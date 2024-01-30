Εδώ βλέπετε έναν “θηλυπρεπή” και “σεξουαλικοποιημένο” Χριστό. Τι; Όχι;

Μια αφίσα με τον Χριστό στη Σεβίλλη προκάλεσε την αντίδραση των υπερσυντηρητικών Ισπανών, οι οποίοι αποφάσισαν πως η αφίσα είναι πολύ “σεξουαλική” και οριακά “ομοφυλοφιλική”. Την αφίσα σχεδίασε ο Σαλουστιάνο Γκαρθία και απεικονίζει τον Ιησού μετά την ανάστασή του, ημίγυμνο, μπροστά σε κόκκινο φόντο, με το κάτω μέρος του σώματός του να καλύπτεται από ένα λευκό πανί. Δηλαδή, ακριβώς όπως θα φανταζόταν κανείς τη “σκηνή” αν του το ζητούσε κάποιος.

Το Συμβούλιο Αδελφοτήτων και Συντεχνιών που διοργανώνει τις κύριες εκδηλώσεις της εβδομάδας του Πάσχα στη Σεβίλλη, δήλωσε πως η αφίσα δείχνει “τη λαμπερή πλευρά της Μεγάλης Εβδομάδας, με το “καθαρότερο ύφος αυτού του διάσημου ζωγράφου”. Αυτό, ωστόσο, είναι κάτι που δεν βλέπουν οι υπερσυντηρητικοί, οι οποίοι βρήκαν την αφίσα “σεξουαλικοποιημένη”.

“Είναι απολύτως ντροπή και παρενοχλεί το κοινό που την βλέπει”, έγραψε η υπερσυντηρητική καθολική εκκλησιαστική ένωση «IPSE», η οποία ισχυρίζεται ότι προάγει τον “σεβασμό για τα χριστιανικά σύμβολα” και τάσσεται κατά των αμβλώσεων.

Για την αφίσα που απεικονίζει ως «θηλυπρεπή» τον Χριστό, η ισπανική ένωση «IPSE» τόνισε ότι απαιτεί δημόσια συγγνώμη από τον καλλιτέχνη καθώς το έργο του δεν συνάδει με το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

ROBERTO ZICHITTELLA on Twitter: “Bigotti alla riscossa a Siviglia. Già raccolte oltre 10.000 firme contro il manifesto ufficiale della #SemanaSanta2024, realizzato dall’artista Salustiano Garcia (che ha usato come modello il figlio). Lo accusano di essere “un artista infame”, autore di un “miserabile e infame… pic.twitter.com/9aGwvnfxjG / Twitter” Bigotti alla riscossa a Siviglia. Già raccolte oltre 10.000 firme contro il manifesto ufficiale della #SemanaSanta2024, realizzato dall’artista Salustiano Garcia (che ha usato come modello il figlio). Lo accusano di essere “un artista infame”, autore di un “miserabile e infame… pic.twitter.com/9aGwvnfxjG

“Θηλυπρεπή” βρήκε την απεικόνιζε ένας χρήστης, απαιτώντας μάλιστα και δημόσια συγγνώμη από τον καλλιτέχνη, τονίζοντας πως η αφίσα “δεν ήταν στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας”. Παράλληλα, ο Χαβιέρ Ναβάρο του ακροδεξιού κόμματος Vox, σε ένα ντελίριο υπερβολής, ανέφερε πως η αφίσα “επιδίωξε να προκαλέσει” και να προωθούσε τον στόχο της “ενθάρρυνσης των πιστών να συμμετάσχουν στη Μεγάλη Εβδομάδα στη Σεβίλλη”.

Τι δήλωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης για τον “θηλυπρεπή Χριστό”

Ο Σαλουστιάνο Γκαρθία, μιλώντας στην εφημερίδα ABC δήλωσε πως η απεικόνιση του Χριστού, η οποία βασίστηκε σε μια εικόνα του γιου του, ήταν “ευγενική, κομψή και όμορφη” και δημιουργήθηκε με “βαθύ σεβασμό”.

“Για να δεις σεξουαλικόττηα στην εικόνα του Χριστού μου, πρέπει να είσαι τρελός”, είπε, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει “τίποτα” στον πίνακά του που “δεν έχει αναπαρασταθεί σε έργα τέχνης που χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πίσω”.

Ο Χουάν Εσπάδας, ηγέτης του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος της Ισπανίας στη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας, υπερασπίστηκε αμέσως το έργο τέχνης, καταγγέλοντας τις “εκφράσεις ομοφοβίας και μίσους” που είχε προκαλέσει και λέγοντας ότι συνδύαζε την παράδοση και τη νεωτερικότητα” της περιοχής.

Να τονίσουμε κάπου εδώ πως οι εορτασμοί της Μεγάλης Εβδομάδας είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την καθολική Ισπανία, και ιδιαίτερα στη Σεβίλλη, η οποία θεωρείται ευρέως ως κάτι σαν το κέντρο αυτών των εορτασμών.

Παρόλο που η Ισπανία αποποινικοποίησε την ομοφυλοφιλία το 1978, τρία χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο, και παρόλο που είναι πλέον μια από τις πιο ανοιχτές χώρες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα (ας μην ξεχνάμε πως τα ομόφυλα ζευγάριο όχι μόνο παντρεύονται, αλλά υιοθετούν ήδη από το 2005), υπάρχει ένα υπερσυντηρητικό κομμάτι στην κοινωνία που τρώγεται με τα ρούχα του.

El autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 reacciona a la polémica | EL PAÍS El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 no es ni revolucionario, ni sucio, según asegura su autor, Salustiano García, quien considera que si alguien ve en su cuadro algo sucio es “su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen”.

____

Με πληροφορίες από Daily Mail, DT

