Ψεύτικοι ράπερς έχουν κατακλύσει το ίντερνετ

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Drake εθεάθη στο Club LIV στο Μαϊάμι. Ο γενειοφόρος άνδρας με την αθλητική φόρμα έπινε αλκοόλ και κοιτούσε την πίστα. Αλλά σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κάμερα έκανε ζουμ και αποκάλυψε ότι δεν ήταν ο πραγματικός Drake, αναφέρει το complex.

Ήταν στην πραγματικότητα ο σωσίας του, Izzy Drake, στον οποίο οι φανς έχουν δώσει το ψευδώνυμο «Fake Drake». Ο DJ Akademiks μοιράστηκε βίντεο με τον «κλώνο» του Drake την ώρα που έβγαζε selfie με εξαπατημένους θαυμαστές. Συμπτωματικά, ο Lil Wayne ήταν επίσης στο κλαμπ και ο Tory Lanez δημοσίευσε βίντεο του Izzy Drake και του Wayne με τη λεζάντα: «Lil Wayne και Drake μαζί στο κλαμπ. Τι νύχτα, LOL».

Τίποτα δεν ήταν ίδιο για την Izzy Drake από εκείνο το βράδυ: «Κάθε φορά που βγαίνω έξω μαζεύεται πολύς κόσμος», λέει. «Μου ζητάνε να βγάλουμε βίντεο και φωτογραφίες. Είναι τρελό. Ειδικά στο Μαϊάμι, πρέπει να κυκλοφορώ με ασφάλεια».

Οι σωσίες διασημοτήτων υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα έχουν κατακλύσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτά τα πράγματα δεν γινόταν την εποχή του Biggie και του Tupac», λέει ο Izzy Drake. «Προφανώς, υπήρχαν σωσίες του Elvis Presley και του Michael Jackson, αλλά δεν ήταν κάτι μοντέρνο. Νομίζω ότι τώρα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, και βλέπω περισσότερους κλώνους να εμφανίζονται. Ο Akademiks με έχει κάνει tweet 15 φορές. Όποτε βγαίνω έξω, ο κόσμος με βγάζει βγάζει βίντεο και φωτογραφίες. Γι’ αυτό έπρεπε να αποκτήσω ασφάλεια και να αρχίσω να περπατάω διαφορετικά».

Στην εποχή των influencer, η τάση έχει γίνει πολύ προσοδοφόρα: «Χρεώνω από 3.000 έως 5.000 δολάρια για διαφορετικά πακέτα», λέει ο Izzy Drake, εξηγώντας ότι οι ενδιαφερόμενοι του στέλνουν DM μέσω Instagram για να κάνουν κράτηση για εμφανίσεις. «Έχω κάνει εμφανίσεις σε πολλά κλαμπ. Ερμηνεύω τα τραγούδια του Drake. Έχω ένα set list που ξέρω να ερμηνεύω. Τους δίνω κάποιες επιλογές και διαλέγουν το πακέτο που θέλουν».

Ο Eric Finch, σωσίας του Snoop Dogg, που έγινε viral τον Ιούλιο του 2021, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία με μια εμφάνιση στο Great News του NBC. Αν και η προσοχή που έχουν λάβει αυτοί οι κλώνοι ραπ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συνεντεύξεις τους φέρνει αρκετή φήμη, φαίνεται ότι βασική τους προτεραιότητα είναι τα χρήματα.

Η Izzy Drake αξιοποιεί στο έπακρο τις viral στιγμές και σχεδιάζει να επεκτείνει την επιχείρηση του. Πρόσφατα ίδρυσε μια δισκογραφική εταιρεία με την ονομασία Rapturz Records, με την οποία θα κυκλοφορήσει δικά του κομμάτια, καθώς και τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες. Θέλει επίσης να επεκτείνει την «αυτοκρατορία» του δημιουργώντας έναν δίκτυο από influencers σωσίες.

«Έχω πολλούς κλώνους», λέει. «Έχω έναν τύπο που μοιάζει με τον DJ Khaled και μου στέλνει μηνύματα. Θέλει να κάνει content. Έχω κλώνους του Lil Baby, του Lil Durk, του Weeknd, του Yeat. Προσεγγίζω μέσω του μάνατζερ μου ορισμένα άτομα που πιστεύω ότι έχουν δυνατότητες. Έχουμε δύο καλλιτέχνες που έχουμε ήδη υπογράψει και ψάχνουμε κι άλλους».

Μέχρι στιγμής, ο Drake δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το θέμα, αλλά ο Izzy Drake λέει ότι έχει τις «ευλογίες» του: «Γνώρισα κάποιον που τον ήξερε. Τον πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Είναι ωραίο, φίλε. Αφήστε τον τύπο να κάνει τη δουλειά του. Αφήστε τον να πάρει το χρήμα. Δεν με επηρεάζει έμενα. Απλώς μην με αδικήσετε πολιτικά», θυμάται. «Ήταν πολύ ταπεινός».

Ο Perkioo, ο σωσία του Lil Durk ήταν πιο τυχερός. Ο ράπερ τον κάλεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια ενός σόου στο Μαϊάμι. Έγινε viral για πρώτη φορά όταν τον περικύκλωσαν θαυμαστές που νόμιζαν ότι ήταν ο σούπερ σταρ σε ένα εμπορικό κέντρο. Έγινε ξανά viral στο TikTok όταν αυτός και μια φίλη του υποδύθηκαν τον Durk και την αρραβωνιαστικιά του India Royale. Αμέσως μετά, ο Durk του ζήτησε να συμμετέχει στο βίντεο κλιπ του «Blocklist».

Ωστόσο, η ανταπόκριση δεν είναι πάντα θετική. Ο Izzy Drake αφηγείται τις απογοητευτικές συναντήσεις που είχε με άλλες διασημότητες, όπως την εποχή που συνάντησε τον J. Prince Jr., μακροχρόνιο φίλο του Drake, σε ένα κλαμπ στο Μαϊάμι. Ο Izzy Drake προσπάθησε να συστηθεί, αλλά τον έδιωξε η ασφάλεια.

Η αρνητική πλευρά του πράγματος φάνηκε και όταν ο Perkioo είχε μια διαμάχη με τον 6ix9ine τον περασμένο μήνα. Σε ένα viral βίντεο, ο 6ix9ine έβαλε ένα σακάκι (το οποίο είχε μια φωτογραφία του King Von στην πλάτη) στους ώμους του Perkioo. Το όλο θέμα παρουσιάστηκε ως φάρσα και ο 6ix9ine το χρησιμοποίησε ως τρολάρισμα στον πραγματικό Lil Durk, που ήταν φίλος με τον King Von.

Όταν το βίντεο έγινε viral, ο Perkioo ισχυρίστηκε ότι ο 6ix9ine του έστησε ενέδρα και ο ίδιος νόμιζε ότι θα γύριζε βίντεο με τον YouTuber SteveWillDoIt. Ο 6ix9ine απάντησε λέγοντας ότι ο Perkioo γνώριζε για το περιστατικό και πληρώθηκε 7.000 $.

Ωστόσο, οι διαμάχες τους κάνουν ακόμη πιο δημοφιλείς. Ο Izzy Drake και ο Perkioo έχουν γυρίσει μαζί βίντεο και αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία γυρισμάτων ενός βίντεο κλιπ παρωδίας για το remix του Drake και του Durk το 2021 «Laugh Now Cry Later», το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Izzy Drake λέει ότι είναι ευγνώμων για την αγάπη που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες: «Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και τώρα προχωράω με αυτήν», λέει. «Θα με πάει στο επόμενο επίπεδο όταν θα φύγω από όλο αυτό με τον Fake Drake. Γι’ αυτό δεν μου αρέσει όταν με αποκαλούν Fake Drake, επειδή δεν είμαι ψεύτικος. Με λένε Izzy Drake».

«Είναι η επίθεση των κλώνων», συνεχίζει «Αυτή είναι η ιστορία της hip-hop. Θα κάνουμε κάτι μεγάλο. Μου ζητούν εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο και έχουμε την κατάλληλη ομάδα για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι μεγάλο trend. Είναι το next biggest thing».

