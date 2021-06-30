Όλοι μιλούν για την «πτώση» του Πικάσο

Κατά την συνέντευξη Τύπου των υπουργών Χρυσοχοΐδη και Μενδώνη για την ανεύρεση του πίνακα του Πικάσο που είχε κλαπεί το 2012 από την Εθνική Πινακοθήκη ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον τοποθετήσει μπροστά από τις κάμερες. Ο αστυνομικός κράτησε τον πίνακα με γυμνά χέρια και τον άφησε μάλλον αδέξια μπροστά στις κάμερες.

Οι αντιδράσεις στο Twitter γι’ αυτή την γκάφα ήταν αμέτρητες και περιλάμβαναν από τον Mr. Bean και την Αννίτα Πάνια μέχρι τον ίδιο τον Πικάσο και ως special guest star τον Bob Ross!

Κάποιοι είχαν οργή για την προχειρότητα των κινήσεων

Tsutsumber on X (formerly Twitter): “@MuseumModernArt @Guggenheim @Picassomuseum @EmbEspAtenas @CentrePompidou @DutchMFA @Tate have a look at how the Greece police are handling Picasso and Mondrian originals. No protection, touching them without gloves. They even dropped the Picasso one down! #Πικασο https://t.co/oKS10PSGCl / X” @MuseumModernArt @Guggenheim @Picassomuseum @EmbEspAtenas @CentrePompidou @DutchMFA @Tate have a look at how the Greece police are handling Picasso and Mondrian originals. No protection, touching them without gloves. They even dropped the Picasso one down! #Πικασο https://t.co/oKS10PSGCl

Κάποιοι θυμήθηκαν την Αννίτα Πάνια

Άλλοι νοστάλγησαν το 60s αμερικάνικο σινεμά (περίπου)

Ο Mr.Bean είχε την τιμητική του

JavaScript is not available. No Description

Ένα καρφί ήταν η λύση;

Μήπως η ποίηση είναι η λύτρωση;

Ο Πικάσο έχει νεύρα

Ο Bernie Sanders μπορεί να δώσει μια κάποια λύση

Τα gadget που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε

Η αλήθεια βρίσκεται στον Bob Ross (μακάρι!)

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.