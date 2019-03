Ο Μάριος ήταν υπέρβαρος από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Τώρα έτρεξε στον Αρκτικό Κύκλο!

View this post on Instagram

” Yesterday you said tomorrow” 21 χρόνων στην φωτογραφία ( 6 χρόνια πριν δηλαδή ) , λίγο πριν αποφασίσω να κόψω το κάπνισμα και την καθιστική ζωή . Μαζί με την απόφαση μου να αρχίσω να χάσω τα κιλά και να κόψω το κάπνισμα καθώς δυσκολευομουν να ανέβω ακόμη και τις σκάλες του σπιτιού μου , πήρα την απόφαση να διαγράψω και τις περισσότερες φωτογραφίες που ήμουν υπέρβαρος , θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζα οριστικά και αμετάκλητα σελίδα στην ζωή μου . Μεγάλο λάθος μου γιατί οι ελάχιστες φωτογραφίες που μου έχουν μείνει πλέον είναι αυτές που κοιτάω κάθε φορά πριν σταθώ στην εκκίνηση κάποιου μεγάλου αγώνα . Με αυτόν τον τρόπο υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι μέσα μας υπάρχει μια μικρή φωνή που μας ψιθυρίζει πως μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα . Εκείνον τον Σεπτέμβριο λοιπόν του 2014 έκανα εγγραφή στο @gymnasium_gymx και από τότε αρχισε η πορεία μου στις υπεραποστάσεις . @functional_training_clubgr #my_ultralife