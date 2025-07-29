Η μπριζόλα κρύωσε: Ο Salt Bae και το τέλος μιας viral, χρυσής αυτοκρατορίας

Ο Salt Bae, κατά κόσμον Nusret Gökçe, έγινε διάσημος παγκοσμίως μέσα από μία και μόνο χειρονομία, την πρέζα χοντρό αλάτι που έριχνε θεατρικά πάνω στον αγκώνα του και από τον αγκώνα του πάνω έπεφτε πάνω σε μια ζουμερή μπριζόλα. Το βίντεο που ανέβασε τον Ιανουάριο του 2017, με τίτλο Ottoman Steak, τον έδειχνε να σερβίρει κρέας με μια στυλιζαρισμένη, σχεδόν χορευτική κίνηση. Μέσα σε λίγες ημέρες έγινε viral: ο Bruno Mars το αναδημοσίευσε, η Rihanna φόρεσε μπλούζα με το πρόσωπό του και ο Leonardo DiCaprio έφαγε στο εστιατόριο του στο Ντουμπάι. Ο λογαριασμός του στο Instagram εκτοξεύτηκε, και ο ίδιος έγινε το απόλυτο σύμβολο του foodtainment.

Ο Gökçe γεννήθηκε το 1983 σε ένα μικρό χωριό της ανατολικής Τουρκίας. Γόνος εργατικής οικογένειας κουρδικής καταγωγής, άφησε το σχολείο σε νεαρή ηλικία και ξεκίνησε ως βοηθός σε κρεοπωλείο στην Κωνσταντινούπολη. Δούλευε εξαντλητικά ωράρια και αμειβόταν ελάχιστα, αλλά η φιλοδοξία του τον οδήγησε ως την Αργεντινή και τη Νέα Υόρκη, όπου μελέτησε την παγκόσμια κουλτούρα του κρέατος. Το 2010 άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο, το Nusr-Et, και ξεκίνησε να χτίζει το brand του.

Ωστόσο, η φήμη δε βασίστηκε στην ποιότητα των προϊόντων του. Κριτικοί στη Νέα Υόρκη χαρακτήρισαν το φαγητό του άγευστο, λαστιχωτό και υπερκοστολογημένο. Τα βαϊραλόπροϊόντα όπως milkshakes των 99 δολαρίων ή μπέργκερ με φύλλα χρυσού μπορεί να του έφεραν δημοσιότητα αλλά από άποψη γεύσης και ουσίας δεν είχαν τίποτα από τα δύο. Οι λογαριασμοί-σοκ, με τιμές που ξεπερνούσαν τις 30.000 λίρες, κυκλοφορούσαν ευρέως στα social media. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος συνέχισε να συρρέει – κυρίως για το θέαμα, όχι για τη γαστρονομία.

Από το 2023, τα εστιατόριά του στις ΗΠΑ άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Το 2025, απέμειναν μόλις δύο: στο Μανχάταν και το Μαϊάμι. Οι λόγοι περιλαμβάνουν κακές κριτικές, φθίνουσα δημοφιλία και σοβαρές καταγγελίες για τις εργασιακές συνθήκες. Πρώην υπάλληλοι τον κατηγόρησαν για τοξικό κλίμα, διακρίσεις, ακόμη και για κλοπή φιλοδωρημάτων.

Η δημόσια εικόνα του κλονίστηκε ακόμη περισσότερο όταν, στον τελικό του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, εμφανίστηκε απρόσκλητος στο γήπεδο, πλησίασε τον Μέσι και ακούμπησε το Παγκόσμιο Κύπελλο κατά παράβαση του πρωτοκόλλου της FIFA. Με τον κόσμο παγκοσμίως να γράφει στα social media ότι αυτό που έκανε ο Salt Bae εκτός από ασεβές ήταν και ντροπιαστικό.

Στα δικά μας, σε άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου του 2024 διαβάζουμε:

“Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2023 που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, τόσο η εταιρεία Nusret Mykonos Restaurant Bar Μονοπρόσωπη ΑΕ όσο και η Salt Bae Mykonos Restaurant – Bar Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι ζημιογόνες, ενώ ο τζίρος σε αμφότερες υποχώρησε.

Πιο αναλυτικά, ο τζίρος της εταιρείας Nusret Mykonos Restaurant Bar διαμορφώθηκε στα 3,525 εκατ. ευρώ από 5,408 εκατ. ευρώ το 2022 μειωμένος κατά 35%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ από 1,95 εκατ. και το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ήταν ζημιές 417 χιλ. ευρώ από κέρδη 1,346 εκατ. ευρώ το 2022.

Σε ό,τι αφορά το καθαρό αποτέλεσμα η χρήση ήταν ζημιόγονος κατά 465,7 χιλ. ευρώ από καθαρά κέρδη 1,086 εκατ. ευρώ το 2022″

Παρά την πτώση του στις ΗΠΑ, ο Gökçe στρέφει την προσοχή του στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, με νέες επεκτάσεις σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Πόλη του Μεξικού και το Μιλάνο. Σήμερα, η ιστορία του Salt Bae αποτελεί παράδειγμα για τη σύγχρονη εποχή: το viral μπορεί να σε απογειώσει, αλλά χωρίς ουσία, κάποια στιγμή θα σε φάει η μαρμάγκα.

