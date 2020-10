3 τρόποι για να απαντήσεις στους Πετράκους: Από το γενικευμένο κραξίδι μέχρι τα υπομονετικά επιχειρήματα

Χτες στο άρθρο μου Αγαπητοί διάσημοι, μη συμβάλλετε στην αύξηση των θανάτων δεν μπήκα στην ουσία όσων ισχυρίστηκε ο τραγουδιστής Πετράκος στο viral βίντεο – όπου παρουσιάζει ως παράδειγμα προς μίμηση τη Σουηδία που δήθεν τελείωσε με τον Κορωνοϊό και έχουν τώρα ανοσία. (Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις άλλωστε.)

Δεν ξέρω καν αν θα είχε νόημα. Αυτοί που θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία για να μας έχουν μαντρωμένους κι ότι ο κορωνοϊός θα αντιμετωπιζόταν ως μια απλή γρίπη (το ότι για την απλή γρίπη έχουμε ήδη ΦΑΡΜΑΚΑ κι ΕΜΒΟΛΙΑ είναι μικρολεπτομέρεια) θα πιστέψουν έτσι κι αλλιώς τις θεωρίες είτε τις πει ο Τραμπ, ή ο Πετράκος, ή η Έφη Θώδη.

«Το πιο εύκολο πράγμα είναι να αποδομήσει κανείς το video του κάθε Πετράκου και όσων λέει, αρκεί να χρησιμοποιήσει το Google. Όντως δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να γκουγκλάρεις. Το θέμα είναι ότι και να το κάνεις, θα πάρεις μερικές δεκάδες like, θα σε ακούσει το echo chamber σου, ενώ ο κάθε Πετρακος μιλάει στην αδάμαστη καρδιά του λαού. Σε αυτούς που φωνάζουν για φίμωση και δικτατορία, ενώ οι βλακείες τους ακούγονται παντού, στην πλειοψηφία. Δεν είναι παραδοχή ήττας, αλλά επιλογή μάχης. Και το ερώτημα είναι, αξίζει να αποδομηθεί μεμονωμένα από ιδιώτη το βίντεο του Πετράκου;» αναρωτήθηκε ο επιστήμονας Γιώργος Καργιολάκης.

Κάποιοι όντως μεμονωμένα το προσπάθησαν:

1) Η εκδοχή του επιστημονικού «ξύλου»

Ο Γιώργος Καργιολάκης -ναι είναι ο ίδιος που έβαλα παραπάνω την αρχική του σκέψη του ότι δεν αξίζει να καταρρίψει καν κάποιος τον Πετράκο γιατί μόνος σου θα τα πεις μόνος σου θα τα ακούσεις-, ευτυχώς άλλαξε γνώμη.

