6 λόγοι που φοβάμαι πως θα ξαναβγεί ο Τραμπ

*Τα γράφω μόνο για να τα ξορκίσω. Ελπίζω με όλη μου τη δύναμη πως αύριο θα μοιάζουν κινδυνολογικές βλακείες που δεν επιβεβαιώθηκαν*

Πριν από 4 χρόνια, πριν κερδίσει, αποκαλούσα τον Τραμπ ρατσιστή και φασίστα και συνέχεια μου ζητούσαν «πηγή» για τους ισχυρισμούς μου. Τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε απέδειξαν αυτό που πολλοί τονίζαμε εκ των προτέρων: Πρόκειται για έναν θλιβερό και απαίσιο άνθρωπο, διεφθαρμένο μέχρι το κόκαλο, φαινομενικά πετυχημένο αλλά στην πραγματικότητα χρεοκοπημένο και κατεστραμμένο.

Είναι ο άνθρωπος που έχει πει πολύ παραπάνω από 15.000 ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ψέματα ως Πρόεδρος, που προσπαθεί να κάνει πάντα το μαύρο άσπρο. Ένας ασταμάτητος απατεώνας που πάντα τη γλιτώνει. Και φυσικά πρόκειται για άτομο με φασιστική νοοτροπία, και είναι μέγας ρατσιστής που πλέον δεν το κρύβει. Δεν χρειάζεται να παραθέσεις πια «πηγές» γι’ αυτό, είναι ένας κινούμενος ρατσιστικός οχετός.

Αυτό το «ασταμάτητος απατεώνας που πάντα τη γλιτώνει» είναι το κλειδί κι εδώ. Παρά τις εξόφθαλμες απατεωνιές του έχει χτίσει ένα τείχος προστασίας και δεν έχει πληρώσει για καμία απ’ αυτές. Από τη συμπαιγνία του με τη Ρωσία όπου τον προστάτευσαν οι Ρεπουμπλικανοί μέχρι την επίσης εξόφθαλμη και *παράνομη* προσπάθεια συναλλαγής με την Ουκρανία για την οποία παραπέμφθηκε αλλά πάλι σώθηκε απ’ τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ έχει την τύχη να έχει παντού δικούς του ανθρώπους που τον σώζουν την τελευταία στιγμή.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές έβαλε (νόμιμα αλλά ανήθικα) ένα ακόμα «δικό» του μέλος στο Ανώτατο Δικαστήριο που ελέγχεται εξ ολοκλήρου απ’ αυτόν. Πράγμα που θεωρητικά σημαίνει πως αν ο Τραμπ χάσει τις εκλογές, μπορεί να πει «όχι, κέρδισα», να πάει στο Ανώτατο Δικαστήριο και να δικαιωθεί. Ακριβώς γιατί ούτε αυτός αλλά ούτε και οι υποστηρικτές του έχουν οποιαδήποτε ηθική αναστολή. Η Δημοκρατία απειλείται στις ΗΠΑ με τρόπο πρωτοφανή.

Μπορεί λοιπόν οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν να χάνει (ακόμα και αν πέσουν τόσο έξω όσο έπεσαν το 2016, πάλι θα χάσει!), όμως οι άσσοι που έχει στο μανίκι του είναι αρκετοί:

Oπαδοί του απειλούν ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, η πολιτοφυλακή του Τραμπ έχει βγει στους δρόμους με όπλα,

ενώ αλλού οι τραμπούκοι ακυρώνουν συγκεντρώσεις του Μπάιντεν, ακόμα και με κίνδυνο δυστυχήματος. Σε κάποιες περιοχές θέλει κότσια να πας να ψηφίσεις, και κατά σύμπτωση είναι περιοχές που μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Θα το πω πολύ σχηματικά: Σε περιοχές που υπάρχουν πολλοί μαύροι ψηφοφόροι ή παραδοσιακοί Δημοκρατικοί, κατά σύμπτωση το κοντινότερο εκλογικό κέντρο απέχει δυο ώρες με το αμάξι, αποθαρρύνοντας τους ψηφοφόρους απ’ το να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Η καταπίεση ψηφοφόρων αχρηστεύει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους και γι’ αυτό μια νίκη Μπάιντεν στην κάλπη δεν είναι τόσο εύκολη όσο μια νίκη Μπάιντεν στα γκάλοπ.

100 εκατομμύρια έχουν ήδη ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για οπαδούς του Μπάιντεν. Ο Τραμπ φρόντισε να βάλει έναν δικό του επικεφαλής στα Ταχυδρομεία, ο οποίος σχεδόν τα διέλυσε με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος να «χαθούν» εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι, ή να μην φτάσουν στην ώρα τους, ή να μην καταμετρηθούν. Ποτέ δεν έκρυψε ο Τραμπ το ότι σαμποτάρει και τα ταχυδρομεία και την επιτελική ψήφο.

Ο Τραμπ (που και το 2016 ισχυριζόταν πως υπάρχει εκτεταμένη νοθεία, μέχρι που κέρδισε, τότε του φάνηκαν σχεδόν όλα δίκαια) ήδη ισχυρίζεται πως τάχα υπάρχουν προσπάθειες νοθείας μέσω των επιστολικών ψήφων. [Κάθε ανεδαφικό πράγμα για το οποίο έχει κατηγορήσει τους αντιπάλους του, το κάνει αυτός. Προβάλλει με απίστευτη ακρίβεια τον εαυτό του στους άλλους.]

Έτσι, αν τα αποτελέσματα όπως θα αρχίσουν να ανακοινώνονται το βράδυ τον ευνοούν -δεν θα έχουν φτάσει όλες οι επιστολικές ψήφοι ακόμα, οπότε δεν είναι απίθανο να τον ευνοούν προσωρινά-, θα απαιτήσει να σταματήσει άμεσα η καταμέτρηση και θα αυτοανακηρυχθεί νικητής.

Δεν θα είναι εύκολο να σταματήσει η καταμέτρηση, όμως απ’ το 2000 θυμόμαστε πως όποιος αυτοανακηρύσσεται νικητής έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ακόμα κι αν μετά από την πλήρη καταμέτρηση αποδειχθεί ότι έχασε.

Άσχέτως με το αν τα media παίξουν το παιχνίδι του, οι οπαδοί του θα πειστούν ότι κέρδισε και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα προκύψει τις επόμενες ημέρες θα θεωρηθεί «μαγειρεμένο» και αποτέλεσμα νοθείας.

Θυμίζω ποιοι είναι οι φανατικοί οπαδοί του οι οποίοι ετοιμάζονται για εμφύλιο σε περίπτωση που χάσει ο ήρωάς τους:

Την άποψη του Τραμπ περί «άμεσου σταματήματος καταμέτρησης» υποστήριξε ήδη ο Ανώτατος Δικαστής Brett Kavanaugh και λογικά θα υποστηρίξουν και οι υπόλοιποι Τραμπική που αποτελούν την πλειοψηφία στο Α.Δ.

Επιπλέον όμως, επειδή είναι σχετικά περίπλοκη η επιστολική ψηφοφορία (εύκολα κάνεις λάθος σε όλα αυτά που συμπληρώνεις και πανεύκολα βγαίνουν οι ψήφοι «άκυροι») οι Ρεπουμπλικανοί είναι πανέτοιμοι να κινηθούν δικαστικά σε κάθε περιοχή που τους χρειάζεται. Θα μου πείτε το ίδιο μπορούν να κάνουν κι οι Δημοκρατικοί, όμως απ’ τη στιγμή που η πλειοψηφία των επιστολικών ψήφων είναι υπέρ του Μπάιντεν, θα είναι σα να πυροβολούν το πόδι τους.

Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, κι αν δεν χάσει με ουσιαστική, μη αμφισβητήσιμη διαφορά, κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. (Εδώ ακόμα και να χάσει με τεράστια διαφορά, ακόμα κι αν φύγει τελικά, αποκλείεται να αποδεχτεί το αποτέλεσμα ως 100% δίκαιο.)

This is one of the saddest images I have ever seen. On election night OUR #WhiteHouse is barricaded. this is what a dictator does, not a democratic President. #VOTE everyone. VOTE THIS @POTUS FUCKER OUT! #TrumpCrimeFamily #TrumpIsNotAmerica #VoteLikeYourLifeDependsOnIt jb pic.twitter.com/wDVU7DZKHQ