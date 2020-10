Ε όχι και να κατηγορούμε τον Μακρόν για το μακελειό!

Αν είσαι αντικληρικαλιστής (πόσο μάλλον και άθεος) θα έπρεπε να λες τα ίδια, πάνω-κάτω για όλες τις θρησκείες. Να μη δίνεις ασυλία στα στραβά καμίας. Σε πολλά μπορεί να είχα/έχω άθελά μου υποκριτική στάση και διπλά στάνταρ, σ’ αυτό όμως όχι: Όπως κράζω πατόκορφα τους Χριστιανούς Ορθόδοξους παπάδες όταν φέρονται απαράδεκτα, έτσι αντιμετωπίζω πάντα πιστούς κάθε θρησκείας όταν φέρονται απαράδεκτα.

Και δε με νοιάζει αν με κατηγορήσουν για χριστιανοφοβία (οι μεν) ή ισλαμοφοβία (οι δε).

Ξέρουμε βέβαια πως, για κάποιο διεστραμμένο λόγο, η -κακώς εννοούμενη- Αριστερά της Δύσης, κουνάει το δάχτυλο στις δυτικές, χριστιανικές θρησκείες αλλά είναι εξαιρετικά επιεικής με το Ισλάμ. Ξαφνικά τους πιάνει ο πόνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά μόνο των Ισλαμιστών, όχι πχ. των καταπιεσμένων γυναικών τους ή των γκέι που φυλακίζουν στις χώρες τους. Δικαιωματιστές μέχρι το κόκαλο, μέχρι όμως να χρειαστεί να πούμε κάτι κακό για το ακραίο Ισλάμ.

Οι δικαιολογίες που τους δίνουν; Χίλιες δυο: Υπέφεραν απ’ τις Σταυροφορίες πριν από 8 αιώνες, η Δύση τους αποίκισε κάποτε, και πάει λέγοντας – λες και κανένας άλλος δεν υπέφερε ποτέ.

Αυτό δεν ισχύει: Δεν έβαλε κανένα σκίτσο. Μια Περιφερειάρχης τα έβαλε και *μόνο* στην περιοχή της, και *μόνο* σε δύο κτήρια. Η είδηση παραποιήθηκε (δάκτυλος Τουρκίας; δάκτυλος Ρωσίας;) και στοχοποιήθηκε ο Μακρόν. Πάει αυτό. (Αλλά και να είχε βάλει ο Μακρόν σε κάθε πόλη, σε κάθε κτήριο και πολυκατοικία, θα δικαιολογούσε αυτό έστω και έναν αποκεφαλισμό;)

Καταρχάς αυτό κάνει το Charlie Hebdo όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Προκαλεί με καφρίλες τους πιστούς. Προσέξτε όμως: τους πιστούς ΟΛΩΝ των θρησκειών, και κυρίως της κυρίαρχης στη χώρα Ρωμαιοκαθολικής θρησκείας.

Μόνο οι εξτρεμιστές συγκεκριμένης θρησκείας μέχρι στιγμής θεώρησαν πως έχουν το Θείο Δικαίωμα να μπουν στα γραφεία του περιοδικού και να δολοφονήσουν κόσμο και μετά να αποκεφαλίσουν καθηγητή που έδειξε γελοιογραφίες, και μετά να ξαναρχίσουν τους αποκεφαλισμούς επειδή οι γελοιογραφίες προβλήθηκαν σε δυο κτήρια.

Charlie Hebdo fueling anti-Islam sentiments in #France.- Recep Tayyip Erdogan fueling religious extremism.These two are to blame for this new terrorist attack in #Nice06.Stop incitement on both sides!#attentat pic.twitter.com/VprGl922jr