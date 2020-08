Η κοπέλα του Donald Trump Jr είναι ίσως το πιο γελοίο άτομο στον πλανήτη

Την Δευτέρα ξεκίνησε το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Αφού οι Δημοκρατικοί δέχθηκαν κυρίως θετικά σχόλια για το δικό τους (ψηφιακό) Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, το κοινό περίμενε με ανυπομονησία για την απάντηση των Ρεπουμπλικάνων, λέει ο Independent.

Οι μισοί απ’ τους κορυφαίους ομιλητές ήταν μέλη της οικογένειας Τραμπ. Την παράσταση έκλεψε -αρνητικά- η σύντροφος του Donald Trump Jr, Kimberly Guilfoyle, που έδωσε μια υπερβολικά ενθουσιώδη και παράξενη ομιλία επαινώντας τον πρόεδρο Τραμπ και χλευάζοντας τον Joe Biden.

Λόγω της πανδημίας δεν υπήρχαν θεατές, μόνο αυτή και η κάμερα. Κι όμως, συμπεριφερόταν σα να ήταν από κάτω δεκάδες χιλιάδες φανς που παραληρούσαν! Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει στο κενό – στην άδεια αίθουσα:

Kimberly Guilfoyle is ***!!!!!!!!!SCREAMING!!!!!!!!!*** pic.twitter.com/0gzoSPySQG — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2020

«Η Kimberly Guilfoyle ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ»

Στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται σε «human sex drug traffickers» (ασύντακτη φράση) να περνάνε τα σύνορα

“Human sex drug traffickers should not be allowed to cross our border” — Kimberly Guilfoyle #SexDrugTraffickers pic.twitter.com/UPL7Qn9cwL — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2020

Η υπερβολή της, που ήταν εξ ίσου εντυπωσιακή όσο και ανησυχητική, έγινε meme

No Title ICYMI here’s Kimberly Guilfoyle’s #RNC speech. pic.twitter.com/IBaQiXmAoN

«Αυτή είναι η ομιλία της Kimberly Guilfoyle στο Συνέδριο»

No Title In honor of the Republican Party she mimics eating an elephant’s asshole. pic.twitter.com/CfhNwWz0jp

«Για να τιμήσει το Κόμμα των Ρεπουμπλικάνων κάνει πώς τρώει τον κ@λο ενός ελέφαντα»

No Title Kimberly Guilfoyle former Fox News host and Donny Jr’s current girlfriend gave a bizarre speech at the GOP convention. She actually screamed for 6 minutes…accusing Democrats of wanting to destroy the country…. really? Omg these Trump folks are really desperate and demented pic.twitter.com/Ol5cV5jQaH

«Η Kimberly Guilfoyle, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και νυν σύντροφος του Donny Jr, έδωσε μια παράξενη ομιλία στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Ούρλιαζε για έξι λεπτά κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα… αλήθεια; Οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι πραγματικά παλαβοί και απεγνωσμένοι»

No Title “time to conquer earth!” pic.twitter.com/VDQLKQscaW

«Ώρα να κατακτήσω τη Γη»

No Title “The traveler has come” pic.twitter.com/ddP56OWXCV

«Ήρθε ο ταξιδιώτης»

«Η Kimberly ήταν τόσο high που ουσιαστικά αψήφισε τη βαρύτητα»

No Title It would be so laughable that anyone buys into this sort of stuff, let alone almost half the country, if not for the dire consequences that come from these people running the world. https://t.co/dKO1n00zOY

«Θα ήταν αστείο αν κάποιος πίστευε σε αυτά τα πράγματα, πόσο μάλλον η μισή χώρα, αν δεν ήταν οι οδυνηρές συνέπειες της διακυβέρνησης τους στον κόσμο»

No Title This is the worst trailer for Hunger Games 5, I have ever seen! It’s like they replaced the Mocking Jay with Don Jr.’s girlfriend and paid her $15,000 a month to record this proppo.#PutinsGOPConvention https://t.co/55L5y1Cgbu

«Αυτό είναι το χειρότερο τρέιλερ για το Hunger Games 5 που έχω δει. Είναι σαν να αντικατέστησαν το Mocking Jay με την φιλενάδα του Don Jr και την πλήρωσαν 15.000 δολάρια το μήνα για να μαγνητοσκοπήσει αυτή την ομιλία»

