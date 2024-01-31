«Χτυπάει την ελληνική οικογένεια»: Μία συσκευασία γάλακτος έχει εξαγριώσει τους ακροδεξιούς του X

To cancel είναι μία στρατηγική που χρησιμοποιείται από όλο το πολιτικό ιδεολογικό χάσμα, η διαφορά όμως του ακροδεξιού cancel με τα άλλα cancel (είτε κάποιος θεωρεί το cancel σωστό σαν μέθοδο επίτευξης ενός στόχου ή όχι) είναι τεράστια.

Το ακροδεξιό cancel είναι βασισμένο στη μισαλλοδοξία και χρησιμοποιεί αφειδώς τη διασπορά fake news με όχημα τα social media για να εδραιωθεί και πολλές φορές τα καταφέρνει.

Το 2023 η αμερικάνικη μπίρα Bud έκανε μία διαφήμιση στα social media μέσα από τη σελίδα του instagram μίας τρανς γυναίκας της Ms.Mulvaney που έχει 1.8 εκατομμύρια followers.

A post shared by Dylan Mulvaney (@dylanmulvaney)

Χιλιάδες ακροδεξιοί Αμερικάνοι, και ανάμεσα τους και πολλοί διάσημοι όπως ο Kid Rock (που πυροβόλησε με πολυβόλο κουτάκια της μπίρας) ζήτησαν το μποϊκοτάρισμα της μπίρας.

Το μποϊκοτάρισμα είχε αποτέλεσμα και 2 από τα στελέχη της εταιρίας απολύθηκαν λόγω των αντιδράσεων, ενώ η Ms.Mulvaney έγινε θύμα ιντερνετικού μπούλινγκ.

Κάτι παρόμοιο φαίνεται ότι πάει να εφαρμοστεί και εδώ με θύμα την εταιρία τροφίμων ΔΕΛΤΑ. Αφορμή ήταν η φωτογραφία ενός πατέρα με την κόρη του πάνω σε ένα μπουκάλι γάλα της ΔΕΛΤΑ.

“Χάλασε το σήμα της, καλά έκανε. Παρουσιάζει ως “οικογένεια” την παρακάτω φωτογραφία, αφήνοντας πολλά “woke” υπονοούμενα. Καλά κάνει. Την διαγράφω ως επιλογή brand, καλά κάνω…”

Ευτυχώς, οι σώφρονες άνθρωποι του twitter δεν άφησαν αυτά τα fake news για την υποτιθέμενη “κατάργηση” των φωτογραφιών πατροπαράδοτων οικογενειών (ενώ υπάρχουν κανονικά σε άλλα προϊόντα της εταιρίας) από το brand να περάσει έτσι.

“Αν έχεις πιει γάλα δέλτα την τελευταία δεκαετία τότε σίγουρα έχεις κολλήσει ομοφυλοφιλία. Ας πρόσεχες.”

Εννοείται πως το γάλα ΔΕΛΤΑ ούτε άλλαξε συσκευασία πρόσφατα ούτε περνάει κρυφά woke μηνύματα, όπως υστεριαζουν οι ομοφοβικοι ακροδεξιοί

Κινδυνος πτωχευσης για τη ΔΕΛΤΑ, ο Οδυσσεας ξεκιναει μποικοταζ

Αμα είστε τίποτα ντιντήδες και βάζετε ένα ποτήρι γάλα στην κόρη σας, σας ξέγραψε ο Οδυσσέας και εσάς και το γάλα.Τομπούλο.

Είσαι κρετίνος; Καλά κάνεις αλλά μακριά από μας κι όπου θες ας είσαι.

Ο αλλος βλεπει εναν μπαμπα ή θειο ή αδερφο να βαζει γαλα σε ενα παιδακι και διαγραφει το προϊον

Μπορεί τέτοια γελοία fake news για την ώρα να μη “πιάνουν” στην ελληνική κοινωνία, αλλά λέγε λέγε, δημιουργούν μία ψευδαίσθηση μίας “αντι-οικογενειακής woke ατζέντας” που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τα σκοτεινά, ΛΟΑΤΚΙ+ συμφέροντα και συσπειρώνουν έτσι την “ατρόμητη” ψεκασμένη ακροδεξιά που φοβάται και τον ίσκιο της.

