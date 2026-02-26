Γιάνης Βαρουφάκης: Τι γράφουν Ευρωπαίοι στο Reddit για τη δίωξη του για «διαφήμιση ναρκωτικών»

Σε δίκη παραπέμπεται ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπόθεση συνδέεται με παλαιότερη απάντησή του σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube, όταν ρωτήθηκε αν έχει παρευρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τότε είχε δηλώσει ότι στο παρελθόν είχε δοκιμάσει ουσίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το αντίθετο.

Όπως ανέφερε, είχε δοκιμάσει ecstasy μία φορά, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα έντονη και θετική εκείνη τη στιγμή, αλλά με σοβαρές συνέπειες τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, είχε μιλήσει για έντονη ημικρανία και σωματική εξάντληση, γεγονός που τον έκανε να μην επαναλάβει ποτέ τη χρήση. Το περιστατικό, όπως είπε, συνέβη στο Σίδνεϊ το 1989, όπου θυμάται να χορεύει για πολλές ώρες συνεχόμενα, αλλά να ταλαιπωρείται για περίπου μία εβδομάδα μετά.

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξαναπήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, ήταν στο Mardi Gras, το 1989. Είχαν ένα μεγάλο gig που γινόταν στο τέλος της παρέλασης, στο οποίο έμπαινες μέσα -έδινες ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή- και δεν ήξερες τι σόου θα σου δείξουν. Ήταν η Κάιλι Μινόνγκ και μέσα εκεί είπα και εγώ “ας το δοκιμάσω”. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα. Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο», είχε πει, συγκεκριμένα, ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Το θέμα συζητήθηκε στο Reddit/Europe που ασχολείται με θέματα που άπτονται της Ευρώπης (προφανώς) και έχει ενδιαφέρον πως φάνηκε αυτή η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης στους πολίτες της.

Έγραψαν λοιπόν:

«Αν διώκεις κάποιον για κάτι που έκανε πριν 36 χρόνια, έχεις χάσει κάθε αίσθηση νομιμότητας ως κοινωνία».

«Η ποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών είναι παράλογη. Η ποινικοποίηση της… ιστορικής χρήσης είναι ακόμη πιο παράλογη».

«Δεν δικάζεται για χρήση, αλλά επειδή είπε δημόσια ότι είχε κάνει και του άρεσε αρχικά. Δηλαδή για “διαφήμιση”; Απόλυτη ανοησία».

«Άρα δεν υπάρχει ελευθερία λόγου; Δεν μπορείς ούτε να μιλήσεις για το παρελθόν σου;»

«Αν αυτό θεωρείται προώθηση, τότε εγώ μπορώ να κάνω πολύ καλύτερη διαφήμιση από αυτήν».

«Προφανής εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης για πολιτική δίωξη. Η Ελλάδα πάει σε σκοτεινή κατεύθυνση».

«Lawfare. Ίσως η πιο ξεκάθαρη περίπτωση που έχω δει».

«Το θέμα δεν είναι αν θα καταδικαστεί. Το θέμα είναι να πληγεί η εικόνα του πριν από τις εκλογές».

«Αν μιλάμε για παραγραφή, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κάτι τέτοιο θα είχε κλείσει εδώ και δεκαετίες».

«Δεν είπε καν ότι το απόλαυσε – ανέφερε ότι του προκάλεσε ημικρανία και δεν το ξαναέκανε».

«Αν κάποιος είναι απειλή για την εξουσία, θα βρεθεί τρόπος να κατηγορηθεί».

«Απίστευτο. Δεν περίμενα τέτοια πράγματα από ευρωπαϊκή χώρα».

«Οι ελίτ τη γλιτώνουν για σοβαρά εγκλήματα, αλλά ένας πολιτικός διώκεται για ένα χάπι πριν 30 χρόνια».

«Αν αυτό είναι έγκλημα, τότε οι μισοί από εμάς πρέπει να μπούμε φυλακή».

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: δεν τιμωρείται η πράξη, τιμωρείται το πρόσωπο».

