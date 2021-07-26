H Britney ξεκίνησε την επανάστασή της με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Πριν από 23 χρόνια, η παρουσία της Britney Spears στην pop μουσική, θύμιζε μια μεταμοντέρνα εκδοχή της Marilyn Monroe. Όλοι την ποθούσαν, όλοι την λάτρευαν σαν μια αιώνια απραγματοποίητη νεανική φαντασίωση. Το 2021 για την 39χρονη πια Britney μοιάζει με μια (πολύ) απότομη προσγείωση. Είναι ένα παιδί παγιδευμένο στις εντολές του πατέρα της και με την σφραγίδα δικαστηρίου. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα της, δεν μπορεί να συζητήσει με παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας που αδημονούν για το μουσικό comeback της, δεν μπορεί να κάνει στοιχειώδεις κοινωνικές πράξεις χωρίς να πάρει την άδεια του πατέρα της.

Όμως πρόσφατα πέρασε στην αντεπίθεση και με την βοήθεια του νέου της νομικού εκπροσώπου, εξασφάλισε το δικαίωμα να οδηγεί το αυτοκίνητο της(!) χωρίς να ζητάει άδεια από κανέναν. Η Britney είναι πια στην γραμμή εκκίνησης για να πάρει πίσω τη ζωή της, μετά από 13 χρόνια ασφυκτικής κηδεμονίας από τον πατέρα της. Και το γιόρτασε όπως κάθε pop star που λατρεύει τη σεξουαλικότητα της εικόνας του: Ανέβασε post στο Instagram, που ποζάρει topless!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

«Ι need time, I need space, I need…me» μονολογούσε στο «Overprotected» πριν από 20 χρόνια. Πόσο προφητικό αποδείχθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι…

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.