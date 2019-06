Τι γύρευε η Φώφη χτες στο Pride;

Έρχονται εκλογές. Και έγινε αυτό (δε χρειάζονται δικά μου λόγια):

Γερουλάνος στο pride: Allow Φώφη στο pride: Not Allow!

Και τελικά…

Προτείνω όταν έρχονται πολιτικοί στο #AthensPride ή όταν ανεβάζουν υποστηρικτικά posts ας ελέγχουμε τι έχουν ψηφίσει και τι όχι στο παρελθόν. Υπάρχει και το pinkwashing – don’t let anyone get away with it.