«Πώς η Πισπιρίγκου περιέγραψε -άθελά της- τον τρόπο που δολοφονήθηκαν τα παιδιά της»

Όπως αναφέρει από την πρώτη στιγμή και με επιμονή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής, Γρηγόρης Λέων, η μητέρα των τριών αδικοχαμένων παιδιών είχε περιγράψει -άθελά της- τον τρόπο που δολοφονήθηκαν.

Σήμερα ο κ. Λέων μιλάει στα Μικροπράγματα της LiFO και επικεντρώνεται στα λεγόμενα της Ρούλας Πισπιρίγκου όταν έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στο Star και σε όσα υποστηρίζει τώρα μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής της ως προφυλακισμένη για την δολοφονία της μεγαλύτερής της κόρης Τζωρτζίνας και κληθείσα σήμερα ως ύποπτη και για τις δολοφονίες των άλλων δύο μικρότερων παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας.

—Κύριε Λέων ήσαστε ο πρώτος ιατροδικαστής που βγήκε μπροστά εξ αρχής και συστηματικά αναφέρατε τις παραλείψεις συναδέλφων σας στα ιατροδικαστικά πορίσματα των νεκρών παιδιών της Πάτρας. Ποια ήταν για εσάς η ένδειξη ότι κάτι έγινε λάθος;

Η οικογένεια δημοσίευσε αρχικά τις αιτίες θανάτου των παιδιών, οι ιστολογικές εξετάσεις και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Επιπλέον φαινόταν ότι ήταν σε διενέργεια ένας γενετικός έλεγχος. Όμως ήδη από τις δύο πρώτες αιτίες θανάτου με βεβαιότητα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν συνδέονταν γενετικά καθώς αφορούσαν διαφορετικά συστήματα. Συγκεκριμένα, μιλούσαν για διαφορετικά όργανα. Στη μεν πρώτη περίπτωση για ηπατική ανεπάρκεια, άρα για το ήπαρ. Στη μεν δεύτερη περίπτωση, ουσιαστικά μιλούσαν για ένα πρόβλημα στην καρδιά. Όταν πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα γενετικό παράγοντα συνήθως εκφράζεται ενιαία στα άτομα τα οποία ουσιαστικά είναι να εκφραστεί. Άρα, με μια πρώτη εικόνα καταρχάς αποκλείαμε τον γενετικό παράγοντα, οποίος είχε επίσης αναφερθεί.

Στη συνέχεια φαίνεται ότι δημοσιεύτηκαν οι πλήρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο της Μαλένας όσο και της Ίριδας και εκεί προέκυπτε αναντιστοιχία των ευρημάτων, κυρίως των παθολογοανατομικών, με τις αιτίες θανάτου οι οποίες είχαν καταγραφεί. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι στην πρώτη περίπτωση φαινόταν ουσιαστικά η κενοτοπιώδης εκφύλιση των ηπατικών κυττάρων να έχει “μεταφραστεί” από τη συνάδελφο που διενήργησε την νεκροψία-νεκροτομή ως ηπατική ανεπάρκεια, ένας όρος ο οποίος δεν συμβάδιζε ουσιαστικά με τα ευρήματα.

Όλα αυτά λοιπόν, με έκαναν και προσωπικά να προσπαθήσω να μελετήσω εις βάθος την όλη διαδικασία και εκεί άρχισα ουσιαστικά να μελετώ ό,τι διαθέσιμο στοιχείο είχε δημοσιευτεί. Φαινόταν λοιπόν ότι όποιος συνάδελφος ιατροδικαστής μελετούσε σωστά τα ευρήματα, το ενδεχόμενο του ασφυκτικού θανάτου ήταν βέβαιο για το δεύτερο παιδί. Και το πλέον πιθανό για το πρώτο παιδί. Αυτό ακριβώς και εξέφρασα δημοσίως.

—Ποια κρίνετε ως την βασική παράλειψη των ιατροδικαστών που εξέτασαν τις σωρούς των παιδιών; Θα μπορούσαν να το έχουν αντιληφθεί νωρίτερα και ίσως να γλίτωνε η Τζωρτζίνα;

Κοιτάξτε, ένας ιατροδικαστής ουσιαστικά πρέπει να κάνει κάθε φορά μια πλήρη ιατροδικαστική εξέταση. Για παράδειγμα ένα από τα θέματα που μπορούμε να εντοπίσουμε στο πρώτο παιδί είναι ότι οι ιστολογικές εξετάσεις του, δηλαδή τα όργανα τα οποία επιλέχθηκαν από τον ιατροδικαστή να αποσταλούν στον παθολογοανατόμο για να βγει ένα συμπέρασμα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε, με την έννοια ότι ήταν πολύ λιγότερα. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι βασικό όργανο για μια ιστοπαθολογική εξέταση είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος μάλιστα παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια περίπτωση ασφυξίας και το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση της Ίριδας. Από τον εγκέφαλο δυστυχώς δεν είχε ληφθεί ιστοτεμάχιο από την ιατροδικαστή και προφανώς δεν είχε σταλεί στον παθολογοανατόμο.

Επίσης, κάτι που ήταν κοινό και στις δύο υποθέσεις: Μάλλον δεν αξιολογήθηκαν με την απαιτούμενη βαρύτητα οι κακώσεις. Όπως διαπιστώνεται έχουν περιγραφεί λιγότερες από όσες στην πραγματικότητα στο σώμα των παιδιών ενώ φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Τέλος, φαίνεται ότι και το πειστήριο, το οποίο υπήρχε στο δεύτερο παιδί, παρότι τελικά έφτασε στα χέρια του ιατροδικαστή, ουσιαστικά αυτό δεν αξιοποιήθηκε. Δηλαδή, δεν προωθήθηκε ουσιαστικά στα αρμόδια εργαστήρια της αστυνομίας. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι οι κεντρικές αστοχίες που υπήρξαν σε αυτή την υπόθεση που οδήγησαν τελικά στις εσφαλμένες αιτίες θανάτου στα δύο πρώτα περιστατικά.

—Έχετε πει επανειλημμένα ότι η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου περιέγραψε τις δολοφονίες -όπως αποδεικνύεται- των παιδιών της στις ίδιες της τις συνεντεύξεις. Ας δούμε μαζί όσα είπε τότε και όσα λένε τώρα οι συνήγοροι υπεράσπισής της:

Για την Μαλένα:

“Ξαφνικά στον ύπνο της προσπαθούσε να αναπνεύσει, αλλά δεν μπορούσε. Ξύπνησε, μας κοίταξε και πριν προλάβω να μιλήσω στους γιατρούς, ξαφνικά έφυγε” – Ρούλα Πισπιρίγκου 17/2/2022

Γ.Λ.: Εδώ βλέπουμε ότι η μητέρα περιγράφει έναν θάνατο ο οποίος χαρακτηρίζεται τα τελευταία λίγα λεπτά από την έλλειψη οξυγόνου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει: ότι προσπαθούσε να αναπνεύσει. Σε αυτό αν βάλουμε ένα ερωτηματικό δίπλα, τι εμπόδιζε το παιδί να αναπνεύσει νομίζω έχουμε την απάντηση. Μία απάντηση η οποία έρχεται -θα μου επιτραπεί η έκφραση- να κουμπώσει με τα ευρήματα και με τον μηχανισμό θανάτου που διαπίστωσε το τελικό πόρισμα των ιατροδικαστών. Σε καμία περίπτωση εδώ πρέπει να πούμε μια τέτοια περιγραφή δεν συνάδει, δηλαδή η έλλειψη οξυγόνου, με ηπατική ανεπάρκεια. Εάν υπήρχε, θα έπρεπε να έχει μια εντελώς διαφορετική περιγραφή, η οποία είναι ευδιάκριτη κι από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει ιατρική.

“Μέχρι και το 2019 που η Μαλένα παρουσίασε ένα πρήξιμο στο λαιμό όλα πήγαιναν καλά. Η παιδίατρος μάς έδωσε την κατάλληλη αντιβίωση αλλά το πρήξιμο δεν περνούσε. Οι γιατροί δεν έβρισκαν τίποτα. Κάποια στιγμή βρέθηκε ένας λεμφαδένας πιο σκληρός και βγήκε η διάγνωση για λευχαιμία. Τελικά στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ξύπνησε ξαφνικά, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και πέθανε. Με κοίταξε το παιδί και πέθανε μπροστά μου. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ηπατική ανεπάρκεια” Ρούλα Πισπιρίγκου, 17/2/2022

Γ.Λ.: Είναι χαρακτηριστικό ότι για δεύτερη φορά η μητέρα περιγράφει πραγματικά έναν θάνατο ο οποίος έρχεται από έλλειψη οξυγόνου, ουσιαστικά δυσκολία αναπνοής. Άρα αντιλαμβανόμαστε αυτό που είπαμε και πριν. Αφενός δεν ταιριάζει με την αιτία θανάτου που αρχικά είχε τεθεί στη Μαλένα, αφετέρου νομίζω ότι δίνει πλήρη βεβαιότητα για τα αποτελέσματα του πορίσματος που θα είχαμε.

“Η εντολέας μου όταν είδε το πόρισμα, το συμπέρασμα της ιατροδικαστή για την Μαλένα ότι ήταν ηπατική ανεπάρκεια, επειδή δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς και θεωρούσε ότι πάει ενδεχομένως να γίνει απόκρυψη ευθυνών από ιατρικής πλευράς, προσέφυγε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά” -Κωνσταντίνος Ζάρδας, συνήγορος υπεράσπισης Ρούλας Πισπιρίγκου 28/6/2022

—Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μετά το θάνατο της Μαλένας προχώρησε σε νομικές ενέργειες, αμφισβητώντας τα πορίσματα της πρώτης νεκροψίας, και μάλιστα πήγε για νεκροψία του παιδιού στον κύριο Σωκράτη Τσαντίρη;

Να διευκρινίσουμε ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος (σσ Σωκράτης Τσαντίρης) ήταν στη λίστα πραγματογνωμόνων και ορίστηκε μετά από μήνυση που είχε υποβάλει η οικογένεια, προφανώς η μητέρα με τον πατέρα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει λογικής ερμηνείας, μια ερμηνεία που θα μπορούσε να υπάρξει είναι ότι από τη στιγμή που είχε ουσιαστικά προκύψει κάτι το παθολογικό η ίδια πιθανά να το είδε σαν μια ευκαιρία να μπορέσει να κατηγορήσει γιατρούς και πιθανά να αποκομίσει και κάποια οικονομικά οφέλη από τον θάνατο του παιδιού της, στα πλαίσια μιας αγωγής.

—Αυτό δεν ήταν παρακινδυνευμένο κύριε Λέων;

Γενικά όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε έναν άνθρωπο οποίος δεν λειτουργεί με την κοινή λογική σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να έχουμε απαντήσεις κατάλληλες. Θεωρώ ότι η ίδια προφανώς είχε υπερεκτιμήσει τον εαυτό της και να το πω έτσι εκλαϊκευμένα πίστευε ότι μπορεί να δουλεύει τους πάντες για πάντα. Ειδικά στην αρχική φάση δεν μου φαίνεται περίεργο το ότι θέλησαν να κάνουν μια τέτοια κίνηση.

“Δεν έχουν το αλάθητο του Πάπα αυτοί (σσ Καρακούκης και Καλόγρηας) που εξέτασαν ιστοτεμάχια δύο χρόνια μετά” – Κωνσταντίνος Ζάρδας, συνήγορος υπεράσπισης Ρούλας Πισπιρίγκου 28/6/2022

Γ.Λ.: Κατ’ αρχάς, τα ιστοτεμάχια που βρίσκονται σε πλακίδια ή εν πάση περιπτώσει σωστά συντηρημένα μπορούν να παραμείνουν αναλλοίωτα ακόμα και για δεκαετίες μετά. Άρα το να επανεξετάζονται πλακίδια ιστοτεμαχίων αποδεικνύει ότι υπήρξε μια υποδειγματική πραγματογνωμοσύνη, η οποία δεν περιορίστηκε σε αυτά που είχαν ήδη καταγραφεί στις εκθέσεις αλλά επανελέχθηκαν όλα τα ευρήματα με έναν υποδειγματικό τρόπο.

Ένας άνθρωπος ο οποίος αναζητήσει την αλήθεια, θα έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση να επαινεί ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν μια διεκπεραιωτική διαδικασία πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή να πάρουν τις ήδη υπάρχουσες εκθέσεις και να συντάξουν μια διαφορετική πραγματογνωμοσύνη ή αν θέλετε και μια ίδια πραγματογνωμοσύνη αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αναζήτησαν την αλήθεια και βρήκαν τελικά την επιστημονική αλήθεια.

Όσον αφορά τους τεχνικούς συμβούλους της κατηγορούμενης, προφανώς είναι αναφαίρετο δικαίωμά της να έχει τεχνικούς συμβούλους. Μάλιστα επειδή είναι μια έννοια που έχουμε ακούσει αρκετές φορές από τους συνηγόρους της, ακόμα και από διαφορετικούς συνηγόρους, θα πρέπει να πούμε ότι οι 6-7 τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν προαναφερθεί προς το παρόν δεν έχουν εμφανιστεί. Ο μόνος που εμφανίστηκε είναι ένας οποίος είχε ένα ενδιαφέρον για την ιατροδικαστική επιστήμη, όμως η βασική του ειδικότητα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, πλαστικός χειρουργός.

Για την Ίριδα:

“Προσπαθούσα να κάνω ανάνηψη μέσα στην κουζίνα, αλλά δυστυχώς είχε καταλήξει. Εγώ εκείνο το βράδυ την έβαλα για ύπνο. Στις 2:30 όταν πήγε η Τζωρτζίνα για ύπνο, εγώ πήρα, της έβαλα την πιπίλα και τη σκέπασα. Στις 7:30 ξαναπήγα και στις 11 το πρωί πήγε η αδελφή μου και βρήκε ότι το παιδί είχε καταλήξει στην κούνια… Προσπαθούσα να κάνω ανάνηψη μέσα στην κουζίνα, μέσα στον πανικό μου. Της κάναμε μαλάξεις αλλά δυστυχώς είχε καταλήξει. Οι τοξιλογικές εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα”, – Ρούλα Πισπιρίγκου 17/2/2022

Γ.Λ.: Χωρίς να μας περιγράφει τη διαδικασία του θανάτου περιγράφει με λεπτομέρειες πρώτα από όλα χρόνους και κατά δεύτερο λόγο και τα άτομα τα οποία βρίσκονταν σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια μέσα στο σπίτι. Είναι βέβαιο ότι το άλλο παιδί, η Τζορτζίνα, είχε κοιμηθεί κατά την πρώτη φορά πού η ίδια δηλώνει ότι βρέθηκε κοντά στο μωρό της, στην Ίριδα. Είναι βέβαιο, σύμφωνα με τη δικιά της δήλωση, ότι η αδερφή σηκώνεται αρκετά αργά και την παροτρύνει να πάει στο βρέφος και από εκεί και πέρα υπάρχει μια χρονική στιγμή που προσδιορίζεται γύρω στις 07:00 το πρωί, όπου η ίδια δηλώνει ότι σηκώθηκε να βάλει την πιπίλα.

Προφανώς από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αν δεν έχει ακουστεί περαιτέρω κλάμα από το παιδί, πιθανά να είναι και το κρίσιμο χρονικό σημείο που έγινε ό,τι έγινε στο βρέφος, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει τα χαρακτηριστικά ευρήματα του ασφυκτικού θανάτου. Αν θέλετε είναι, κατά τη γνώμη μου, το κλειδί της λύσης της όλης υπόθεσης. Με την έννοια ότι αφενός, όπως προείπα, φαίνεται ξεκάθαρα η αιτία θανάτου και πλήρως συμβατή με τα ευρήματα, αφετέρου δε με την περιγραφή αυτή που κάνει μας δίνει την πλήρη εικόνα του σπιτιού, δηλαδή ότι αργά το πρωί παροτρύνει την αδερφή της να πάει να το δει, μας δηλώνει ότι το βράδυ έχει κοιμηθεί η Τζορτζίνα και κάπου στο ενδιάμεσο μας δηλώνει να βρίσκεται μόνο αυτή με το μωρό, στο οποίο όπως λέει έβαλε μια πιπίλα. Ο καθοριστικός χρόνος είναι αυτός, εάν δούμε και όλα τα ευρήματα θα αντιληφθούμε πολύ καλά το τι έγινε.

“Η 33χρονη αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει ασφυκτικός θάνατος ως προϊόν εγκληματικής ενέργειας και από εκεί και πέρα αναμένει κι εκείνη κι εμείς να δούμε το πόρισμα, πόσο καλά δομημένο και αιτιολογημένο είναι, να το κρίνουν εν συνεχεία οι αρμόδιοι ιατρικοί σύμβουλοι και να δούμε πως θα προχωρήσουμε”

“‘Ηταν επήλθαν οι θάνατοι των δύο παιδιών εκλήθησαν αρμόδιοι ιατροδικαστές και παθολογοανατόμοι. Είδαν, εξέτασαν τις σορούς των δύο παιδιών κατά τον τρόπο που ορίζει η επιστήμη τους και κατέληξαν στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι δεν υφίσταται εγκληματική ενέργεια και ότι τα αίτια των θανάτων ήταν παθολογικά”

Κωνσταντίνος Ζάρδας, συνήγορος υπεράσπισης Ρούλας Πισπιρίγκου 28/6/2022

Γ.Λ.: Θέλω να τονίσω ότι οι διαστάσεις των απόψεων των πρώτων ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών και του (δεύτερου) τελικού πορίσματος πλέον δεν υφίστανται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στο σύνολό τους σχεδόν όλοι οι πραγματογνώμονες που διενήργησαν ιατροδικαστική διερεύνηση στο πρώτο παιδί, αλλά και στο δεύτερο παιδί, ουσιαστικά συγκλίνουν πλήρως με το πόρισμα και με την αιτία θανάτου, τον ασφυκτικό θάνατο. Μάλιστα με δημόσιες δηλώσεις τους ήδη 3 στους 4 έχουν επιβεβαιώσει τόσο την αιτία θανάτου, δηλαδή τον ασφυκτικό θάνατο, όσο και την εγκληματική ενέργεια, δηλαδή το είδος του θανάτου.

Σημειωτέον ότι όταν εκληθησαν οι δύο παθολογανατόμοι, οι οποίο εξέτασαν τα ιστοτεμάχια στην Μαλένα και την Ίριδα σήμερα κάνουν σαφώς λόγο για ασφυκτικό θάνατο και με βάση τα τότε ευρήματά τους και το ίδιο γίνεται και με την ιατροδικαστή που διενήργησε τη δεύτερη νεκροτομή.

Αυτή η διάσταση απόψεων, η οποία συνεχίζει να βλέπει η υπεράσπιση, προφανώς είναι μια εκτίμηση η οποία έχει μείνει λίγο πίσω από τα γεγονότα, με την έννοια ότι οι δημόσιες δηλώσεις των πρώτων πραγματογνωμόνων δείχνουν σαφώς μια άλλη κατεύθυνση.

Για την Τζορτζίνα:

“Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν ο φόβος της. Μας είπε: ”νιώθω σαν να έχω μια βόμβα στην κοιλιά μου έτοιμη να σκάσει”. Η ίδια ζητούσε να πάει στον γιατρό. Οι γιατροί μας είπαν ότι ήταν ψυχολογικό και μας έδωσαν εξιτήριο”.

“Τι τελευταίες ημέρες που νοσηλευόταν στο Ωνάσειο το παιδί είχε συνέλθει αρκετά. Όταν τοποθετήθηκε ο απινιδωτής, ο γιατρός μού ξεκαθάρισε ότι καρδιολογικά το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα”

“Το πρώτο 24ωρο στη Μονάδα η Τζωρτζίνα ήταν ήρεμη”

“Ψάχνουν και για κάποια σπάνια γονίδια που μπορεί τότε να μην είχαν βρεθεί” – Ρούλα Πισπιρίγκου 17/2/2022

Γ.Λ.: Η μητέρα είπε ότι της ζητήθηκε από τους γιατρούς να καταγράψει σε ένα βίντεο πώς άρχιζαν και πώς τελείωναν αυτά τα επεισόδια βραδυκαρδίας της Τζορτζίνας, πράγμα που έκανε. Σε αυτό το επεισόδιο το οξυγόνο του παιδιού είναι εξαιρετικά χαμηλό και τότε άρχισε να λειτουργεί ο βηματοδότης.

Όσον αφορά τον γονιδιακό έλεγχο πρέπει να πούμε ότι όσο έχει διερευνηθεί όσο κανένα άλλο περιστατικό στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όλοι οι δυνατοί έλεγχοι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κάτι που συνάδει πλήρως και με όσα σας έχω προαναφέρει, μιας και αν είχαμε ένα ελαττωματικό -ας μου επιτραπεί η έκφραση- γονίδιο, προφανώς αυτό θα έπρεπε να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παιδιά, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα τρία παιδιά.

Για την Τζορτζίνα φαίνεται η ίδια η μητέρα να περιγράφει κάποια περιστατικά ανοξυγοναιμίας, κάποια περιστατικά ασφυξίας, δηλαδή με την έννοια ότι περιγράφει αφενός έλλειψη οξυγόνου, αφετέρου βραδυκαρδία. Και τα δύο δεδομένα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους με μια προσπάθεια ασφυξίας. Δυστυχώς στην Τζορτζίνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια τι έχει γίνει κάθε φορα. Έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και δυστυχώς η ιατροδικαστική επιστήμη έχει τους περιορισμούς της.

Αυτό που ανέδειξε η αιτία θανάτου είναι ότι η κεταμίνη αποτέλεσε ουσιαστικά την αιτία της Τζωρτζίνας, άρα σημαίνει ότι επιβεβαιωμένα είχαμε χρήση ουσιών στο παιδί. Αυτή είναι μια ουσία η οποία επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να επιφέρει προφανώς θάνατο, δηλαδή δημιουργεί αφενός σε χαμηλότερες δόσεις καταστολή, αναισθησία και αφετέρου όταν υπερβούμε τη δοσολογία μπορεί να επιφέρει τον θάνατο.

Είναι άγνωστο από τι έχουν προκληθεί τα προηγούμενα επεισόδια στην Τζωρτζίνα. Φαίνεται ότι έχουμε σειρά επεισοδίων. Προσωπικά -αν θέλετε την επιστημονική μου άποψη- νομίζω ότι κάποια από αυτά μπορεί να έχουν προέλθει από απόπειρες ασφυξίας και κάποια από αυτά από χορήγηση ουσιών, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε και διαδικασίες που και να έχει χρησιμοποιηθεί ουσία για να αρθούν οι αντιστάσεις και παράλληλα να έχει επιχειρηθεί ασφυκτικός θάνατος. Το σίγουρο είναι ότι η Τζορτζίνα με όλα αυτά τα επεισόδια φαίνεται να βασανίστηκε.

“Υπάρχει αντίφαση σε σχέση με τα αποτελέσματα στην τοξικολογική εξέταση των ούρων της μικρής Τζωρτζίνας”

“Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ήταν βασανίστρια; Επί μήνες ακούμε όχι μόνο ότι είχε κάνει κακό στο παιδί της, αλλά ότι το βασάνιζε επί μήνες, χορηγώντας του δηλητήρια. Επιβεβαιώθηκε αυτό που μου έλεγε από την αρχή και με σθένος (ενν. η Ρούλα Πισπιρίγκου), πως ουδέποτε χορήγησε στην Τζωρτζίνα οποιαδήποτε ουσία για να της κάνει κακό”

Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης Ρούλας Πισπιρίγκου 20/6/2022

Γ.Λ.: Επιβεβαιωμένα έχει υπάρξει χρήση κεταμίνης, ουσιαστικά θανάτωσε το παιδί. Σχετικά με τα τυχαία δείγματα αίματος τα οποία βρέθηκαν στο νοσοκομείο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το πότε αυτά τοποθετούνται χρονικά. Για παράδειγμα, η κεταμίνη παραμένει σε ένα οργανισμό πάρα πολύ λίγο διάστημα και συγκεκριμένα περίπου 6-7 ώρες το ανώτερο. Όταν δύο αιμοληψίες μεταξύ τους απέχουν ακόμα και πάνω από 24 ώρες. Συνήθως κατά τη διάρκεια μίας νοσηλείας δεν πραγματοποιούνται αιμοληψίες νωρίτερα από ένα εικοσιτετράωρο. Συνεπώς, όταν βρέθηκαν κάποια διάσπαρτα φιαλίδια σε κάποιους διάσπαρτους χρόνους, προφανώς και δεν θα είχαμε καμία βεβαιότητα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με βάση αυτά τα φιαλίδια.

Αναφορικά με την εκταφή της Τζορτζίνας, προφανώς και είναι ένα μέσο το οποίο καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί και εύχομαι οι ίδιοι που συμφωνούν με αυτή τη διαδικασία να μην αμφισβητήσουν τη διαδικασία αμέσως μετά, γιατί παρατηρώ ότι η υπεράσπιση αρχικά αμφισβητεί τα πάντα, όπως επίσης αμφισβήτησε και τα φιαλίδια αίματος για τα οποία σας θυμίζω είχε ζητηθεί ακόμα και η εξέταση DNA. Όταν όμως τα φιαλίδια αίματος δεν απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα ενοχοποιητικό φτάνουμε στο αντίθετο, δηλαδή ουσιαστικά να τα επιβεβαιώνουμε πλήρως και να στηριζόμαστε σε αυτά. Κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει και με τις αιτίες θανάτου, όταν οι αιτίες θανάτου, για παράδειγμα της αγενεσίας φλεβοκομβου έχει εγκαταλειφθεί ακόμα και από τους ιατροδικαστές τελικά οι μόνοι υπέρμαχοι αυτής θα τείνουν οι νομικοί συμπαραστάτες και η ίδια κατηγορούμενη.

