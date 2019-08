Οι 10 πιο δημοφιλείς χρήστες του Instagram, σε αντίστροφη μέτρηση

Η επέλαση του Instagram τα τελευταία χρόνια ήταν τόσο δυναμική που πολλοί ένιωθαν σίγουροι πως θα εκθρονίσει το Facebook πολύ εύκολα. Αυτό φαίνεται προς το παρόν να μην συμβαίνει, καθώς το Facebook είναι το πρώτο με διαφορά στον αριθμό χρηστών.

Βέβαια, αυτό δεν ακυρώνει τη δυναμική του όπως και το γεγονός ότι όσοι θέλουν να αναρτήσουν μια ωραία φωτογραφία, το πιθανότερο είναι να απευθυνθούν σε αυτό. Ποιοι, όμως, είναι οι πιο δημοφιλείς χρήστες; Όπως είναι αναμενόμενο, είναι οι celebrities και οι πιο διάσημοι αθλητές, οι οποίοι έχουν πολλά εκατομμύρια followers.

Αυτοί είναι οι 10 χρήστες του Instagram με τους περισσότερους followers

10. Τέιλορ Σουίφτ (με 121 εκ. ακολούθους)

Μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες των τελευταίων ετών, η οποία καταφέρνει και κερδίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και έχει συνέπεια στη μουσική της παρουσία. Αντίστοιχη παρουσία έχει και εδώ με 121 εκ. ακολούθους και αφήνει πίσω της ονόματα όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα. Τι ποστάρει; Συνήθως φωτογραφίες από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ενώ συχνές είναι και οι φωτογραφίες που σχετίζονται με τη μόδα.

9. Νεϊμάρ (με 124 εκ. ακολούθους)

Ο 27χρονος είναι ο διασημότερος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και ήδη έχει περάσει από σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεντ Ζερμέν. Ο διεθνής με την εθνική Βραζιλίας ανεβάζει τακτικά δημοσιεύσεις και οι περισσότερες από αυτές είναι φωτογραφίες με τους φίλους του ή από το γυμναστήριο.

8. Λίονελ Μέσι (129 εκ. ακολούθους)

Ο επόμενος στη λίστα είναι και πάλι ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζουν όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα Λίονελ Μέσι προσφέρει τακτικά στους ακολούθους του φωτογραφίες από τις προπονήσεις του, όπως και πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές του.

7. Μπιγιόνσε (132 εκ. ακολούθους)

Η 37χρονη Αμερικανίδα είναι από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες της ποπ με μακρά παρουσία στον χώρο, οπότε δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη το ότι βρίσκεται στη λίστα. Οι 132 εκ. ακόλουθοί της απολαμβάνουν σε καθημερινό επίπεδο φωτογραφίες από διάφορες επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως φωτογραφήσεις, συναυλίες, ομιλίες και φυσικά αποσπάσματα από τραγούδια της.

6. Κάιλι Τζένερ (145 εκ. ακολούθους)

Περισσότερους ακολούθους από τη Μπιγιόνσε έχει η Κάιλι Τζένερ η οποία ακολουθείται από 145 εκατομμύρια χρήστες. Η νεαρή τηλεπερσόνα (μόλις 22 χρονών) ανεβάζει αρκετές φωτογραφίες από τις διακοπές της αλλά κυρίως φωτογραφίες που σχετίζονται με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

5. Κιμ Καρντάσιαν (146 εκ. ακολούθους)

Ένα εκατομμύριο περισσότερους ακολούθους έχει η αδελφή της Κάιλι, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία επαγγελματικά ασχολείται με χώρους παραπλήσιους με εκείνους της Κάιλι. Η πασίγνωστη τηλεπερσόνα ανεβάζει διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο από τις δουλειές της, ενώ συχνές είναι και οι αισθησιακές φωτογραφίες που ανεβάζει.

4. Ντουέιν Τζόνσον (155 εκ. ακολούθους)

Στη τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός στον περισσότερο κόσμο ως ο «The Rock». Ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής βομβαρδίζει τους ακολούθους του με φωτογραφίες από το γυμναστήριο και τις προπονήσεις, ενώ τακτικά ανεβάζει και στιγμιότυπα από τις ταινίες του.

3. Σελίνα Γκομέζ (155 εκ. ακολούθους)

Σχεδόν τους ίδιους ακολούθους έχει και η διάσημη νεαρή τραγουδίστρια Σελίνα Γκομέζ, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε 27 χρονών. Η νεαρή καλλονή ανεβάζει συνήθως δικές της αισθησιακές φωτογραφίες και φωτογραφίες με την παρέα της.

2. Αριάνα Γκράντε (με 163 εκ. ακολούθους)

Περισσότερους ακολούθους από τη Σελίνα Γκομέζ έχει η Αριάνα Γκράντε, η οποία είναι η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους στον κόσμο. Η νεαρή τραγουδίστρια παράγει ασταμάτητα επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και ίσως είναι η πιο διάσημη τραγουδίστρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όπως και με τη Σελίνα, στο προφίλ της θα συναντήσουμε αρκετές χαρούμενες και αισθησιακές της φωτογραφίες, ενώ δεν λείπουν φυσικά και αποσπάσματα από τη μουσική της.

1. Κριστιάνο Ρονάλντο (με 181 εκ. ακολούθους)

Ο πιο δημοφιλής λογαριασμός είναι αυτός του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αν και μεγαλώνει (είναι 34 χρονών), δεν φαίνεται να χάνει καθόλου από τη δόξα του. Τι ανεβάζει; Ό,τι θα περιμέναμε να ανεβάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Στιγμιότυπα από ποδοσφαιρικούς αγώνες και προπονήσεις, δικές του στιλάτες φωτογραφίες, διακοπές και φυσικά αρκετές διαφημίσεις. Αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

