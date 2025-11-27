Τι συμβαίνει με τους πρώτους Έλληνες AI τραγουδιστές;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιούργησε και στην Ελλάδα τους πρώτους ΑΙ τραγουδιστές. Ένας από αυτούς είναι ο Αχιλλέας Δελφός, που μάλιστα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Βασανίζομαι». Έχει ήδη κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις μέσα από τον λογαριασμό του στο ΤikTok, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ενώ έδωσε και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Το ‘χουμε», όπου μίλησε και για το beef με τον «αντίπαλο» του, Γιάννη Μαδερφάκη, τον πρώτο AI λαϊκό τραγουδιστή στην Ελλάδα, του οποίου το single με τίτλο «Θα Με Θέλεις Πίσω» κυκλοφόρησε ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Αχιλλέας Δελφός ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος AI τραγουδιστής, καθώς ο Γιάννης Μαδερφάκης εμφανίζεται μόνο ηχητικά στο κομμάτι που έγραψε ο συνθέτης Γ. Μαλακασιώτης, σε παραγωγή Greek AI Music. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Greek AI Music: «Ο Μαδερφάκης δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι άνθρωπος, τραγουδάει όσα οι άνθρωποι νιώθουν. Θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα συζήτηση για το τι σημαίνει pop λαϊκό τραγούδι στην ψηφιακή εποχή».

