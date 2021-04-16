Αισχρή ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή για το θάνατο του Ζαχαριάδη δείχνει για μια ακόμη φορά ποια είναι

Όσοι διαβάζαμε ή/και είχαμε γνωρίσει από κοντά τον Νίκο Ζαχαριάδη που έφυγε ξαφνικά χτες μόλις στα 55 του, πάθαμε σοκ:

Μόνο ένας χάρηκε. Η Ραχήλ Μακρή, που έχει ξεφύγει -όχι τώρα τελευταία, αλλά σχεδόν απ’ την πρώτη της εμφάνιση στην πολιτική- όχι απλά χάρηκε αλλά πανηγύρισε κιόλας. Επειδή ο Ζαχαριάδης την σατίριζε και της τα έχωνε.

Στο μυαλό της κυρίας Μακρή, δεν γιορτάζει μόνο η ίδια για το ότι «μας άδειασε τη γωνιά» ο εν λόγω καλός άνθρωπος (και πατέρας), αλλά «όλη η γη».

Επειδή ως γνωστόν, ΟΛΗ η γη περιστρέφεται γύρω απ’ την κα Μακρή και τις μικροπρέπειές της.

Προφανώς είναι και ιατρικό το θέμα, όμως δεν μπορούν να δικαιολογούνται όλα έτσι. Κάποιοι φούσκωσαν τα μυαλά της πρώην βουλευτή, κάνοντάς την να νιώσει ότι ήταν σπουδαία.

Κι όχι μόνο οι δύο αρχηγοί κομμάτων που την επέλεξαν, αλλά και αυτοί εδώ οι ψηφοφόροι που την ψήφιζαν επειδή τα έλεγε «έξω απ’ τα δόντια».

Σχόλιο του Πέτρου Τατσόπουλου:

Η χυδαιότητα της Μακρή ίσως διασκέδαζε τον Νίκο Ζαχαριάδη – μοιάζει με έναν σουρεαλιστικό αποχαιρετισμό βγαλμένο απ’ τις μούφα ειδήσεις που κατασκεύαζε. Επιπλέον, η ανάρτησή της υπογραμμίζει πόσο καλός ήταν ο Νίκος, αφού η γνώμη της πρώην βουλευτή είναι, ως γνωστόν, πάντα αντιστρόφως ανάλογη με την πραγματικότητα.

Χρησιμοποιώντας το αξέχαστο λογότυπο που ο Ζαχαριάδης είχε φτιάξει, ελπίζουμε πως λέμε την τελευταία μας κουβέντα για αυτήν την κυρία…

*ΕΠΙΣΗΣ:

