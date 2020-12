Έγραψε βιβλίο για την “cancel culture” αλλά έγινε cancelled πριν καν κυκλοφορήσει

Την αγάπησα, παρόλες τις αντιφάσεις της, τη δεκαετία του ’90 όταν ζούσα στην Αγγλία και τη διάβαζα κάθε βδομάδα, μαθαίνοντας σιγά-σιγά την ιστορία της. Είχε ξεκινήσει ως έφηβη μουσικοκριτικός στο NME, η μόνη γυναίκα σ’ ένα αντροκρατούμενο περιβάλλον φτιάχνοντας το δικό της αιρετικό, πανκ στιλ.

Η προσωπική της ζωή ήταν συνέχεια στα ταμπλόιντ: Χώρισε απ’ τον δεύτερο άντρα της για να τα φτιάξει με μια πολύ μικρότερή της γυναίκα την Σαρλότ Ρέιβεν. Μετά τη χώρισε και τα έφτιαξε με τον αδερφό της Σαρλότ. Μετά έκανε τη δήλωση: «Θα προτιμούσα να πάθω καρκίνο, παρά να παχύνω.» Μετά πάχυνε τρομερά.

Συνέχισε να πηγαίνει κόντρα σε όλους, συχνά χωρίς λογική, τη μία σούπερ φεμινίστρια, την άλλη ακραία τρανσοφοβική. Ένας διάβολος με αγγελική, καρτουνίστικη φωνή μικρού παιδιού.

Περιπέτειες δίχως τέλος

Το 2013 την απέλυσαν απ’ την κυριακάτικη εφημερίδα Observer (αδερφάκι της καθημερινής Guardian) για ένα απαράδεκτο, απαξιωτικό άρθρο για τα τρανς άτομα, που αργότερα θα περιέγραφε ως χιουμοριστικό και όχι κυριολεκτικό.

Τότε ήταν που -πέρα απ’ τους σοβαρούς επικριτές της- ασχολήθηκαν μαζί της τα ιντερνετικά τρολ. Σε ένα βαθμό της κατέστρεψαν τη ζωή.

Ήταν τα πρώτα δείγματα της λεγόμενης Cancel Culture, της κουλτούρας της ακύρωσης διασημοτήτων από ομάδες (συνήθως προοδευτικές) που δε συμφωνούν με τις δημόσιες απόψεις τους. Σύντομα η κουλτούρα αυτή θα προσπαθούσε ή/και κατάφερνε να «ακυρώσει» διάφορους καλλιτέχνες εξοστρακίζοντάς τους απ’ τα social media ή και την κοινωνική ζωή [Περισσότερα γι’ αυτήν, μαζί με την άποψη της Λένας Φουτσιτζή, στο ενδιαφέρον άρθρο του Α,μπα.]

Η Burchill έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο βασισμένο στην εμπειρία του «κυνηγητού» της απ’ την cancel culture -το Welcome to the Woke Trials– και επρόκειτο να το κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάρτιο.

Όμως δεν κατάφερε να συγκρατηθεί και να ράψει το στόμα της, και -ω η ειρωνεία- «ακυρώθηκε» ξανά. Αιτία (ή αφορμή) για να ακυρώσει την κυκλοφορία του βιβλίου ο εκδοτικός οίκος ήταν ένα σχόλιο που έκανε στο τουίτερ και θεωρήθηκε ισλαμοφοβικό.

Σχολιάζοντας ανάρτηση της δημοσιογράφου Ash Sarkar σχετικά με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών πέταξε την εξής μπηχτή:

No Title @AyoCaesar Can you please remind me of the age of the Prophet Mohammad’s first wife? Thank you in anticipation! https://t.co/D7h4aQMuzH

«Μπορείς να μου θυμίσεις σε παρακαλώ την ηλικία της πρώτης συζύγου του Προφήτη Μωάμεθ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!»

Ο στόχος της ήταν να δείξει την αντίφαση της Ash Sarkar που κατήγγειλε κάποιους για παιδεραστία ενώ λατρεύει έναν «παιδεραστή».

Η ερώτηση της Burchill δεν ήταν αθώα, αλλά δεν ήταν και εντελώς κατακριτέα: Γενικά θεωρείται πως η σύζυγος του Μωάμεθ Aisha ήταν 6 ετών όταν την παντρεύτηκε και 9 ετών όταν ολοκλήρωσαν σεξουαλικά τη σχέση τους. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερη, λιγότεροι λένε πως ήταν στην εφηβεία ή και ενήλικη.

Η Burchill βέβαια έκανε δύο λάθη. Το πρώτο είναι πως η Aisha δεν ήταν η *πρώτη* σύζυγος του Μωάμεθ οπότε η απάντηση στην ερώτησή της θα ήταν «η πρώτη σύζυγος του Μωάμεθ ήταν 40 ετών». Το δεύτερο πως χώθηκε σε μια άσχετη κουβέντα για να τρίψει στη μούρη της μουσουλμάνας δημοσιογράφου τις «παιδοφιλικές ροπές» του Προφήτη της – μίλησε για κάτι που έγινε ή όχι πριν χίλια χρόνια ενώ το θέμα ήταν μάλλον άσχετο.

Αρκούσε αυτό για να ακυρωθεί η κυκλοφορία του βιβλίου; Δεν μπορείς ούτε καν να υπονοήσεις ότι είναι προβληματικό κάποιος που θεωρείται άγιος να παντρεύτηκε ένα εξάχρονο κορίτσι; Ο εκδοτικός οίκος έτσι αποφάσισε, ικανοποιώντας πολλούς αλλά και ρίχνοντας νερό στο μύλο όσων θεωρούν ότι η πολιτική ορθότητα φιμώνει αδιακρίτως.

Η δημοσιογράφος που θεώρησε ισλαμοφοβική επίθεση την ερώτηση της Burchill δήλωσε ότι σκέφτεται να της κάνει και μήνυση:

No Title I’ve got nothing to say about the publisher’s decision, having had no involvement with it.But, as I’ve told The Independent and The Times, I think her comments were appalling. And I’m currently discussing my options for further action with lawyers. https://t.co/QokuZ0ixqZ

Εντωμεταξύ η Burchill -με την υποστήριξη της ένωσης υπέρ της ελευθερίας του λόγου- θα συνεχίσει:

No Title Thank you for all your lovely messages – too many to answer – I’m with the FSU now and excited for imminent events! https://t.co/56obfQ8EhM

Εικάζω πάντως πως κάποιος θα βρεθεί να εκδώσει το βιβλίο. Και ίσως δε χρειαστεί να ξοδέψει ούτε μια λίρα για την περαιτέρω διαφήμισή του.

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακολουθήστε τα Μικροπραγματα στο Google News, για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.