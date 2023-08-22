Απανθρακωμένοι μετανάστες: Κάτι για τις θεωρίες και τα σχόλια μίσους

Ας το πάρουμε από την αρχή:

Μία από τις βασικές θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδονται τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι τις φωτιές στη βόρεια Ελλάδα τις βάζουν πρόσφυγες και μετανάστες, πιθανότατα κατ’ εντολήν της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών της MIT. Μία θεωρία συνωμοσίας, που ακούγεται στη χώρα μας, χωρίς ποτέ να έχει αποδειχτεί, εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια.

Η διασπορά των fake news στα social media, ήταν αναμενόμενη, καθότι, το αφήγημα του “εξωτερικού εχθρού”, είναι πάντα, το πιο προσφιλές, αφήγημα της ακροδεξιάς και βοηθάει στο έπακρο, όπως είδαμε και στις εκλογές, την άνοδο των διαφόρων, ακροδεξιών κομμάτων.

Σήμερα είχαμε την τραγικότερη είδηση, όσον αφορά τις φωτιές, στο δάσος της Δαδιάς, βρέθηκαν οι απανθρακωμένες σοροί 26 μεταναστών. 26 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ένα φλεγόμενο δάσος και σε αυτό το σημείο, άνθρωποι που ζούνε ανάμεσα μας (ή τελικά ζούμε ανάμεσα τους;), βρήκαν ευκαιρία, επηρεασμένοι από το αφήγημα του “εξωτερικού εχθρού” που τους πότισε τα μυαλά τις τελευταίες μέρες και προφανώς του ρατσισμού τους, να ξεράσουν το δηλητήριο τους, για τους νεκρούς, που στη “καλύτερη” περίπτωση, “έφταιγαν” γιατί πέρασαν παράνομα τα σύνορα και στη “χειρότερη”, έφταιγαν” γιατί έβαζαν οι ίδιοι τις φωτιές.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απόδειξη για καμία απ’ τις δύο εικασίες.

Και στις δύο περιπτώσεις οι σχολιαστές θεωρούν, “θεία δίκη” και χαρμόσυνο γεγονός τον μαρτυρικό θάνατο 26 ανθρώπων.

Σχόλια μισανθρωπιάς υπήρξαν στο Twitter

TrueBlooder mother fuckers on X (formerly Twitter): “Άι στο διάολο ρε #μμε_ξεφτιλες #μμε_ξεφτίλες ποια τραγωδία ;;;; 3ημερο πένθος μην ξεχάσετε 😡🤬😡🤬👎 @PrimeministerGR @DimKairidis για τα λαθροπιθικια του κερατά pic.twitter.com/1mzjmojsGl / X” Άι στο διάολο ρε #μμε_ξεφτιλες #μμε_ξεφτίλες ποια τραγωδία ;;;; 3ημερο πένθος μην ξεχάσετε 😡🤬😡🤬👎 @PrimeministerGR @DimKairidis για τα λαθροπιθικια του κερατά pic.twitter.com/1mzjmojsGl

Στο Facebook…

Και φυσικά στα γνωστά σάιτ που τα σχόλια θυμίζουν βόθρο…

Ενώ λοιπόν οι φωτιές αυξάνονται και δε φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει τέλος στην κόλαση που ζούμε, έρχονται στην επιφάνεια -με αφορμή τις πυρκαγιές- μερικά απ’ τα χειρότερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά…

