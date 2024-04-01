Αθώος ο δημοσιογράφος Δ. Αλικάκος για το Άγιο Φως

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος κρίθηκε παμψηφεί αθώος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και μαζί του και ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου Εκκρεμές, μετά από τη μήνυση που είχαν καταθέσει εις βάρος τους ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως Ισίδωρος για συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση απορρήτου ιδιωτικής συνομιλίας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η μήνυση είχε κατατεθεί γιατί στο βιβλίο του «Λύτρωση – Περί του Αγίου Φωτός» γιατί στις μαρτυρίες σκευοφυλάκων του Πανάγιου Τάφου αλλά και πατριαρχών, προέκυπτε πως η τελετή αφής του Αγίου Φωτός είναι προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης και δε γίνεται από κάποιο θαύμα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κατέληξε ότι το επίμαχο βίντεο με τον Αρχιεπίσκοπο Ισίδωρο επίτροπος του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων να καλύπτει τον τρόπο αφής του Αγίου Φωτός στην τελετή του Μ.Σαββάτου είναι αληθινό. Τα δύο καντήλια στον τάφο δεν ανάβουν με θαύμα αλλά από το χέρι του εκάστοτε σκευοφύλακα.

Ο Δημήτρης Αλικάκος με αφορμή την αθώωση του, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook:

“Μάρτιος του 2019 (δημοσίευση της έρευνάς μου «Λύτρωση -Περί του Αγίου Φωτός»)

Πέντε χρόνια να προσπαθώ να αποδείξω το προφανές και το αυτονόητο.

Πέντε χρόνια να επαναλαμβάνω (συγγνώμη αν κούρασα) ότι δεν παραποίησα καμία δήλωση, δεν μόνταρα, δεν συκοφάντησα κανέναν, δεν έβλαψα, δεν είπα ψέματα, τήρησα στο ακέραιο τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Πέντε χρόνια να εισπράττω μίσος.

Πέντε χρόνια να εισπράττω στήριξη και συμπάθεια.

Πέντε χρόνια να πέφτω και να σηκώνομαι.

Πέντε χρόνια να περιμένω να ακούσω μια λέξη. Μόνο μία:

«ΑΘΩΟΣ» (ομόφωνα -από όλες τις κατηγορίες)

Αφιερώνω τη νίκη στη μνήμη του ιερέα πατέρα μου. Που έζησε να δει την προσπάθεια διασυρμού μου, και πικράθηκε. Αλλά δεν ζει για να δει τη χαρά του παιδιού του.

Να χαρεί με τη χαρά του.”

Ο δικηγόρος τους Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος προέβη στην εξής δήλωση στο avgi.gr:

«Η σημερινή αθωωτική απόφαση επιβεβαιώνει την αξία της ερευνητικής και τεκμηριωτικής δημοσιογραφίας, η οποία ασκείται εντός του νομίμου πλαισίου σαν αυτοτελής αξία στο πλαίσιο μιας λειτουργούσας δημοκρατίας. Το δικαστήριο εφήρμοσε το νόμο κατά τρόπο υποδειγματικό και θα έλεγα ότι εξέθεσε τους εγκαλούντες για μία προφανώς αβάσιμη έγκληση, η οποία ωστόσο, προξένησε τον διασυρμό και την ταλαιπωρία του κατηγορημένου επί πέντε ολόκληρα έτη δυστυχώς.

Παράλληλα, πριν δύο μέρες απερρίφθησαν και οι αγωγές που είχαν ασκήσει οι δύο βασικοί εγκαλούντες κατά του Δημήτρη Αλικάκου, στις οποίες απαιτούσαν χρηματική ικανοποίηση και αποζημίωση για διάφορες αστικές αδικοπραξίες».

