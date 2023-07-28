Κάπως έτσι, η Νέα Αγχίαλος αφέθηκε να γίνει πεδίο μάχης

Να θεωρείς ότι το βασικότερο των προβλημάτων σου είναι η φωτιά και τελικά να αποδεικνύεται πως έχεις ένα μεγαλύτερο. Μπροστά σε αυτό το plot twist βρέθηκαν αρμόδιοι και μη (πολίτες – θύματα δηλαδή) χθες όσο η Νέα Αγχίαλος ήταν μπροστά σε αποκλειστικά κακά σενάρια: η φωτιά να πλησιάζει τα πρώτα σπίτια του οικισμού απειλητικά και εκρήξεις από πυρομαχικά να ακούγονται στο backround. Αξέχαστο θα μείνει αυτό το οδυνηρά ακριβές «θα πεθάνουμε» του νεαρού που έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο-ντοκουμέντο της έκρηξης.

Εδώ και λίγες ώρες έχει δοθεί το πράσινο φως στους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στο σπίτι τους, ωστόσο, όπως διαβάζουμε στη Lifo, η απαγόρευση της κίνησης σε ακτίνα μικρότερη των τριών χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας, είναι σε ισχύ. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και, όπως ενημέρωσε ο διοικητής της 111 ΠΜ, η περιοχή είναι ασφαλής.

Όσο το μπαλάκι των ευθυνών σουτάρεται από την πυροσβεστική στην αεροπορία -όχι και τόσο τεχνηέντως- και όσο όλοι αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην έχουν γίνει οι αυτονόητες ενέργειες ώστε ένας χώρος στον οποία φυλάσσονται οπλικά συστήματα να παραμένει προστατευμένος (μιλάμε για το κερασάκι στην τούρτα σε μια εικόνα πλήρους ανεπάρκειας ενώ η χώρα φλέγεται εδώ και δυο εβδομάδες ασταμάτητα), οι κάτοικοι της Νέας Αγχιάλου μετρούν καταστροφές στις περιουσίες τους.

Σοβαρές ζημιές σε καταστήματα και σπίτια, σπασμένες τζαμαρίες, κατεστραμμένα κουφώματα, βλήματα (!) καρφωμένα σε τοίχο είναι μερικές από τις εικόνες που μετέτρεψαν την περιοχή σε πεδίο μετά τη μάχη.

Η επόμενη μέρα για τη Νέα Αγχίαλο σε δυστοπικά κλικς:

