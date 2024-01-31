«Χτυπάει την ελληνική οικογένεια»: Μία συσκευασία γάλακτος έχει εξαγριώσει τους ακροδεξιούς του X

To cancel είναι μία στρατηγική που χρησιμοποιείται από όλο το πολιτικό ιδεολογικό χάσμα, η διαφορά όμως του ακροδεξιού cancel με τα άλλα cancel (είτε κάποιος θεωρεί το cancel σωστό σαν μέθοδο επίτευξης ενός στόχου ή όχι) είναι τεράστια.
Το ακροδεξιό cancel είναι βασισμένο στη μισαλλοδοξία και χρησιμοποιεί αφειδώς τη διασπορά fake news με όχημα τα social media για να εδραιωθεί και πολλές φορές τα καταφέρνει.
Το 2023 η αμερικάνικη μπίρα Bud έκανε μία διαφήμιση στα social media μέσα από τη σελίδα του instagram μίας τρανς γυναίκας της Ms.Mulvaney που έχει 1.8 εκατομμύρια followers.
Χιλιάδες ακροδεξιοί Αμερικάνοι, και ανάμεσα τους και πολλοί διάσημοι όπως ο Kid Rock (που πυροβόλησε με πολυβόλο κουτάκια της μπίρας) ζήτησαν το μποϊκοτάρισμα της μπίρας.
Το μποϊκοτάρισμα είχε αποτέλεσμα και 2 από τα στελέχη της εταιρίας απολύθηκαν λόγω των αντιδράσεων, ενώ η Ms.Mulvaney έγινε θύμα ιντερνετικού μπούλινγκ.
Κάτι παρόμοιο φαίνεται ότι πάει να εφαρμοστεί και εδώ με θύμα την εταιρία τροφίμων ΔΕΛΤΑ. Αφορμή ήταν η φωτογραφία ενός πατέρα με την κόρη του πάνω σε ένα μπουκάλι γάλα της ΔΕΛΤΑ.
“Χάλασε το σήμα της, καλά έκανε. Παρουσιάζει ως “οικογένεια” την παρακάτω φωτογραφία, αφήνοντας πολλά “woke” υπονοούμενα. Καλά κάνει. Την διαγράφω ως επιλογή brand, καλά κάνω…”
Χάλασε το σήμα της, καλά έκανε.Παρουσιάζει ως “οικογένεια” την παρακάτω φωτογραφία, αφήνοντας πολλά “woke” υπονοούμενα.Καλά κάνει.Την διαγράφω ως επιλογή brand, καλά κάνω… pic.twitter.com/qcgKGqLYPk
δελτα τέλος , #μελισσα τέλος και συνεχίζουμε .Η θα απευθύνονται σε Έλληνες η τέλος .Καμιά ανοχή!!!#κυβερνηση_Μητσοτακη #μμε_ξεφτιλες#μμε #ΕΛΛΑΔΑ pic.twitter.com/Xy5DcdXk5P
Ευτυχώς, οι σώφρονες άνθρωποι του twitter δεν άφησαν αυτά τα fake news για την υποτιθέμενη “κατάργηση” των φωτογραφιών πατροπαράδοτων οικογενειών (ενώ υπάρχουν κανονικά σε άλλα προϊόντα της εταιρίας) από το brand να περάσει έτσι.
“Αν έχεις πιει γάλα δέλτα την τελευταία δεκαετία τότε σίγουρα έχεις κολλήσει ομοφυλοφιλία. Ας πρόσεχες.”
Εννοείται πως το γάλα ΔΕΛΤΑ ούτε άλλαξε συσκευασία πρόσφατα ούτε περνάει κρυφά woke μηνύματα, όπως υστεριαζουν οι ομοφοβικοι ακροδεξιοί pic.twitter.com/USQqFuY1AH
Κινδυνος πτωχευσης για τη ΔΕΛΤΑ, ο Οδυσσεας ξεκιναει μποικοταζ https://t.co/HehtsO5lLk
κατάργησαν ήδη τη μητρότητα από τα γάλατα 🤡 https://t.co/Jvsv2JzSJu pic.twitter.com/Hod0H2nj7F
Woke is when child has parent https://t.co/nHlmLNfRLg
Αμα είστε τίποτα ντιντήδες και βάζετε ένα ποτήρι γάλα στην κόρη σας, σας ξέγραψε ο Οδυσσέας και εσάς και το γάλα.Τομπούλο. https://t.co/L0cqomly2T
https://t.co/lUDc2zIIBh pic.twitter.com/tTjv9BaLQ6
Εγκεφαλική λειτουργία μονοκοτυληδονου https://t.co/nBha7kAGzs
Είσαι κρετίνος; Καλά κάνεις αλλά μακριά από μας κι όπου θες ας είσαι. https://t.co/ZAfmlskaqM
pic.twitter.com/1QJ48Xt91c
Ο αλλος βλεπει εναν μπαμπα ή θειο ή αδερφο να βαζει γαλα σε ενα παιδακι και διαγραφει το προϊον https://t.co/m9Z8kGCZAv
Μπορεί τέτοια γελοία fake news για την ώρα να μη “πιάνουν” στην ελληνική κοινωνία, αλλά λέγε λέγε, δημιουργούν μία ψευδαίσθηση μίας “αντι-οικογενειακής woke ατζέντας” που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τα σκοτεινά, ΛΟΑΤΚΙ+ συμφέροντα και συσπειρώνουν έτσι την “ατρόμητη” ψεκασμένη ακροδεξιά που φοβάται και τον ίσκιο της.
“το ακροδεξιό cancel είναι βασισμένο στη μισαλλοδοξία”.
Ενώ το ιερό αριστερο κανσελ βασίζεται ως γνωστόν στην αγάπη…
Ναι, το δεξιό cansel είναι βασισμένο στην μισαλλοδοξια, αλλά όχι μόνο.
Είναι βασισμένο στην αμορφωσιά, την καθυστέρηση, τον σκοταδισμο, την διασπορά fake news και αρκετά πραγματάκια ακόμα…
Όσο για το αριστερό cancel έχει κι αυτό τα δικά του στραβά περιμένουμε ανυπόμονα τα παραδείγματα σας.
Εσείς δλδ όταν ακούτε *σήμερα* κουλτούρα ακύρωσης σκέφτεστε γάλατα και μπύρες και όχι το -κατά πολύ ογκωδέστερο- συννεφάκι woke-φεμινισμός-λοατ-ανοιχτά σύνορα-blm-me too κλπκλπ.
Ό ίδιος ο όρος είναι αριστερής προέλευσης.
Κατ’ αρχάς μου κάνει εντύπωση που ο ακροδεξιός τρόπος σκέψης έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στους συνανθρώπους. Αν δεν προσέξουμε σε λίγα χρόνια θα αυξηθεί περισσότερο και θα γίνει επίσημη γραμμή. Τώρα υπάρχουν κάποια τελευταία οχυρά που συγκρατούνται ακόμα, άνθρωποι δηλαδή με λογική παρά την αύξηση των ακροδεξιών. Ξέρω φυσικά πού ζω, στην ουσία δεν με σοκάρει τίποτα αλλά έστω ως πρώτη αντίδραση δεν παύει να μου προκαλεί εντύπωση. Επίσης κανένας άνθρωπος δεν παραδέχεται ότι είναι ακροδεξιός ό,τι ακροδεξιά τέρατα κι αν λέει. Ούτε ένας. Τουλάχιστον επίσημα. Θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογία ή ότι έχει θαφτεί στη… Διαβάστε περισσότερα »
Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς το αντίστοιχο του ακροδεξιού είναι το ακροαριστερός.
Λέξη απολύτως χαμένη από κάθε είδους λεξικό της καθημερινότητας.
Θα είναι χαμένη γιατί μάλλον δεν υπάρχει όπως άλλωστε και η λέξη ακροδεξιός. Αφού κανείς δεν παραδέχεται ανοιχτά ότι είναι.
Χαχα θίχτηκαν οι ακροδεξιοί πάλι… Πλέον το cancel έχει χάσει κάθε νόημα. Άλλο η απόδοση ευθυνών και οι συνέπειες για ανθρώπους/διάσημους/εταιρίες(που συνήθως δε παθαίνουν τίποτα) που κακοποιούν, επιτίθενται σε ομάδες ανθρώπων κι άλλο τα fake news/προπαγάνδα που εξαπλώνονται με σκοπό να δαιμονοποιήσουν άτομα/μειονότητες και η κατά συνέπεια αποστροφή/cancel ενάντια στη ρητορική μίσους. ” η διαφορά όμως του ακροδεξιού cancel με τα άλλα cancel (είτε κάποιος θεωρεί το cancel σωστό σαν μέθοδο επίτευξης ενός στόχου ή όχι) είναι τεράστια.” Ακριβώς δεν είναι όλα ίσα κι όμοια. Kι αν υπάρχει προβληματική συμπεριφορά γενικότερα αυτό δεν αναιρεί τον ακροδεξιό οχετό και την υποκρισία… Διαβάστε περισσότερα »
Ωραίο το τελευταίο. Τα γνωστά -τρικυμία εν κρανίω- σχόλια φερόμενων ακροδεξιών επιβεβαιώνουν όσα λες. Άρχισαν να παπαγαλίζουν περί woke κ ν’ανακατεύουν όλα τα κινήματα μαζί. Εμετούλης.
Μάιστα…ότι δλδ σας ανακάτεψα τα ξεχωριστά σας κινήματα…
Τέλος πάντων, όπως είπε και Χατζιδάκις σε κάποιον (αντι;)φασίστα σαν του λόγου σας: «είμαι ότι θέλετε αρκεί να αυτό να με διαχωρίζει από εσάς»
Είχα καιρό να δω ψεκ σχόλια. It was nice while it lasted 😉 Κάποια άρθρα τους κάνουν περισσότερο trigger από άλλα. Οι γνωστοί 🤡🤡
Είναι γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά από την ειδησεογραφία αλλά και μέσα από ιστορίες της διπλανής (πολλές φορές και της δικής μας) πόρτας τα φαινόμενα βίας κατά γυναικών και μεταναστών και γενικά κατά διαφόρων ατόμων που δεν αρέσουν στους αντικινηματιστές έχουν εξαλειφθεί. Δεν υπάρχουν. Εξαφανίστηκαν. Κι έχουν μείνει οι δικαιωματισταί να ελέγχουν τον κόσμο και ουδόλως οι φασίστες ομοφοβικοί μισογύνηδες τρανσφοβικοί θρησκόληπτοι εθνικόφρονες γυναικοκτόνοι.