Αυτά είναι τα πυρόπληκτα σκυλιά που δίνονται σήμερα για υιοθεσία στο Γαλάτσι

Γλίτωσαν από τη φωτιά της Πεντέλης, και σήμερα το απόγευμα θα είναι στο Γαλάτσι ψάχνοντας ένα μόνιμο σπιτικό

Οι φυσικές καταστροφές πάντα έχουν ως πρώτα τους θύματα τα ζώα. Τουλάχιστον αυτή την φορά τα ζώα της Αττικής ήταν λίγο πιο “τυχερά” από συνήθως. Πιο συγκεκριμένα τα ζώα συντροφιάς από την φωτιά της Πεντέλης σώθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατόπιν κινητοποιήσεις εθελοντών, ομάδων διάσωσης και απεγκλωβισμού και συντονισμού της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Και αμέσως μετά όλα τα ζώα έβρισκαν καταφύγιο στη δομή Αστήρ Λατώ στο Γαλάτσι καθώς για ακόμη μία χρονιά η εθελοντική οργάνωση Dogs’ Voice ενεργοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων.

“Κανένα ζώο δεν θα επιστρέψει στον δρόμο, κανένα ζώο δεν θα μείνει χωρίς κτηνιατρική φροντίδα, κανένα ζώο δεν θα χωριστεί από τον κηδεμόνα του, αυτή είναι η δέσμευσή μας”, δήλωσε μετά την φωτιά της Πεντέλης στη LiFO η ιδρύτρια του Dogs’ Voice, Έλενα Δέδε. Σε επικοινωνία που ήρθαμε εκ νέου με την κ. Δέδε μας είπε ότι “μέσα σε ελάχιστες ημέρες καταφέραμε να βρούμε σπίτια φιλοξενίας για όσα πυρόπληκτα ζωάκια δεν επανενώθηκαν με τις οικογένειες τους ενώ μερικά από αυτά θα υιοθετηθούν από τους υπέροχους ανθρώπους που τα φιλοξένησαν”. Ωστόσο μας εξήγησε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τις υιοθεσίες των υπόλοιπων.

Γι’ αυτό το Dogs’ Voice μας καλεί την Κυριακή 31/7 στις 18:00-21:00 στο Αστήρ Λατώ στο Γαλάτσι, να γνωρίσουμε από κοντά τα πυρόπληκτα ζωάκια, να τους δώσουμε ονόματα, να τα βγάλουμε βόλτα, να τα γνωρίσουμε με τα παιδιά σας, τα σκυλιά μας και για να γίνουν ίσως οι παντοτινοί μας φίλοι. Όπως μας τονίζει “από κοντά είναι αλλιώς”.

Να μερικά απ’ τα ζώα που σώθηκαν απ’ τη φωτιά και θα σας περιμένουν το απόγευμα:

Όλες οι φωτο: Όλγα Αμοιρίδου thedogproject.gr

Screenshot 3 9KJ4A2064 Screenshot 2 10 KJ4A1886 KJ4A1893 KJ4A1896 KJ4A1904 KJ4A1920 KJ4A1931 KJ4A1955 KJ4A1965 KJ4A1990 KJ4A1997 KJ4A2008 KJ4A2023 KJ4A2026 KJ4A2030 KJ4A2056 KJ4A2070 KJ4A2091 KJ4A2112 KJ4A2123 KJ4A2134 KJ4A2144 KJ4A2154 KJ4A2168 KJ4A2175 KJ4A2180 KJ4A2199 KJ4A2202 KJ4A2208

Οι εθελοντικές οργανώσεις χωρίς εμάς είναι αδύνατο να τα καταφέρουν και να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους, κάθε συνεισφορά, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορείτε να ενισχύσετε το έργο του Dogs’ Voice με μία κατάθεση οποιουδήποτε ποσού:

Τραπεζικός Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς:
GR 6601 7214 1000 5141 0762 68861
ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ DOGS’ VOICE AMKE

Μπορείτε ακόμη να κάνετε και τατουάζ #ArgothePuppy & #JinxytheCat στο santatintagreece και όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο Dogs’ Voice.

