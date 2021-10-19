«Φτου σας ξεφτίλες»: O Μιχάλης των Active Member παραληρεί κατά των εμβολιασμένων

Εμφανίστηκε σε δημοφιλή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, έκανε τη συναυλία «Της Άρνησης το Φως»,ακούγεται πολύ. Ο Μιχάλης Μυτακίδης, γνωστός και ως B.D Foxmoor στον κόσμο του low bap, είναι ένας καλλιτέχνης που σεβόμαστε για το παρελθόν του στο genre που ο ίδιος και το συγκρότημα του, οι Active Member, όρισαν: To low bap. Τώρα οι μύθοι του βάλτου βουλιάζουν σε μια ψεκασμένη αρνητίλα που ο ίδιος διαλαλεί μέσω των social media. Αυτό που άλλοι καλλιτέχνες εκφράζουν μπερδεμένα και με μια γραφική αλαζονεία ως προς την άρνηση της πανδημιας, εκείνος το παίρνει και το κάνει κάτι σαν φιλοσοφία, σαν αντί-καθεστωτική άποψη και στάση ζωής. Προκαλεί τουλάχιστον τρόμο με το λόγο που εκφέρει.

Σε νέα του δημοσίευση στα social media, τα βάζει απλά, με όλους τους επώνυμους που έκαναν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Τους περιγράφει μάλιστα και ως «ολικούς παραχωρητές» και τους προτρέπει να κρύβουν και να μην επιδεικνύουν «τα καθεστωτικά τους πάσα». Στο τέλος, σε μια κρίση πονοψυχίας, τους λέει «προλαβάινετε να σώσετε τα προσχήματα αδέλφια μου».

Κρίμα, κρίμα γι’ αυτό το σπουδαίο συγκρότημα, που μας έχει χαρίσει επικές δισκογραφικές δουλειές, να συνεχίζει με ένταση, την πολεμική ρητορική και την ενίσχυση του διχασμού, σε μια εποχή που πεθαίνουν στις ΜΕΘ, άτομα 30-40 ετών. Ας βρούμε μια καινούρια κοσμογωνιά, μακριά απ’ όσους διχάζουν.

