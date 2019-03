Ένας outsider στη γιάφκα των ελίτ: Όσα είδα, άκουσα ή κρυφάκουσα στο Φόρουμ των Δελφών

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες ζούσα σ’ ένα απομονωμένο εξοχικό στη Χαλκιδική και δούλευα από εκεί. Μέσα σε μια νύχτα όλα άλλαξαν και, αποδεχόμενος την πρόσκληση, βρέθηκα απ’ την απομόνωση και την ησυχία στο πιο πολυπληθές, κοσμοπολίτικο συνέδριο της χώρας. Κι από εκεί που εκτός του φίλου και των γατιών μας έβλεπα μόνο τον κρεοπώλη και την ταμία του σούπερ μάρκετ, τώρα ήμουν ανάμεσα στον Παυλόπουλο, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Μπαρόζο, τους γνωστότερους μεγαλοδημοσιογράφους και εκατοντάδες αστυνομικούς.

Όταν ήμουν παιδί, θα πέθαινα να δω τόσους διάσημους μαζεμένους. Τώρα, αντικοινωνικός πια, προσπαθούσα να περάσω απαρατήρητος και φοβόμουν ότι όλο και κάποιος που είχα κράξει με άρθρα μου θα ‘ρχόταν να μου ζητήσει τα ρέστα. Σαν απατεώνας, που είχε καταφέρει με ατιμία να εισχωρήσει στον κλειστό κύκλο της κοστουμαρισμένης ελίτ ντυμένος με τα καθημερινά του χάλια ρούχα, είχα μηδέν γνώσεις επιχειρηματικού σαβουάρ βιβρ.

Μερικές μέρες ήταν αρκετές για να καταλάβω πως κανείς δε νοιαζόταν αν έμοιαζα με ψάρι έξω απ’ το νερό, και σ’ αυτό βοήθησε πολύ ότι συνάντησα -κι έκανα παρέα με- κι άλλους σαν κι εμένα.

*Πρώτη φορά Δελφοί. Τι ωραίο μέρος! Η θέα, τα μαγαζάκια, τα ηλεκτρικά πατίνια με τα οποία μετακινούνταν οι περισσότεροι, το φαγητό… (Επίσης, ωραίο μέρος για άσκηση. Για να πάω απ’ το ξενοδοχείο που έμενα μέχρι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτισμού μού έβγαινε η γλώσσα, αλλά δεν έπαιρνα το λεωφορειάκι, ώστε να καίω τις παρασπονδίες που έκανα τρώγοντας κρέατα και πίτες που είναι οι ντόπιες σπεσιαλιτέ.)

* Συνεδριακός οργασμός. Είχε τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα που δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. “Αν είσαι στους Δελφούς λες ότι σώθηκε η χώρα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν φτάνεις στην Αθήνα” διάβασα στο τούιτερ της Λίνας Παπαδάκη και συμφώνησα απόλυτα. Τα λένε όλοι τόσο καλά, ακούς τόσες καινοτόμες ιδέες και λύσεις, όμως ξέρεις πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν αν δεν υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση.

Αυτό που κατάλαβα όμως είναι πως η επιδραστικότητα των Δελφών είναι πιο έμμεση αλλά ισχυρή. Θέτει τα ζητήματα, βάζει την ατζέντα.

*Όποιος σκέφτηκε να βάλει τον πίνακα ΚΗΔΕΙΑ στο δωμάτιο για τους δημοσιογράφους είχε πραγματικά έξυπνο χιούμορ.

* Θέλω να περιγράψω τι έκανα στην πρώτη ομιλία που έπεσα φτάνοντας στο φόρουμ. Ανοίγω που λέτε την πόρτα, βλέπω πολλούς όρθιους, χώνομαι, και βλέπω στο πόντιουμ τον ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο να μιλάει για την τεχνολογία (εναντίον της τεχνολογίας για να είμαι ακριβής). Εντός δευτερολέπτου, κάνω μεταβολή, ανοίγω την πόρτα και ξαναβγαίνω έξω.

Μπορείτε να με φανταστείτε σαν τον παππού Σίμπσον που πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο και ξαφνικά βλέπει τον εγγονό του στην υποδοχή:

Discover & share this Burlesque GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.