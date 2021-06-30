Όλοι μιλούν για την «πτώση» του Πικάσο

Κατά την συνέντευξη Τύπου των υπουργών Χρυσοχοΐδη και Μενδώνη για την ανεύρεση του πίνακα του Πικάσο που είχε κλαπεί το 2012 από την Εθνική Πινακοθήκη ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον τοποθετήσει μπροστά από τις κάμερες. Ο αστυνομικός κράτησε τον πίνακα με γυμνά χέρια και τον άφησε μάλλον αδέξια μπροστά στις κάμερες.
Οι αντιδράσεις στο Twitter γι’ αυτή την γκάφα ήταν αμέτρητες και περιλάμβαναν από τον Mr. Bean και την Αννίτα Πάνια μέχρι τον ίδιο τον Πικάσο και ως special guest star τον Bob Ross!
Κάποιοι είχαν οργή για την προχειρότητα των κινήσεων
Tsutsumber on X (formerly Twitter): “@MuseumModernArt @Guggenheim @Picassomuseum @EmbEspAtenas @CentrePompidou @DutchMFA @Tate have a look at how the Greece police are handling Picasso and Mondrian originals. No protection, touching them without gloves. They even dropped the Picasso one down! #Πικασο https://t.co/oKS10PSGCl / X”
@MuseumModernArt @Guggenheim @Picassomuseum @EmbEspAtenas @CentrePompidou @DutchMFA @Tate have a look at how the Greece police are handling Picasso and Mondrian originals. No protection, touching them without gloves. They even dropped the Picasso one down! #Πικασο https://t.co/oKS10PSGCl
Κάποιοι θυμήθηκαν την Αννίτα Πάνια
a girl has no name on X (formerly Twitter): “Ο αστυνομικός όταν είδε τον πίνακα του #Πικασο να πέφτει… pic.twitter.com/6KTYxCznpQ / X”
Ο αστυνομικός όταν είδε τον πίνακα του #Πικασο να πέφτει… pic.twitter.com/6KTYxCznpQ
Άλλοι νοστάλγησαν το 60s αμερικάνικο σινεμά (περίπου)
Kostas Anastopoulos on X (formerly Twitter): “Δε Τόμας Κλόουν αφέρ #Πικασο (κλεμμένο) pic.twitter.com/4T5yQNvAGK / X”
Δε Τόμας Κλόουν αφέρ #Πικασο (κλεμμένο) pic.twitter.com/4T5yQNvAGK
Ο Mr.Bean είχε την τιμητική του
JavaScript is not available.
No Description
Ένα καρφί ήταν η λύση;
aristera stin 4🇵🇸 on X (formerly Twitter): “Tώρα δεν πέφτει με τίποτα κύριε διοικητά#Πικάσο pic.twitter.com/u9hgwxk3Xo / X”
Tώρα δεν πέφτει με τίποτα κύριε διοικητά#Πικάσο pic.twitter.com/u9hgwxk3Xo
Μήπως η ποίηση είναι η λύτρωση;
Πιγκουίνος on X (formerly Twitter): “#Πικασο pic.twitter.com/fia0yDukSm / X”
Πικασο pic.twitter.com/fia0yDukSm
Ο Πικάσο έχει νεύρα
Kostas Anastopoulos on X (formerly Twitter): “Κλουζό αρχίνα να τρέχεις, σε ψάχνω #Πικασο pic.twitter.com/gfO7SFn3wM / X”
Κλουζό αρχίνα να τρέχεις, σε ψάχνω #Πικασο pic.twitter.com/gfO7SFn3wM
Ο Bernie Sanders μπορεί να δώσει μια κάποια λύση
ᦔꫀ ᠻꪖᥴꪻꪮ on X (formerly Twitter): “Χωρίς λόγια #πικασο pic.twitter.com/VPJu4RGJxR / X”
Χωρίς λόγια #πικασο pic.twitter.com/VPJu4RGJxR
Τα gadget που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε
γκροτεσκος on X (formerly Twitter): “Κυριε υπουργε @chrisochoidis,θα μπορουσα να κανω μια δωρεα στο Σωμα,για μελλοντικη χρήση; #Πικάσο pic.twitter.com/ZDyBORLesa / X”
Κυριε υπουργε @chrisochoidis,θα μπορουσα να κανω μια δωρεα στο Σωμα,για μελλοντικη χρήση; #Πικάσο pic.twitter.com/ZDyBORLesa
Η αλήθεια βρίσκεται στον Bob Ross (μακάρι!)
alani on X (formerly Twitter): “#Πικασο pic.twitter.com/xE3JZCBF1j / X”
Πικασο pic.twitter.com/xE3JZCBF1j
*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εθνική Πινακοθήκη: Η επική αντίδραση του Netflix για τους χαμένους πίνακες