; Ρωτα στο συνεργειο σου. Θες να μαθεις για το εμβολιο; Ρωτα τον γιατρο σου. / X”
