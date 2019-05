Μέσα από 20 tweets: Ο θριαμβευτικός (για Ελλάδα και Κύπρο) ημιτελικός της Γιουροβίζιον

Και η Τάμτα και η Κατερίνα Ντούσκα πέρασαν με επιτυχία απ’ τον πρώτο ημιτελικό, και θα διαγωνιστούν ξανά το Σάββατο βράδυ, στον μεγάλο τελικό.

Better Love – Ελλάδα

Replay – Κύπρος

Nα μερικές αντιδράσεις για τον ημιτελικό:

Τόση ώρα είχα σκαλώσει με το μουσικό μοτίβο του τραγουδιού από το San Marino. Κάτι μου θύμιζε… Και τελικά μου ήρθε φλασιά ότι είναι παραλλαγή του ρεφραίν από το Off The Wall του Michael Jackson. So tonight gotta leave that nine to five upon the shelf… and just enjoy yourself.