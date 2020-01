Εξευτελισμένος 24χρονος influencer επέστρεψε ως 16χρονος σταρ του TikTok: Η περίεργη υπόθεση του Paul Zimmer

Ο Paul Zimmer ξεχώριζε πάντα από τους υπόλοιπους influencers. Το 2015, ξεκίνησε να ανεβάζει βιντεάκια στην εφαρμογή Musical.ly, ενώ το 2018 «μεταφέρθηκε» στο TikTok, όπου ανέβαζε σχεδόν καθημερινά κλιπ με εκκεντρικές χορευτικές κινήσεις, σκετσάκια με την σύντροφό του Jamie ή κλιπάκια στα οποία έδειχνε τους κοιλιακούς του. Μέσα σε 18 μήνες, τα βίντεο του Zimmer άρχισαν να έχουν πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές το καθένα και έγινε έτσι ένας από τους πιο δημοφιλείς χρήστες της εφαρμογής. Στις αρχές του 2017, ο Zimmer είχε αποκτήσει ένα κοινό μισού εκατομμυρίου πιστών ακολούθων στο Instagram και επτά εκατομμυρίων στο Musical.ly. Αυτοί οι φαν μεταφέρθηκαν στο TikTok όταν διεκόπη το Musical.ly, κάνοντας τον Zimmer έναν από τους πιο δημοφιλείς σταρ των social media, λέει το newstatesman.

(@username7265824) has created a short video on TikTok with music Haunted Elevator (David S. Pumpkins). @thejamierose i actually fell 😂😂 Insta: PaulZimmer #SNLChallenge

Αλλά τον Απρίλιο του 2017, η αυτοκρατορία του Zimmer άρχισε να καταρρέει. Χρησιμοποιώντας την αδελφή εφαρμογή του Musical.ly, τo Live.ly, μια πλατφόρμα για livestream βίντεο, ο Zimmer ξεκίνησε να πουλάει «δώρα», προπληρωμένα δηλαδή αυτοκόλλητα που οι χρήστες μπορούσαν να στείλουν στους αγαπημένους τους σταρ, τα οποία μεταβίβαζαν την αξία του δώρου σε αυτούς, με αντάλλαγμα την αναφορά του ονόματος τους σε ένα βίντεο ή ένα προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους που τους ευχαριστούσε για τη δωρεά τους. Την εποχή εκείνη, αυτή ήταν μια σχετικά συνήθης πρακτική, όμως, ο Zimmer δέχθηκε έντονα πυρά όταν εκατοντάδες χρήστες παραπονέθηκαν ότι δεν είχε κρατήσει τις υποσχέσεις που είχε κάνει για να εξασφαλίσει αυτά τα δώρα και δημιούργησαν το hashtag #BanPaulZimmer. Τότε ο Zimmer εξαφανίστηκε εξ ολοκλήρου από τα social media διαγράφοντας τα κανάλια του στο Instagram και το YouTube.

(@username7265824) has created a short video on TikTok with music original sound. Spam me with likes picking some texting buddies 😘❤️