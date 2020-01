Τα 7 είδη ανθρώπων που συναντήσαμε στα social media το 2019 (και τα χαρακτηριστικά τους)

Φυσικά υπάρχουν οι απλοί, καθημερινοί χρήστες και είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι που διαβάζετε αυτό το κείμενο είστε απ’ αυτούς. Όμως υπάρχουν και μερικές κατηγορίες που το 2019 έγιναν ακόμα πιο εμφανείς (και ενίοτε ενοχλητικές).

Οι Boomers

Υπάρχουν κυρίως στο Facebook αλλά και στο Twitter.

Καλημεράκηδες, πέφτουλες, συνωμοσιολόγοι, ξεπερασμένοι απ’ τις εξελίξεις. Συχνά δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία ή πώς λειτουργούν τα social media, ενίοτε με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Μερικοί μάλιστα βρίζουν ή κάνουν ρατσιστικά παραληρήματα χωρίς να νοιάζονται που φαίνεται το όνομα, η φωτο τους και η ιδιότητά τους – και κυρίως χωρίς να συνειδητοποιούν πως τα γραπτά μένουν. Δεν ήταν λίγες οι φορές μέσα στο 2019 που κάποιο καινούργιο κυβερνητικό στέλεχος ή κάποιος νέος Διοικητής δημόσιας υπηρεσίας ντροπιάστηκε (;) από παλιότερες δημοσιεύσεις του.

Οι κατά φαντασίαν influencers

Υπάρχουν κυρίως στο Instagram

Τώρα που (νομίζουμε ότι) οι Influencers βγάζουν τρελά λεφτά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν απολύτως κανένα ταλέντο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη μόδα και να πλασαριστούν ως επιδραστικοί επαγγελματίες.

Καμιά φορά βλέπεις στο timeline του Instagram να περνούν χορηγούμενες φωτογραφίες ή stories ανθρώπων είτε ελκυστικών ή και όχι που δεν καταλαβαίνεις γιατί εμφανίστηκαν μπροστά σου. Αν μπεις στο προφίλ τους θα καταλάβεις: είναι wannabe influencers που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκτήσουν followers ώστε να κάνουν συμφωνίες με εταιρίες για givaways και άλλες διαφημίσεις. (Πολλοί έχουν αγορασμένους followers με αποτέλεσμα οι φωτο τους να έχουν 50 λάικ ενώ οι followers μπορεί να ξεπερνούν τους 25.000.)

Το πιο αστείο είναι όταν ταγκάρουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και δείχνουν στις φωτογραφίες (τζάμπα) με την ελπίδα να νομίσουν οι εταιρίες και οι «φανς» τους πως είναι ήδη σπουδαίοι.

Οι «στ’ αρχίδια μας, nobody cares»

Υπάρχουν κυρίως στο Facebook

Πολύ εκνευριστική κατηγορία: Είναι αυτοί που μπαίνουν κάτω από ειδήσεις ή άρθρα που ανεβαίνουν στο Facebook, και βάζουν gifάκια για να μας ενημερώσουν ότι «κανείς δε νοιάζεται» γι’ αυτό που ανέβασες.

Το γεγονός ότι χάνουν χρόνο για να γράψουν σχόλιο ή/και να επιλέξουν gif ώστε να ποστάρουν το πόσο δε νοιάζονται είναι φυσικά οξύμωρο.

Ακόμα πιο περίεργο είναι πως όσα περισσότερα «nobody cares» gifs ποσταριστούν κάτω από μια είδηση, κατά σατανική σύμπτωση τόσα περισσότερα κλικ θα έχει αυτή. (Καρατσεκαρισμένο απ’ το FB της LIFO: Όλα τα στάτους που σκίζουν και τρελαίνουν το κοντέρ των analytics μας, είναι γεμάτα με σχόλια ανθρώπων που «δεν ενδιαφέρονται».

Οι παραμυθάδες λαϊκιστές

Υπάρχουν κυρίως στο Facebook και το Twitter

Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πόσα απ’ τα δακρύβρεχτα, αυτοκολακευτικά status είναι φτιαχτά, πόσα είναι αληθινά και πόσα απλώς βασίζονται σε αληθινά γεγονότα αλλά είναι σούπερ φουσκωμένα.

Τα αγαπημένα μου είναι αυτά που διαδραματίζονται σε σούπερ μάρκετ που μπαίνει ένα επτάχρονο παιδάκι / ένας ταλαιπωρημένος ηλικιωμένος / μία ταλαίπωρη έγκυος, κι ο ήρωάς μας κάνει κάποια αξιοθαύμαστη πράξη αλληλεγγύης και αυτοθυσίας, για την οποία τον συγχαίρουν όλοι στα σχόλια.

Όμως οι παραμυθάδες λαϊκιστές (λαϊκιστές και επειδή αποζητούν τα λάικ, αλλά και επειδή επινοούν ιστορίες που θα γοητεύσουν τις μάζες) φέτος έπαιξαν ρόλο και στην προεκλογική καμπάνια. Οι μεν επινοούσαν ιστορίες που ολόκληρες οικογένειες σώζονταν «χάρη στα επιδόματα που έδινε ο Αλέξης», οι δε μελοδραματικές σκηνές καταστροφής για την οποία υπεύθυνος ήταν ο Τσίπρας.

Ειδικά στο Twitter που μπορείς να γράφεις με ψευδώνυμο, μπορείς να επινοήσεις και ολόκληρο το οικογενειακό σου παρελθόν χωρίς κανείς να μπορεί να το τσεκάρει…

Τα πληγωμένα, χαιρέκακα κομματόσκυλα:

Υπάρχουν κυρίως στο Twitter

«Τι ψηφίσατε ζώα» είναι το ρεφρέν τους που συνοδεύει κάθε είδηση που θεωρούν αρνητικοί. (Επί 4.5 χρόνια έπρεπε να υποστούν τους αντίπαλους που έλεγαν την ίδια ακριβώς ατάκα οπότε τώρα την εκτοξεύουν προς κάθε κατεύθυνση με άγρια ηδονή.)

Πολλοί χρησιμοποιούν ειρωνικά τη λέξη «κανονικότητα» για να στηλιτεύσουν όσα δεν τους αρέσουν, όπως και το θέμα της αριστείας, πχ. «Να ένας Άριστος ακόμα, που είπε ψέματα για το πτυχίο του.»

Με τα hasthags τύπου «#Κούληδενθέλατε;» νομίζουν ότι κάνουν τρομερή αντιπολίτευση (ενίοτε πληρώνονται και γι’ αυτό) αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι πως ναι, Κούλη ήθελε το 40% που τον ψήφισε και τον ψήφισε για να κάνει αυτά που κάνει. Οπότε η χαιρεκακία τους πέφτει κάπως στο κενό.

Ξεχωριστή υποκατηγορία των χαιρέκακων κομματόσκυλων είναι οι όψιμοι ανθρωπιστές: Αυτοί που επειδή υποστήριζαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγαν κουβέντα για Μόριες και ακροδεξιούς Καμμένους αλλά τώρα μπορούν επιτέλους να δείξουν ελεύθερα τη λατρεία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες του Ανθρωπισμού. Επιπλέον ενώ ποτέ δεν είχαν διαμαρτυρηθεί για την επιβεβαιωμένη αστυνομική βία που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τους πειράζει ακόμα και η παραμικρή σύλληψη, πόσο μάλλον η βία…

Τα χαρούμενα κομματόσκυλα:

Υπάρχουν κυρίως στο Twitter

Βρίσκονταν στη φάση των πληγωμένων, χαιρέκακων κομματόσκυλων επί 4.5 ολόκληρα χρόνια και τώρα δεν κρατιούνται.

Ο ρεβανσισμός τους ήταν έκδηλος στο δεύτερο μισό του 2019. Απορρίπτουν κάθε κριτική στην κυβέρνηση στιγματίζοντας όποιον την κάνει ως «συριζαίο» και καθαρίζουν.

Εντοπίζουν και το παραμικρό καλό που κάνει η κυβέρνηση, το μεγεθύνουν επί χίλια και τους αρέσει να λένε «Ναι, αυτό *είναι* κανονικότητα».

Ξεχωριστή κατηγορία είναι οι φανς του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη που σε κάθε κίνησή του βάζουν φωτογραφίες του σχολιάζοντας «Καλησπέρα σας κύριε Χρυσοχοϊδη» ή «Αυτός είναι ο μπαμπάς σας γατάκια».

Οι memeδάκηδες που ταγκάρουν

Υπάρχουν κυρίως στο Instagram και το Facebook

Είναι η πιο καλή κατηγορία απ’ όλες. Ταυτίζονται με άπειρα memes την ημέρα, και όταν κάτι τους θυμίζει κάποιο φίλο τους τον ταγκάρουν για να το δει.

Δεν είναι μοναχοφάηδες δηλαδή, και το ταγκάρισμα μέσως memes είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να κρατάς επαφή με φίλους σου.