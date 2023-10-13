Όλοι μιλάνε για το “γκέι φιλί” του Μάριου Αθανασίου και την απάντησή του στα αρνητικά σχόλια

Το γκέι φιλί στη σειρά του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από Εμάς” είναι πολλά παραπάνω από ένα “γκέι φιλί” στην ελληνική τηλεόραση, που εν τω μεταξύ ζει σε ανησυχητική απόσταση από την πραγματικότητα. Έχουν τα γκέι φιλιά ακόμα ένα εφέ σοκ από ό,τι φαίνεται, καταλήγοντας να παρουσιάζονται ως ψήγματα “νίκης” και όχι αυτονόητη απεικόνιση της πραγματικής ζωής.

Για τι ακριβώς μιλάμε;

Στη σειρά “Ο Πρώτος από Εμάς”, ο Μάριος Αθανασίου, που υποδύεται τον Φίλιππο, έναν καταξιωμένο αρχιτέκτονα, με οικογένεια και παιδιά, σε μια “ετεροκανονική” συνθήκη, εξομολογείται εκτός από τα συναισθήματά του και την πορεία του προς την αποδοχή, ή βασικά την πλήρη έλλειψη αποδοχής, αυτού που είναι, αρχικά από τον ίδιο του τον εαυτό. Μετά από αυτή τη δύσκολη και φορτισμένη εξομολόγηση, ο Αλέξης (που υποδύεται ο Αντώνης Γιαννακός), με τον οποίο είναι ερωτευμένος, τον πλησιάζει και τον φιλάει.

ΑΝΤ1 on Twitter: “-Έμαθα ότι είναι κακό να είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Αυτή τη φορά θα είμαι αυτός που θέλω.H συγκλονιστική εξομολόγηση του Φίλιππου στον Αλέξη και το φιλί που τους φέρνει πιο κοντά έρχεται αυτή την Τετάρτη στις 22:30 στον ANT1.#OPrwtosApoEmas #ant1tv pic.twitter.com/l9FnDX6heX / Twitter” Έμαθα ότι είναι κακό να είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Αυτή τη φορά θα είμαι αυτός που θέλω.H συγκλονιστική εξομολόγηση του Φίλιππου στον Αλέξη και το φιλί που τους φέρνει πιο κοντά έρχεται αυτή την Τετάρτη στις 22:30 στον ANT1.#OPrwtosApoEmas #ant1tv pic.twitter.com/l9FnDX6heX

Ναι, για ακόμα μια φορά έγινε λόγος για πανηγυρισμούς ένα γκέι φιλί. Λες και προσγειώθηκε για πρώτη φορά η τηλεοπτική πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά να μιλήσουμε και λίγο για όσα συνέβησαν πριν από αυτό; Για το πόσους “φωτογράφισε” αυτή η πορεία ζωής που περιέγραψε ο χαρακτήρας του Μάριου Αθανασίου; Την άρνηση της ίδιας τους της ταυτότητας, τη συνειδητή αυτοκαταπίεση, τις επιλογές που κοντράρουν τα ένστικτα και οδηγούν σε μια ζωή “comme il faut” χωρίς ελευθερία και κρεσέντο; Τα αισθήματα ντροπής μπροστά στη διαφορετικότητα; Ναι, ο μονόλογος του ηθοποιού μίλησε εκ μέρους πολλών ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας και εξήγησε πώς ακριβώς αποφασίζει κανείς να ζει ακρωτηριασμένος για να ζήσει στο καλούπι του “τι θα πει ο γείτονας”.

Όπως είναι λογικό, το Twitter ενθουσιάστηκε με αυτή την αποτύπωση του πώς είναι να αρνείσαι να είσαι ο εαυτός σου, σε ένα σύμπαν μίσους και ομοφοβίας

Autor Extraordinario on Twitter: “Ευχάριστο να παρουσιάζονται “απενοχοποιημένα” τέτοιες σκηνές. Δεν είδα το επεισόδιο, αλλά σίγουρα εύχομαι να υπάρξουν κι άλλες! https://t.co/NPOlmqikz6 / Twitter” Ευχάριστο να παρουσιάζονται “απενοχοποιημένα” τέτοιες σκηνές. Δεν είδα το επεισόδιο, αλλά σίγουρα εύχομαι να υπάρξουν κι άλλες! https://t.co/NPOlmqikz6

muahaha on Twitter: “Σκηναρα! Εξαιρετικός ο Μάριος Αθανασίου. Και πόσο μα πόσο τρυφερά δόθηκε αυτό το φιλι… #OPrwtosApoEmas pic.twitter.com/tly9xWIqqv / Twitter” Σκηναρα! Εξαιρετικός ο Μάριος Αθανασίου. Και πόσο μα πόσο τρυφερά δόθηκε αυτό το φιλι… #OPrwtosApoEmas pic.twitter.com/tly9xWIqqv

EvgeniaD on Twitter: “Πολύ συναισθηματική αυτή η σκηνή.Σ’ αυτό το σήριαλ φαίνεται πόσο καλός είναι ο Μάριος Αθανασίου.Πολύ ωραία εξομολόγηση! Μπράβο στο σενάριο και στους ηθοποιούς.#OPrwtosApoEmas / Twitter” Πολύ συναισθηματική αυτή η σκηνή.Σ’ αυτό το σήριαλ φαίνεται πόσο καλός είναι ο Μάριος Αθανασίου.Πολύ ωραία εξομολόγηση! Μπράβο στο σενάριο και στους ηθοποιούς.#OPrwtosApoEmas

Algi on Twitter: “Μοναδικός Μάριος Αθανασίου σε μια κατάθεση ψυχής που θα μας λιώσει στο κλάμα στο #OPrwtosApoEmas! Πω πω αύριο η συνέχεια και πέφτει μαζί με το #Navagio γαμωτο που αρχίζει να βυθίζεται και οι εξελίξεις σοκάρουν!Πρώτη φορά θα μπω σε τέτοιο δίλημμα για το τι θα παρακολουθήσω👍 https://t.co/dHEaAkCJg0 / Twitter” Μοναδικός Μάριος Αθανασίου σε μια κατάθεση ψυχής που θα μας λιώσει στο κλάμα στο #OPrwtosApoEmas! Πω πω αύριο η συνέχεια και πέφτει μαζί με το #Navagio γαμωτο που αρχίζει να βυθίζεται και οι εξελίξεις σοκάρουν!Πρώτη φορά θα μπω σε τέτοιο δίλημμα για το τι θα παρακολουθήσω👍 https://t.co/dHEaAkCJg0

Υπήρξαν και αντιδράσεις, όμως ο Μάριος Αθανασίου τις διευθέτησε με ένα στόρι του στο Instagram, στο οποίο έγραψε:

Συγκεκριμένα, σε story που ανάρτησε, έγραψε: «Εσείς που φοβάστε για τα πρότυπα, μην αγχώνεστε γιατί δεν έχετε επηρεαστεί από ανίκανους ηγέτες, κατευθυνόμενους δημοσιογράφους, διεφθαρμένους δικαστές, παιδοβιαστές, γυναικοκτόνους, εμπόρους ναρκωτικών, γυναικών, όπλων, παιδιών, εκβιαστές, μαφιόζους και αμόρφωτους που ορίζουν τις ζωές σας. Ή μήπως αυτό φοβάστε».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.