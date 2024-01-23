Φυσικά και η viral ιστορία με τον Έλληνα στο δωρεάν Μετρό της Στοκχόλμης είναι ψεύτικη

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μία πολύ περίεργη και συνάμα διδακτική ιστορία με έναν Έλληνα τουρίστα, που ταξίδεψε στη μακρινή Σουηδία και βρήκε στο Μετρό της Στοκχόλμης μία πύλη όπου μπορούσες να περάσεις στους συρμούς χωρίς να έχεις εισιτήριο!

Ολόκληρη η ιστορία:

“Ένας Έλληνας τουρίστας μπήκε στο μετρό της Στοκχόλμης. Παρατήρησε ότι ανάμεσα στα πολλά κανονικά και κοινά περάσματα υπήρχε ένα από όπου μπορείς να περάσεις ελεύθερα χωρίς να πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο. Ρώτησε τον πωλητή εισιτηρίων γιατί αυτό το πέρασμα είναι ελεύθερο και χωρίς φύλακα. Αυτός του εξήγησε ότι αυτό προορίζεται για άτομα, που για κάποιο λόγο δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν το εισιτήριο. Έκπληκτος ο Έλληνας δεν άντεξε να μην του κάνει την ερώτηση, που για τον ίδιο ήταν προφανής: – Και τι γίνεται αν κάποιος έχει λεφτά αλλά απλά δεν θέλει να πληρώσει; Ο πωλητής με ένα χαμόγελο εκπληκτικής αγνότητας του απάντησε: – Και γιατί να το κάνει αυτό; Μην μπορώντας να απαντήσει ο Έλληνας πλήρωσε το εισιτήριο και προχώρησε ακολουθούμενος από πλήθος, που είχε να πληρώσει εισιτήριο. Η ερώτηση έμεινε αναπάντητη. Η ειλικρίνεια είναι μια από τις πιο απελευθερωτικές αξίες, που μπορεί να έχει ένας λαός. Μια χώρα, που έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτή την αξία σε κάτι φυσικό είναι αναμφίβολα σε κατάσταση μεγαλύτερης ανάπτυξης. Αυτό είναι παιδεία κ αξίες μιας αναπτυγμένης χώρας. Ν.Μουρούτσος.”

Και το tweet:

Eirini ☘️🇦🇪Renata ☘️🇦🇪13 ☘️🇦🇪 on Twitter: “Ένας Έλληνας τουρίστας μπήκε στο μετρό της Στοκχόλμης. Παρατήρησε ότι ανάμεσα στα πολλά κανονικά και κοινά περάσματα υπήρχε ένα από όπου μπορείς να περάσεις ελεύθερα χωρίς να πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο.Ρώτησε τον πωλητή εισιτηρίων γιατί αυτό το πέρασμα είναι ελεύθερο και pic.twitter.com/0kJxBsKUZ0 / Twitter” Ένας Έλληνας τουρίστας μπήκε στο μετρό της Στοκχόλμης. Παρατήρησε ότι ανάμεσα στα πολλά κανονικά και κοινά περάσματα υπήρχε ένα από όπου μπορείς να περάσεις ελεύθερα χωρίς να πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο.Ρώτησε τον πωλητή εισιτηρίων γιατί αυτό το πέρασμα είναι ελεύθερο και pic.twitter.com/0kJxBsKUZ0

Σχεδόν 900 like έχει πάρει αυτό το tweet, με τον κόσμο από κάτω, επί το πλείστον να κάνει αναλύσεις για “αξίες που είχαμε και χάσαμε”, για τους “λάθρο” που ήρθαν και μας έφεραν την εγκληματικότητα και άλλα αρνητικά που έχουμε έναντι στους Σουηδούς.

“Στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 90 πέρναγε ο ταχυδρόμος στο τέλος του μήνα με μία δερμάτινη τσάντα γεμάτη μετρητά σε κάθε γειτονιά και μοίραζε τις συντάξεις. Κλοπές-Ληστείες? 0 Μετά γίναμε κι εμείς πολυπολιτισμική Ευρώπη, άρχισαν οι ληστείες και το γύρισαν σε επιταγές.”

Αλλά φυσικά υπήρχε και ο κόσμος που σχολίασε πόσο μούφα είναι αυτή η ιστορία, μέχρι να το παραδεχτεί και το ίδιο το X.com.

“Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο…αντ’ αυτού υπάρχει ένα ωραιότατο πρόστιμο 2000 κορώνες σε περίπτωση που δεν κόψεις εισιτήριο κάτι που ντρέπομαι να πω αλλά το έφαγα έχοντας λάθος εισιτήριο.”

“Είμαι κοντά 6 χρόνια στη Στοκχόλμη και δεν έχει τύχει να το δω να πω την αλήθεια, τουλάχιστον στο μετρό κ τον προαστιακό, μόνο στο τραμ Η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές ο Σουηδός δεν πρόκειται να μπει στα μέσα χωρίς εισιτήριο (φυσικά έφηβοι το κάνουν για τη μαγκιά κυρίως)”

Το tweet πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις που ακόμα και το X έβγαλε disclaimer για το πόσο μούφα είναι η ιστορία που περιγράφει:

“Η δωρεάν είσοδος που αναφέρεται στο ποστ δεν ισχύει. Όπως αναφέρει το ενημερωτικό site της πόλης, μόνο γονείς με παιδικό καροτσάκι μετακινούνται δωρεάν.”

Ένα ακόμα ψευτο-ηθικοπλαστικό ποστ για κράτη και ανθρώπους με ηθική που δεν υπάρχουν για να παραδειγματίσουν εμάς που την έχουμε χάσει και να καταλήξει και αυτό, μία χαβούζα με ρατσιστικά σχόλια και αφορισμούς για την ανηθικότητα της εποχής μας.

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.