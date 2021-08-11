To ψεκασμένο κήρυγμα του γιού του Tom Hanks κατά του κορωνοϊού

Αν ρίξεις μια ματιά στο Instagram του Chet Hanks, του δεύτερου από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει ο Tom Hanks με τη Rita Wilson, θα σχηματίσεις την εικόνα πως πρόκειται για ένα τυπικό λευκό πλούσιο άντρα που θέλει με κάποιο τρόπο να γίνει σταρ της hip hop/r&b (έχει βγάλει ένα τραγούδι/videoclip), απλά γιατί μπορεί να πληρώσει τα κατάλληλα άτομα για να το πετύχει.

Η οικογένεια Hanks βέβαια, ποτέ δεν έχει κρύψει την επιφάνεια της. Όμως επίσης, ποτέ ως τώρα δεν είχε βγάλει προς τα εξώ απόψεις που εμπεριέχουν ψεκασμένες μπαρούφες για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. Ο Chet MF Hanks, όπως είναι το πλήρες όνομα του στο Instagram, είπε να κάνει την αρχή.

Λέει ο Chet Hanks: «Για καιρό δεν πήρα θέση για το θέμα, αλλά πλέον πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω κόλλησαν κορονοΐό. Με τα νούμερα να ανεβαίνουν είναι σημαντικό να πω ότι έκανα το εμβόλιο. Είναι σημαντικό να κάνουμε όλοι το ίδιο». Mέχρι εδώ, όλα καλά.

Και στη συνέχεια, το ψέκασμα ξεκινά, χωρίς έλεος: «Αν κάτι δεν έχει χαλάσει τότε δεν το φτιάχνεις. Δεν έχω κορονοϊό και δεν πρόκειται να με τρυπήσεις με τη βελόνα» και ο Chet φωνάζει μαινόμενος πως έχει βαρεθεί να φοράει μάσκα και «αν έχεις κολλήσει κάτι, κάτσε σπίτι σου» και κάπου εκεί η λογική ανάβει φωτιά στο bong και αράζει με τα υπόλοιπα ψεκασμένα παιδιά της Venice Beach.

