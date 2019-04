Και γι’ αυτό τσακωθήκαμε! – Ο χαμός στο ελληνικό twitter για την Παναγία των Παρισίων

Όχι που δε θα βρίσκαμε!

Είχαμε καταγγελτική ειρωνεία, θεωρίες συνωμοσίας, συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα, εντάσεις. Μια ακόμη μέρα στο χωριό των ελληνικών social media…

Κάποιοι θεώρησαν ότι είναι υποκριτικές ή/και υπερβολικές οι αντιδράσεις

Πιάνει φωτιά η Notre Dame, κλαίνε όλοι, my heart is with Paris κτλ. Βομβαρδίζουν τη Συρία, είναι απλά μια Δευτέρα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να πάρετε likes ρε Γαλλοτραφείς από το Μοσχάτο. #Παναγια_των_Παρισιων