Ellen DeGeneres: Τα 6 συμβάντα που καταρράκωσαν τη φήμη του «καλού κοριτσιού»

Πιστεύω πως για να αποδεχτεί η συντηρητική Αμερική μια ανοιχτά λεσβία ως σούπερσταρ της μεσημεριανής τηλεοπτικής ζώνης, η Έλεν αναγκάστηκε να το παίξει πολύ πιο «καλή» απ’ ό,τι είναι. Γνώριζε πως με κάθε στραβοπάτημα το εύκολο ομοφοβικό κράξιμο θα επέστρεφε δριμύτερο.

Είχε ήδη χάσει το πολύ πετυχημένο της sitcom το 1997 επειδή σταμάτησε να κρύβει την ομοφυλοφιλία της, κι όταν είχε ξανά την ευκαιρία να βγει στην τηλεόραση -με το τοκ σόου της- ήθελε να τους αφήσει όλους ευχαριστημένους.

Και αν το ένα άκρο θα ήταν να είναι αναπολογητικά ο εαυτός της και σ’ όποιον αρέσει (με τα λάθη και τα ανθρώπινα μειονεκτήματα της), αυτή πήγε στο άλλο άκρο. Θέλησε να γίνει η “America’s Sweetheart”. Αυτή που όλοι αγαπούν γιατί είναι τελείως άκακη και πάντα χαμογελαστή, και χαρίζει δώρα, έχει τεράστια φιλανθρωπική και ακτιβιστική δράση (ισχύει) και αγαπάει όλο τον κόσμο (δεν μπορεί να ισχύει εκτός αν είσαι ο Γκάντι).

Όταν οι ατέλειές της άρχισαν επιτέλους να αποκαλύπτονται, η πτώση απ’ την κορυφή ήταν χίλιες φορές πιο έντονη απ’ ό,τι θα ήταν πχ. για μια παρουσιάστρια που θα είχε ήδη αμφιλεγόμενη φήμη, ή θεωρούνταν έτσι κι αλλιώς “bitch”.

Κι έτσι, χωρίς να έχει κάνει κανένα έγκλημα -και σε αντίθεση με άντρες που μετά από καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις συνέχισαν κανονικά για χρόνια τις καριέρες τους- θεωρείται καμένο χαρτί. Κι όλα αυτά σε λιγότερο από δυο χρόνια, όπως αναφέρει, καταγράφοντάς τα λεπτομερώς η Washington Post.

Δεκέμβριος 2018: Συνέντευξη στους New York Times

Όλα ξεκίνησαν με τον προκλητικό τίτλο που έβαλαν στο άρθρο οι Times: «Η Ellen DeGeneres Δεν Είναι Τόσο Καλή Όσο Νομίζεις». Ήταν η πρώτη φορά που η ίδια μίλησε ανοιχτά για την πίεση να την βλέπουν όλοι -και όλη την ώρα- ως το «καλό κορίτσι». Ο ρεπόρτερ Jason Zinoman τη ρώτησε για τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια, πως η περσόνα της στον αέρα ήταν διαφορετική απ’ την προσωπικότητα εκτός αέρα. Η Έλεν δεν το αρνήθηκε εντελώς, όμως διέψευσε κατηγορηματικά φήμες ότι φέρεται άσχημα στους υπαλλήλους της.

Ιανουάριος 2019: Αντιδράσεις για την υποστήριξή της στον Kevin Hart

O κωμικός Kevin Hart είχε αναλάβει να παρουσιάσει τα Όσκαρ, όμως όταν αποκαλύφθηκαν παλιότερες ομοφοβικές του αναρτήσεις αποφάσισε να παραιτηθεί. Η Έλεν υποστήριξε πως σε όλους αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία και τον παρακάλεσε να αγνοήσει τα σχόλια των haters, ενώ η ίδια ζήτησε απ’ τα Όσκαρ να τον ξαναπροσλάβουν.

I believe in forgiveness. I believe in second chances. And I believe in @KevinHart4real. pic.twitter.com/oJxfGXhU4P

Η στάση της εξαγρίωσε πολύ κόσμο που θεωρούσε ότι ο Hart δεν είχε απολογηθεί πλήρως για τις αναρτήσεις του.

Οκτώβριος 2019: Η φωτογραφία με τον George W. Bush

Κάθισαν μαζί στο γήπεδο παρακολουθώντας τον αγώνα Dallas Cowboys – Green Bay Packers και αυτό προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη στους φανς της. Τι κάνει μια ανοιχτά γκέι φιλελεύθερη γυναίκα με έναν συντηρητικό πρώην Πρόεδρο που ήθελε να απαγορεύσει τους γκέι γάμους και βομβάρδισε το Ιράκ;

Η ίδια έδωσε απάντηση μέσα απ’ την εκπομπή της.

«Είμαστε φίλοι» είπε, «μπορεί να σας εκπλήξει αλλά με πολλούς φίλους μου δεν μοιράζομαι την ίδια κοσμοθεωρία. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και νομίζω πως πολλοί ξεχνούν ότι είναι ΟΚ να είμαστε διαφορετικοί». Πολλοί αναρωτήθηκαν τότε με ποιους άλλους μπορεί να είναι φίλη και δεν ήταν ακόμα γνωστό.

Νοέμβριος 2019: Η συνέντευξη με την Dakota Johnson

Άβολη πολύ, γιατί η ηθοποιός του 50 Shades of [διάφορα], «αντιμίλησε» στην Έλεν, κάτι που κανένας Χολιγουντιανός δεν είχε τολμήσει κάνει, και αποκάλυψε πως έλεγε ψέματα.

«Πώς ήταν το πάρτι των 30ων γενεθλίων σου;» ξεκίνησε τη συνέντευξη η Έλεν, «και γιατί δεν με προσκάλεσες;»

Η Johnson, χωρίς να προσπαθήσει να κρύψει την ενόχλησή της, της είπε (συμπυκνώνω όλες τις ατάκες απ’ την κουβέντα): «Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή η αλήθεια Έλεν. Σε προσκάλεσα, επειδή ακόμα θυμάμαι πόσο προσβλήθηκες που δεν σε προσκάλεσα στα περσινά μου γενέθλια. Σε προσκάλεσα αλλά εσύ δεν ήρθες.»

Η DeGeneres έμεινε έκπληκτη και το πράγμα έγινε ακόμα πιο άβολο…

H συνέντευξη έγινε viral και πλήγωσε αρκετά την εικόνα της Έλεν.

Μάρτιος 2020

Ο κωμικός Kevin T. Porter, άγνωστο γιατί, αποφάσισε να ζητήσει μέσω τουίτερ να του πουν τις πιο τρελές ιστορίες για το πόσο κακιά είναι η Έλεν. Για κάθε μία θα έδινε 2 δολάρια σε μια υπηρεσία που πρόσφερε φαγητό στους άπορους.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️ She’s also notoriously one of the meanest people aliveRespond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank