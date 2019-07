5 ατάκες του Μητροπολίτη Μόρφου που μπορούν να σε ρίξουν στα ναρκωτικά

Γράφει ο Μαρίνος Νομικός

Κάποτε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος θεωρούνταν από τους πιο σοβαρούς, λογικούς και μετριοπαθείς ιεράρχες με ψύχραιμο, μεστό λόγο και μια αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Nα φανταστείτε ότι ήταν υπέρμαχος του Ναι στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν και πολεμήθηκε λυσσαλέα από τους οπαδούς του Όχι (που τον αποκαλούσαν Ναιόφυτο). Δεν ξέρω πότε ακριβώς το’ παθε ή τι ήταν το triggering αλλά σήμερα ο Νεόφυτος θυμίζει περισσότερο ρασοφόρο Βελόπουλο. Έγινε ένας θιασώτης και διαδότης εξωφρενικών θεωριών συνωμοσίας, προφητειών, ψευδοεπιστήμης και fake news που σε συνδυασμό με καθαρόαιμο, ανόθευτο κήρυγμα μίσους και διαχωρισμού καταφέρνει να γίνεται συχνά viral για όλους τους λάθος λόγους. Όπως πχ πρόσφατα που αποφάνθηκε ότι το πρωκτικό σεξ των γονιών κάνει το παιδί gay.

Εμείς συλλέξαμε πέντε χαρακτηριστικά κηρύγματα του Αγίου που σε κάνουν να πραγματικά ν’ αναρωτιέσαι τι καίνε στα θυμιατά τους (γιατί θέλουμε κι εμείς).

1. Η γιόγκα είναι του (εξαιρετικά ευλύγιστου) Σατανά

Ότι οι παπάδες έχουν κηρύξει τον πόλεμο στη γιόγκα είναι γνωστό, υπάρχει άλλωστε και η επίσημη θέση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας που την απορρίπτει ως “θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουισμού” ενώ αν θέλεις βρε αδερφέ γυμναστική υπάρχει πάντα το ευλογημένο CrossFit που λάνσαρε πρώτος ο Τζίζας. Κι ενώ η ελλαδική Εκκλησία απορρίπτει τη γιόγκα με νερόβραστες ανακοινώσεις περί Ινδουισμού και αθέμιτου ανταγωνισμού, ο Νεόφυτος πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και αποκαλύπτει αυτό που λίγο πολύ όλοι υποψιαζόμασταν κάθε φορά που ο/η γκουρού μάς ανάγκαζε να διπλωθούμε σαν κρέπες: η γιόγκα είναι του Σατανά! Και το επιχείρημα του Αγίου Μόρφου, ατράνταχτο: Αφού λέει η γιόγκα πρεσβεύει “εσωτερική γαλήνη και ειρήνη” και ο μόνος τρόπος να τα αποκτήσεις αυτά είναι ΜΟΝΟ μέσω του Αγίου Πνεύματος που ως γνωστόν ΔΕΝ κάνει housecalls σε αλλόθρησκους, άρα το πνεύμα που είναι μέσα στη δασκάλα γιόγκα δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον Βελζεβούλη. Και yoga instructor που λέτε ο Λούσιφερ αν και μεταξύ μας αποκλείεται να είναι πιο ντροπιαστικό απ’ αυτό:

Κι επειδή σίγουρα υπάρχουν ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό άπιστοι Θωμάδες, ορίστε ακόμα μία τρανταχτή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη:

2. Ξέρετε ποιοι φταίνε που οι Κυπραίοι δεν μένουν πια παρθένοι μέχρι το γάμο; Οι… πρόσφυγες

Προσέξτε, όχι οι Σύροι, Πακιστανοί, Σομαλοί ή Καμερουνέζοι πρόσφυγες που έρχονται να αλλοιώσουν τον μπολιτισμό των καμπαρέ, του Σεφερλή και του “εγώ εν τζαι” αλλά οι Κύπριοι πρόσφυγες του 1974 (!) που φαίνεται πως εκτός του ότι έτρωγαν το φαϊ των υπολοίπων, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και για την κατάντια των σημερινών Κυπρίων να μη μένουν παρθένοι μέχρι το γάμο. Βλέπετε, σύμφωνα με την -πάντα- επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα του Αγίου Μόρφου, για δεκαετίες η κυπριακή κοινωνία φρόντιζε ώστε οι νέοι και οι νέες να διατηρούν την αγνότητά τους μέχρι το γάμο. Αυτό άλλαξε μετά την εισβολή όταν οι εισροές προσφύγων από τον βορρά “ο καθένας με τα δικά του ήθη” αλλοίωσε εκείνα των άσπιλων χωριών του νότου όπου εγκαθίσταντο γιατί όσο να πεις όταν ο άλλος έχει χάσει σπίτι και οικογένεια από τον Αττίλα το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ως πρόσφυγας είναι να πέσει με τα μούτρα στο γαμήσι για να ξεχαστεί.

Αλλά γιατί τα λέω εγώ, ας μας τα πει ο ίδιος:

3. Τουλάχιστον αν υπάρχει ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα θα έχουμε καλή δικαιολογία

Το αέριο, οι τουρκικές προκλήσεις, το γεωτρύπανο, η απειλή θερμού επεισοδίου όλα είχαν προβλεφθεί από “αγίους ανθρώπους” που τα εκμυστηρεύτηκαν στον Μόρφου όμως εκείνος (Πανάγιος) τάφος, δεν μοιράστηκε το τρίτο μυστικό της Φατίμα με κανέναν, παρά μόνο -κλασικά- after the fact. Ο Μόρφου είναι ίσως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των προφητειών Πορφύριου και Παΐσιου και δεν είναι λίγες οι φορές που τις μεταφέρει ως σοβαρές και τεκμηριωμένες γεωπολιτικές αναλύσεις(!), κάποιες φορές μάλιστα -όπως θα δείτε στο βίντεο- ενώπιον σοβαρών (υποτίθεται) διπλωματών όπως η κα Φιλίππα Καρσερά, διπλωμάτης καριέρας στο ΥΠΕΞ, αποσπασμένη αυτή την περίοδο στο Προεδρικό και σύζυγος του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη την οποία βλέπουμε να απορροφά με δέος κάθε λέξη του ιεράρχη κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι – ακόμα κι όταν ακούει ότι “θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος με πυρηνικά αλλά ο Χριστός θα σώσει τον Ελληνισμό”. Επίσης κάποια στιγμή του ξεφεύγει(;) ότι υπουργός της κυβέρνησης τον επισκέφθηκε για να του ζητήσει τη γνώμη του για τις εξελίξεις “ώστε να ξέρουν οι κυβερνώντες πως βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι τα μέλλοντα συμβαίνειν και κατά την πίστη τους να πράξουν γιατί αν δεν πράξουν θα τους καθαιρέσει ο Θεός και θα βάλει άλλους στη θέση τους”.

4. Έρχονται θεομηνίες δια χειρός Roland Emmerich

Το είπε μια γερόντισσα: Αυτά τα αφύσικα νομοσχέδια που φέρνουν στη Βουλή σε Ελλάδα και Κύπρο θα φέρουν θεομηνίες όπως σεισμούς, λιμούς, καταποντισμούς, φωτιές, τσουνάμι, ηφαίστεια, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες και λοιπά πλάνα από “2012” και The Day After Tomorrow, γιατί η φύση φυσικά και μισεί τα αφύσικα και τα παρά φύση αφού είναι στη φύση της. Πάντως εδώ θα δώσω ένα δίκιο στον Σεβασμιώτατο καθώς κάποιες καταστροφές όντως μπορούν να προβλεφθούν

5. Αφήσαμε την καλύτερη anal-υση για το τέλος: Αν η έγκυος απολαμβάνει πρωκτικό σεξ το παιδί βγαίνει gay

Το πως δημιουργούνται οι ομοφυλόφιλοι έπαψε πλέον να είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της φύσης αφού ο Άγιος Μόρφου έχει και γι’ αυτό την -πάντα εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη- απάντηση: Το μεταδίδουν οι γονείς όταν η μητέρα είναι πισωγλέντισσα κατά της διάρκεια της εγκυμοσύνης και -το χειρότερο- το απολαμβάνει κι από πάνω (βασικά από πίσω αλλά you get it anw). Δεν ξέρουμε εάν στέκει επιστημονικά το να κάνεις πρωκτικό σεξ και να βγαίνει το παιδί gay (και όχι απλά κωλόπαιδο όπως πιστεύαμε μέχρι τώρα) ποιοι είμαστε εμείς άλλωστε να αμφισβητήσουμε κοτζάμ Νεόφυτο, όμως αυτό που μπορούμε να πούμε με μια σχετική σιγουριά είναι πως αν κάνεις ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνονται οι πιθανότητες να βγει το παιδί μητροπολίτης.

*Δημοσιεύτηκε αρχικά στο Avant-garde

